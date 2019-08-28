 71,5% українців чекають від Зеленського припинення війни на Донбасі, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
"Першочерговими завданнями для Президента Зеленського та його команди громадяни вважають: припинення вогню на Донбасі – 71,5%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 44%, зниження тарифів – 31%, покарання винних у корупції посадовців – 21,5%, зменшення впливу олігархів на політику – 18%", - говориться в повідомленні.
За останні чотири роки сьогодні українці найбільше впевнені в успіху реформ в Україні (70%, із них 26% впевнені в успіху і ще 44% загалом вірять, хоч і мають певні сумніви). Зовсім не вірять в успіх реформ зараз 6% громадян (для порівняння: у липні 2015 року таких було 30%, у травні 2016 р. – 28%, у жовтні 2017 р. – 40%).
У здійсненні необхідних реформ громадяни усі сподівання покладають на новообраного Президента Володимира Зеленського (66%), новообрану Верховну Раду (43%) та майбутній уряд (35,5%). Усі інші інстанції, на які покладалися раніше громадяни заради здійснення реформ, істотно втратили у своєму значенні – громадські організації, країни Заходу, МВФ та Світовий банк, вчені.
Щодо пропозицій люстрації (звільнення) посадовців колишньої влади думки громадян поділилися: 31% певні, що звільняти треба всіх без винятку, ще 29,5% вважають, що звільняти треба індивідуально – тих, хто був задіяний у протиправній діяльності чи просто не справляється з роботою, а на думку 16%, звільняти треба тоді, коли на цю посаду є краща кандидатура.
Пропозицію електронного голосування (за допомогою Інтернету) підтримує 38,5% громадян, не підтримує – 43%, решта не визначилися.
Кмис-
ну кмис ентот поиздерджался на курортах - нада зарабатывать-
разные графиики печатать.
Це щоб наша армія припинила чи рашисти ?
Чому нема уточнення ?
Який урод складав ці опитування ?
"Не хотят прекращать войну!"
"Мародеры!!!"
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Зе-бильчики, я все правильно сказал про текущую Власть?
Зе і його команда.
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73 % в апреле
71 % сейчас
для этого они должны стать натуральными рабами и потерять все свое иммущество. кто-то пойдет на органы, кто-то в публичный дом. а кому-то повезет на кирпичном заводе в Дагестане. любая падаль с колорадкой и автоматом сможет их раздеть догола и измаваться сколько влезет перед тем как пристрелить. кто согласен на это - укр. паспорт с заявлением на выход из гражданства на стол и вот тут распишитесь. а потом - за поребрик. хошь в днрию, хошь в лугндонию, а хошь в крымляндию. компенсацю я бы сразу выдавал, как подъемные. все равно ЕСПЧ присудит. но главное - на хрен из страны!
Для нового власного Дебилья!!! Если Вы попробуете реализовать раскрученную ВАМИ!!! потребность плебеев помириться!!! За Вашу жизнь я и копейки не дам!!!
Думайте!!!
Симптоматичны ответы на другие вопросы, что важно гражданам!!!:
Обьеднання краіни -7,9%
Повернення Криму -6,5%
Зміцнення Украінськоі Армії -5,8%
Активізація співпраці з ЕС та НАТО -5,7%
1. Приказ № 227 (ни шагу назад или расстрел);
2. Пленных приравняли к пособникам оккупантов.
А до этого никакие зверства оккупантов не помешали сдаться в плен 4 МИЛЛИОНАМ кацапландов.
Перелом в войне наступил когда, при отсутствии русских "воинов", на передок, под пулеметами, погнали представителей всех народностей совка! Эта тактика орды была освящена полетами с мощами Таммерлана, специально вырытого из могилы в Самарканде.
И только такой тактикой можно перебить хребет путлеру. Удовлетворить 72 % дебилов - под пулеметами погнать их в окопы и война быстро закончится. Ми або програємо, або хвальковиті кацапи втечуть - в будь-якому випадку війна швидко скінчиться. Але мільйони цього кінця вже не побачать.
Тільки тактика на виснаження та тактика тисячі порізів дадуть результат. А це не швидка справа.
Засуньте в дупу такие фэйковые опросы.
Слабо было провести на марше непокоренных?
Кстати можно и статейку УКУ получить. Закрыть не закроют, но "мозги" вынесут нахер.