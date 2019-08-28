 Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Масі Найєм написав у себе у фейсбуці.

За його словами, у Іванова недавно відбулися обшуки вдома, а на його рахунки і рахунки дружини було накладено арешт.

"Офіційним обґрунтуванням цих обшуків стало досудове розслідування у кримінальній справі за статтями кримінального кодексу,"дуже характерними" для професора журналістики: вимагання, погроза вбивством, незаконне позбавлення волі або викрадення людини...", - зазначає адвокат.

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Він додає, що в межах досудового розслідування в іншій кримінальній справі, яка раніше була заведена на сина Іванова, поліція також запросила в Академії української преси інформацію щодо сотень транзакцій.

"Отримана інформація вже через чотири години після передачі була злита в ЗМІ з сумнівною репутацією. На цих же сайтах, намагаючись нашкодити репутації професора, щодня публікуються матеріали з недостовірною інформацією про нього, а на деяких заходах за участю Валерія Феліксовича почали з'являтися проплачені провокатори", - повідомляє Масі Найєм.

Причина всього цього, як зазначає адвокат, криється в участі сина Іванова - Дениса у фейсбук-групі, в якій було опубліковано розслідування щодо заступника начальника головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова, пов'язане з його доходами, з його дружиною і кримінальною справою на компанію, яка пов’язана з їхньою сім'єю.

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"У Дениса почалися обшуки у кримінальній справі, яка взагалі була закрита. Після обшуків пішли погрози і він з дружиною і двома малолітніми дітьми були змушені покинути країну", - пише Масі Найєм, додаючи, що після від'їзду Дениса почалися обшуки в будинку у його батька .





