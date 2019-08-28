 Прокуратура просить заарештувати Богатирьову

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування щодо ексочільниці МОЗ України, затриманої 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - сказано в повідомленні.
У відомстві нагадали, що в травні 2015 року Печерський райсуд столиці обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Колишню голову МОЗ підозрюють у привласненні і розтраті майна в особливо великих розмірах.
Згідно з постановою суду від травня 2015 року, протягом 48 годин після затримання Богатирьову повинні доставити в суд для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу.
Тепер відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду. Час засідання визначиться в ході автоматичного розподілу справ у суді, додали в прокуратурі.
Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак була затримана, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.
Украинцы ! Вы вообще имеете чувство собственного достоинства ? Вас убивают на фронте вот из-за таких , как эта падла , которые внесли свой посильный вклад в расчленение Украины .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Портнов своих не бросает. А еще он друг Богдана
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Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.