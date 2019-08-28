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 71,5% українців чекають від Зеленського припинення війни на Донбасі, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці хочуть припинення війни на Донбасі, підвищення зарплат і пенсій, а також зниження тарифів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

"Першочерговими завданнями для Президента Зеленського та його команди громадяни вважають: припинення вогню на Донбасі – 71,5%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 44%, зниження тарифів – 31%, покарання винних у корупції посадовців – 21,5%, зменшення впливу олігархів на політику – 18%", - говориться в повідомленні.

71,5% українців чекають від Зеленського припинення війни на Донбасі, - опитування 01

За останні чотири роки сьогодні українці найбільше впевнені в успіху реформ в Україні (70%, із них 26% впевнені в успіху і ще 44% загалом вірять, хоч і мають певні сумніви). Зовсім не вірять в успіх реформ зараз 6% громадян (для порівняння: у липні 2015 року таких було 30%, у травні 2016 р. – 28%, у жовтні 2017 р. – 40%).

У здійсненні необхідних реформ громадяни усі сподівання покладають на новообраного Президента Володимира Зеленського (66%), новообрану Верховну Раду (43%) та майбутній уряд (35,5%). Усі інші інстанції, на які покладалися раніше громадяни заради здійснення реформ, істотно втратили у своєму значенні – громадські організації, країни Заходу, МВФ та Світовий банк, вчені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС. ІНФОГРАФІКА

71,5% українців чекають від Зеленського припинення війни на Донбасі, - опитування 02

Щодо пропозицій люстрації (звільнення) посадовців колишньої влади думки громадян поділилися: 31% певні, що звільняти треба всіх без винятку, ще 29,5% вважають, що звільняти треба індивідуально – тих, хто був задіяний у протиправній діяльності чи просто не справляється з роботою, а на думку 16%, звільняти треба тоді, коли на цю посаду є краща кандидатура.

Пропозицію електронного голосування (за допомогою Інтернету) підтримує 38,5% громадян, не підтримує – 43%, решта не визначилися.

Також читайте: Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145029
 
 
 Топ коментарі
 
Какой дремучий идиотизм... Как будто это зависит от Зеленского.
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Некорректно. Прекращения войны хотят, наверное, все 100%. Разница в методах, в цене, которую готовы заплатить. Надо было задать второй вопрос - каким путём?
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Как может прекратится война? Это будет либо капитуляция, либо победа.
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уставшіє ат вайни, спраглі шукачі нових ліц, і ті кому всрався безвіз,зубажіліє...весь електорат Зе. а ще ватнікі та недобитки руцкага міра
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так этох недобитков рузькава мыра подкармливал 5 лет мыролюбный свиновальц.
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Це зборисько виловлених з вулиць людей.
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опять мыролюбцы из намордовии купили наших шестерок. опять блеяние - тамжынашилюди - адиннарот. Пора наверное выжигать эти центры общественного времени.
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71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Кмис-

ну кмис ентот поиздерджался на курортах - нада зарабатывать-
разные графиики печатать.
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Багато хто з наших людей,хочуть лягти під московитів.
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Припинення вогню на данбасі ?
Це щоб наша армія припинила чи рашисти ?
Чому нема уточнення ?
Який урод складав ці опитування ?
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Ця статистика готує нарід до капітуляції.
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нє понял єсчьо ждут 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос - Цензор.НЕТ 4583 а пачєму толька 71,5 % а гдє патірялі 2.5 %
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За 100 дней количество долбо..ов на 2,5% уменьшилось. С такими темпами отрезвления через год можно будет проводить новые выборы.
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Мало кто ждёт объединения Украины и Евро/НАТО-интеграции от Зеленского - вот правильный заголовок. Так что ли?
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"Наживаются на крови!"
"Не хотят прекращать войну!"
"Мародеры!!!"
...
Зе-бильчики, я все правильно сказал про текущую Власть?

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Как велика в Украине доля тупого быдла. Это ставит крест на шансах страны развиваться..
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От этого клоуна уже никто ничего не ожидает. Даже самый примитивный примат умнее этого Зеклоуна.
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Эта лживая манипуляция !!! Я не хочу окончания конфликта,любой ценой !!!!!!!!! Лучше для нас его заморозить окружив колючей проволокой эту раковую опухоль !!! Мне не нужны эти отбросы свободно едущие к нам и гуляющие по улицам !!! Убийц на эшафот,организаторов-публично !!!
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Я против баранов,которые не понимают разницы между окончанием вторжения путлера и капитуляцией ему !
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У меня тоже подозрение, что это чудовищная манипуляция.
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Насправді більшість хоче зниження комунальних тарифів, а загибель українських воїнів більшість населення не цікавить.
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більшість бажає більше грошенят , насправді
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снижение тарифов - 31% - це опитані київляни ?
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поки Донбас не стане бандерівським нехай перевиховують його кацапи
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Ой, не киздите так явно))))) знают все что зестаду главное в жизни -жрать, жрать и жрать... правда, оказывается, не еду, а дерьмо
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Так вот почему сегодня одни высеры от Коломойши. Опять гонят дурочку и отвлекают от главного. Убедить всех что они готовы на мир любой ценгой т. е. попросту сдаться.
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подскажите пожалуйста (я может неправ или просто не знаю) где еще ( бывших сссровских - не пхать) в какой стране (странах) мира проводятся такие опросы на тему - чего вы хотите от Президента? ....мне действительно интересно!
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в общем процент зебилов стабилен
73 % в апреле
71 % сейчас
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кто-нибудь может объяснить этим 71%, что закончить войну можно мгновенно.
для этого они должны стать натуральными рабами и потерять все свое иммущество. кто-то пойдет на органы, кто-то в публичный дом. а кому-то повезет на кирпичном заводе в Дагестане. любая падаль с колорадкой и автоматом сможет их раздеть догола и измаваться сколько влезет перед тем как пристрелить. кто согласен на это - укр. паспорт с заявлением на выход из гражданства на стол и вот тут распишитесь. а потом - за поребрик. хошь в днрию, хошь в лугндонию, а хошь в крымляндию. компенсацю я бы сразу выдавал, как подъемные. все равно ЕСПЧ присудит. но главное - на хрен из страны!
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А я думав,що 71% мріяв,щоб зелепуха почав пенсії в Ізраїль сплачувати. 71,5% украинцев ждут от Зеленского прекращения войны на Донбассе, - опрос - Цензор.НЕТ 9212
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Пенсії почав сплачувати Кучма. З бюджету України 1200 доларів кожному пенсіонеру-репатріанту в Ізраїль. Це було державною таємницею. Навіть сьогодні всі очільники тупо мовчать про розмір пенсії, яка в десятки разів перевищує розмір національної пенсії в Україні для українців...
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А 25% не дадут 71% дебиля помириться с Путиным!!! Т.к 25% имеет силу и решимость этого не допустить!!!!
Для нового власного Дебилья!!! Если Вы попробуете реализовать раскрученную ВАМИ!!! потребность плебеев помириться!!! За Вашу жизнь я и копейки не дам!!!
Думайте!!!
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У нас нечувана витримка: ми здатні витримувати виливи неймовірніших кретинів.(с)
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Смерды требуют от князя прекратить войну с напавшими ордами Батыя ну и повышение поденной оплаты с новыми мазанками канешна!!!!!! Чи я сплю чи це я вже вмираю?
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Всі хто прагне добробуту ціною капітуляції отримують те що отримали мудаки Криму - зневагу і зубожіння.
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Быдло!!! Гребанное!!!! Ноль гражданственности!!! Ноль патриотизма!!!
Симптоматичны ответы на другие вопросы, что важно гражданам!!!:
Обьеднання краіни -7,9%
Повернення Криму -6,5%
Зміцнення Украінськоі Армії -5,8%
Активізація співпраці з ЕС та НАТО -5,7%
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На превеликий жаль соціологи не брешуть, в Україні, дійсно, саме такий відсоток бидла, зрадників і, просто, ватніків.
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Особенно устали от войны и борьбы те, кто ни одного дня в жизни не воевал, и не боролся.
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КМІС бреше на замовлення. Десь рік тому миру за будь-яку ціну не хотіли близько 70% українців.
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Приматы приматами( а почему от зеленского ждете прекращения войны? Почему не от ирины билык напимер? Или от шерлока холмса? Или от вадика с кировограда? Зеленский что начинал войну? Или бомбит ростов или кубань? Если быдло ждет капитуляции от шута то это так прямо надо и называть, а не завершение войны
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савецкий народ люто возненавидил немцем после двух вещей:
1. Приказ № 227 (ни шагу назад или расстрел);
2. Пленных приравняли к пособникам оккупантов.
А до этого никакие зверства оккупантов не помешали сдаться в плен 4 МИЛЛИОНАМ кацапландов.
Перелом в войне наступил когда, при отсутствии русских "воинов", на передок, под пулеметами, погнали представителей всех народностей совка! Эта тактика орды была освящена полетами с мощами Таммерлана, специально вырытого из могилы в Самарканде.
И только такой тактикой можно перебить хребет путлеру. Удовлетворить 72 % дебилов - под пулеметами погнать их в окопы и война быстро закончится. Ми або програємо, або хвальковиті кацапи втечуть - в будь-якому випадку війна швидко скінчиться. Але мільйони цього кінця вже не побачать.
Тільки тактика на виснаження та тактика тисячі порізів дадуть результат. А це не швидка справа.
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Тільки думаю більшість не хоче мир за будь яку ціну ,саме це нав'язують канали медвечука.,таке враження що Україна хоче приєднатись до лднр, а не навпаки , на умовах "русского мира" навіщо вони нам потрібні ,в сепаратиської чуми і їх кураторів в москві ціль одна, знищення України. Краще вже придністровський варіант .
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С таким кол-вом ДОЛБАНУТЫХ,страна обречена на развал.
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Интересно, почему не меня, ни моих родственников, товарищей и сослуживцев никто не опрашивал?
Засуньте в дупу такие фэйковые опросы.
Слабо было провести на марше непокоренных?
Кстати можно и статейку УКУ получить. Закрыть не закроют, но "мозги" вынесут нахер.
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Президента всучили і прийшов апетит на навіювання істини слабким на розум.
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Готують капітуляцію, типу ну люди ж хотіли....А хто їх питав!?
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Может вопрос некорректно поставлен? Не может быть, что у нас столько тупых хахлов. Как вообще Зеленский может прекратить войну? Гопник лупит очкарика, а прохожий призывает очкастого прекратить избиение.
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