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Все про:арешт (1004) Богатирьова (95) затримання (3000) прокуратура (1848)

 Прокуратура просить заарештувати Богатирьову

Прокуратура Києва внесла до Печерського райсуду столиці клопотання про арешт колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової. Напередодні ввечері її затримали в аеропорту "Жуляни".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування щодо ексочільниці МОЗ України, затриманої 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в травні 2015 року Печерський райсуд столиці обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Колишню голову МОЗ підозрюють у привласненні і розтраті майна в особливо великих розмірах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час проходження прикордонного контролю на Богатирьову спрацювала база даних, відтак її передали Нацполіції, - прессекретар ДПСУ Демченко

Згідно з постановою суду від травня 2015 року, протягом 48 годин після затримання Богатирьову повинні доставити в суд для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Тепер відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду. Час засідання визначиться в ході автоматичного розподілу справ у суді, додали в прокуратурі.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак була затримана, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145040
 
 
 Топ коментарі
 
Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли. Источник: https://censor.net.ua/n3145040

Портнов своих не бросает. А еще он друг Богдана
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Да неужели!? Судя по всем её соратникам ей только в Раду.
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Бодя из Сен-Тропе вернется, - порешает..
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Да неужели!? Судя по всем её соратникам ей только в Раду.
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Так она и приехала что бы стать министром здравоохранения)))
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Ага , эта Курва прилетела-бы просто так на абум !!! Уже всё договорено и что посидит чуток под следствием ( вспомните Лукаш , как смирная была и что говорит сейчас ) , а потом как всегда - в Раду в жопоблок )))))))))
Украинцы ! Вы вообще имеете чувство собственного достоинства ? Вас убивают на фронте вот из-за таких , как эта падла , которые внесли свой посильный вклад в расчленение Украины .
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Бодя из Сен-Тропе вернется, - порешает..
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Как трудно все...Чего же еще нужно ? Преступник есть.Состав преступления. Еще и попросить надо ?
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Странно. ее задержали без постановления об аресте? А так можно?
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......

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Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли. Источник: https://censor.net.ua/n3145040

Портнов своих не бросает. А еще он друг Богдана
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Ну шо зєліки, хто там про "бивших ригів" кричав? Тепер прилізли не якісь там ефемерні та перефарбовані, а справжні - наглі та цинічні, які грабували та гвалтували Україну до 2014 року. Цього ви хотіли?
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Ну, бл........ дь, читай, Суд ОБЯЗАЛ Закрыть Против Нее Дело. Суды были созданы ПАРАШЕНКО. Вывод, ВЫ Х........ло.
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Суды создал Порошенко? А тебе остатки мозга тоже он вышкреб?
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Якый ты мелочный, ДОТОШНЫЙ, При нем была рехформа СУДОВА, но тут даже не в судах дело, а в ПРОКУРАТУРЕ, не ДОСТАТОЧНО обвинения. Брать берут, а шо делать не знают. ДЖОН, спустись с небес и не делай дурку. Ну ни х....... я они не сделали, что бы мы их не видели, а теперь они стараются править. Вот тебе и ПАРАШенко.
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Результат "Потужної реформи" Уголовно Процесуального Кодекса.
.
Принят в 2012г. разработчик гр. Портнов.
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Как же так, свыночолый сделал потужную судовую реХформу, а она не работает?
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Шапито очередное Юлик напоследок денежек хочет сбить
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Еще один лакмус проверить адекватность зелов. Но после решения по Авакову не удевлюсь если тетенька место Супрун опять займет.
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На фоне освобожденного ублюдка с медалью "За оккупацию Крыма" - вышинского,которого освободили сегодня,райка безобидная шалунишка.Не закроют.Отпустят.
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Посадіть її в одну камеру з теперішньою очільницею МОЗ. Для написання спільних мемуарів.
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Ваще-то бабке рае 67-й годок пошёл. Платочек и лавочка у даунецкого под'езда. Хтож песионерку-то тронеть? Но сыночка ещё огого как могьоть мамкины схемы продолжить! А зеля поможет. Вона ж шухрыдж как взлетел! Страна квартальных возможностей, мля!
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