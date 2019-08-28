 Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи

Про це місцевому "Свободному радио" розповіла начальниця управління освіти Марина Рубцова, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші класи - всі україномовні. Другі - питання статистики, зараз не назву точно", - сказала Рубцова.
Цього року за парти в Бахмуті сядуть 750 першокласників. Викладати їм будуть за програмою "Нова українська школа", і виключно державною мовою. Однак для тих, хто бажає змінити мову викладання, така процедура передбачена.
"За рішенням педагогічних рад і директорів можна змінити (мову навчання. - Ред). Вони самостійні і мають всі повноваження для ухвалення таких рішень. Якщо є узгодження з батьківським комітетом, то вони можуть переходити", - додала Марина Рубцова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у сусідньому місті Слов'янськ Донецької області цього року першокласників братимуть також тільки в українські класи.
если Зеленая Шмаркля такого добьется, это будет круто!.. я начну его уважать! а пока, это малоросс обдолбанный..
И какой тогда смысл. Надо заставлять.
нєфіг мовою окупанта за державний кошт вчити!!!
Але серйозно , як нам заслати агента у Кремль? Га? ....Отож...
Я якщо рік тому у Донецьку на оголошеннях писали Поездки в Артемовск,
то тепер пишуть в Бахмут.
Навіть на окупованій території можна щось змінити якщо хотіти.