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 Суспільство
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Все про:українська мова (287) школа (686) Донецька область (2304) Артемівськ (76)

 Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи

У всіх перших класах шкіл Бахмута навчання буде українською мовою. Перших класів з російською мовою навчання в місті не буде.

Про це місцевому "Свободному радио" розповіла начальниця управління освіти Марина Рубцова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші класи - всі україномовні. Другі - питання статистики, зараз не назву точно", - сказала Рубцова.

Цього року за парти в Бахмуті сядуть 750 першокласників. Викладати їм будуть за програмою "Нова українська школа", і виключно державною мовою. Однак для тих, хто бажає змінити мову викладання, така процедура передбачена.

"За рішенням педагогічних рад і директорів можна змінити (мову навчання. - Ред). Вони самостійні і мають всі повноваження для ухвалення таких рішень. Якщо є узгодження з батьківським комітетом, то вони можуть переходити", - додала Марина Рубцова.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у сусідньому місті Слов'янськ Донецької області цього року першокласників братимуть також тільки в українські класи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145035
 
   
 Топ коментарі
 
Патамушта біндери поїли всіх рускаязичних младєнцев разом з рускаязичними снєгірямі.
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10 лет непрерывного доминирования украинской культуры в информационной среде(ТВ, радио, СМИ, интернет, госслужба + фестивали, праздники, памятные даты + кинофильмы и мультфильмы) ..и через 10 лет и Донбасс, и Луганщина и Харьковщина и Днепр - везде будет доминировать украинское мировоззрение и украинский язык..
если Зеленая Шмаркля такого добьется, это будет круто!.. я начну его уважать! а пока, это малоросс обдолбанный..
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У лаптеногих славянский мир свой, отдельный. Существующий только в их больном воображении.
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Помесь золотоордынцев и диких финских племен, оцивилизованных киевскими ченцами-миссионерами.
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Патамушта біндери поїли всіх рускаязичних младєнцев разом з рускаязичними снєгірямі.
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оні могут піріхадіть по согласію радітєльскіх камітетаф, а біндєрьі могут возвратится...
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10 лет непрерывного доминирования украинской культуры в информационной среде(ТВ, радио, СМИ, интернет, госслужба + фестивали, праздники, памятные даты + кинофильмы и мультфильмы) ..и через 10 лет и Донбасс, и Луганщина и Харьковщина и Днепр - везде будет доминировать украинское мировоззрение и украинский язык..
если Зеленая Шмаркля такого добьется, это будет круто!.. я начну его уважать! а пока, это малоросс обдолбанный..
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Рано радуемся, судя по устремившимся тенденциям команды зелов ждать нам автономий вторых государственных и всяких иных кремлевских хотелок.
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Однако для тех, кто желает изменить язык преподавания, такая процедура предусмотрена.Источник: https://censor.net.ua/n3145035

И какой тогда смысл. Надо заставлять.
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такая процедура має бути платна!!!
нєфіг мовою окупанта за державний кошт вчити!!!
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После 1945 года тоже говорили, - "Зачем в стране Советской изучать язык Немецкий?" (популярная поговорка). Потом, правда, после 90-х он многим пригодился.... Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи - Цензор.НЕТ 9468 Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи - Цензор.НЕТ 9468 Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи - Цензор.НЕТ 9468.

Але серйозно , як нам заслати агента у Кремль? Га? ....Отож...
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ПіСі. Це я до того, що істина завжди десь по-середені.....
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это только иллюзии
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дуже добре... якщо це дійсно воля батьків і дітей то буде невимушено і неважко!
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До речі:
Я якщо рік тому у Донецьку на оголошеннях писали Поездки в Артемовск,
то тепер пишуть в Бахмут.
Навіть на окупованій території можна щось змінити якщо хотіти.
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Только нужно к этому добавить, что преподавание "на украинском" ведется теми же преподавателями, которые всю жизнь преподавали на русском ( а представьте как переходить преподавателям не младших классов практически не возможно).. "Перестройка" идет, нет спора, только за частую она носит декларативный характер. В итоге есть угроза что дети не будут знать ни русского ни украинского. Через слово будут говорить, и в итоге уровень образования будет только падать. И что с этим делать. Хоть меняй учителей по регионам одних туда, других туда. Одни будут учить детей на украинском, другие будут учиться украинскому от детей.
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Гут!Добра новина ! Сподіваюсь далі буде!
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Тільки позитивно відношусь до цього. На жаль в моєму рідному Львові ситуація кардинально інша. В нас діє 4 російськомовні школи. Правда учнів там щоразу менше, зараз десь по 350 учнів в кожній школі, тоді як в україномовних по 2 тисячі і учні вчаться в дві зміни, але на утримання цих шкіл йде в 9 раз більше коштів, ніж на україномовні школи. Але нашому садіку фіолетово ... гроші не пахнуть...відкати теж..
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