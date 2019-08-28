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Все про:Іловайськ (173) Муженко (188)

 Муженко: головна помилка Іловайська - те, що повірили Путіну, який обіцяв "зелений коридор"

Під час підготовки і проведення параду до Дня Незалежності в 2014 році про оточення під Іловайськ нічого не було відомо. Перша інформація про трагедію з'явилася в другій половині дня.

Про це генерал армії Віктор Муженко, який очолював Генеральний штаб Збройних сил України з липня 2014 року по 21 травня 2019 року, заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Нині вже є інформація, що 23-24 числа російські підрозділи оточували угруповання в Іловайську. До речі, це не тільки Іловайськ, те саме було і на Луганському напрямку. Але 23-го числа ще не було ніякої інформації. У нас та у президента стовідсотково не було інформації", - сказав Муженко.

За словами ексглави Генштабу, що відбувається щось незвичайне, стало ясно в другій половині дня 24 серпня 2014 року, коли парад вже завершився. Тоді полковник Ромигайло доповів йому, що особисто бачив колону, яка пройшла повз без розпізнавальних знаків і під прапорами НЗФ "ДНР".

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"Як я вже казав, один із варіантів був залишитися в Іловайську. Інший варіант, коли вже постало питання виходу (із оточення – ред.), генерал Хомчак запропонував вийти на північ через Харцизьк– піднятися вгору на з’єднання із одним із підрозділів 25-ї бригади. Це теж був варіант виходу з тієї ситуації. Я вважаю, що цей варіант був би з мінімальним втратами", - сказав Муженко.

Він розповів, що ще один варіант був - вихід на широкому фронті в район Маріуполя на південь. Але було прийнято рішення виходу тими маршрутами, які були узгоджені з росіянами як маршрути виходу під відповідні гарантії, під "зелений коридор".

Муженко розповів, що з ініціативою "зеленого коридору" виступив президент Росії Володимир Путін. І тому "основна вина на росіянах, які не виконали домовленостей, які відмовили в гарантії і які порушили всі міжнародні норми. Це злочин Російської Федерації", - підкреслив генерал.

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Що стосується ухвалення рішень нашим командуванням, то була помилка в тому, що думали, що не буде розстрілу, сподівалися, що Росія цю гарантію не порушить, додав він.

Муженко підкреслив, що визначати в тому, хто винен в трагедії під Іловайськом мають правоохоронні органи. Для цього у них є матеріали кримінальної справи та відповідних експертиз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145031
 
 
 Топ коментарі
 
И кто же это сделал? Случайно не вы с Порошенком?
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это не ошибка, а сговор с пукиным, где поросенко подставил Патриотов под расстрельный коридор..
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Всему миру уже понятно, что это Зеленский постоянно приставлял нож в горлу уважаемого Петра Алексеевича и принуждал его верить и верить пукину до победного конца.
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На цензоре люди тогда кричали: "Какой парад - там в Иловайске наших просто расстреливают. А подкрепления нет."
А Муженко только после парада доложили...
И он собрался и решил... деблокировать Тельманово, где ни ВСУ, ни рашистов - никого не было.
Потом приполз к Пороху: "Петя, я не виноват - я сделал, всё, что мог..."
Бред - парад в 2014 году, когда по крупицам всё собирали, и каждая единица техники была на вес золота.
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Деблокировать можно было. Даже в той тяжелейшей ситуации которая была. Реактивная артиллерия была в строю, авиацию можно поднять, с внешней стороны кольца нанести отвлекающий удар, что бы оттянуть силы противника и прорваться изнутри. Но цель у мужеложа и пархатого пэдра была другая - уничтожить "цыничных бандэрiв". Что и было сделано руками козломордой орды.
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Простая логика. Зачем неприятеля берут в кольцо? Либо для уничтожения (если не сдается), либо для пленения. Есть и третий вариант (малоприменяемый) - живую силу выпускают без оружия и техники. Условие, поставленное окружившими, было именно такое - выход без оружия. Но, чтобы не потерять генеральских звезд, командиры сказали окруженным, что разрешено выходить из кольца с оружием, тем самым обманув личный состав и послав их по сути на смерть. Окружившие, видя что договор нарушен, открыли огонь на поражение. Командование откололось от колонны и, спрятавшись в зеленке, и пересидев мясорубку, благополучно выбралось, в отличии от л/с. Такова проза жизни.
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Посмотрели бы историю як росьянцы в Чечне воевали, везде где организовывали зеленые коридоры для выхода гражданских, везде и всегда их растреливали, деттей-не детей, без разницы
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зеленые человечки, зеленые коридоры... Сколько раз уже поверили во всякую зеленую хрень?.. ничему жизнь не учит...
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вот козлина
верить можно только своему начальнику разведки, и больше никому
дебил ***
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Какой смьісл бьіл в спешном вьіходе из окруженного Иловайска - никакого . Кольцо окружения бьіло жидким и несплошньім , наступать и брать штурмом город россиянам бьіло нечем , от слова совсем. Нашим войскам можно бьіло легко продержаться в городе летом и неделю , и две , и месяц. В Сталинграде немцьі продержались 2.5 месяца , зимой и без снабжения.
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