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 Суспільство
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Все про:журналістика (839) Нацполіція (8105) Найєм Масі (64)

 Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм

Проти професора журналістики, доктора філологічних наук і президента Академії української преси Валерія Іванова відкрили кримінальну справу за низкою статей КК, включно зі здирництвом і погрозою вбивством. Юрист Масі Найєм переконаний, що це не що інше, як цькування через участь сина Іванова у фейсбук-групі, де було опубліковано розслідування щодо заступника начальника головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Масі Найєм написав у себе у фейсбуці.

За його словами, у Іванова недавно відбулися обшуки вдома, а на його рахунки і рахунки дружини було накладено арешт.

"Офіційним обґрунтуванням цих обшуків стало досудове розслідування у кримінальній справі за статтями кримінального кодексу,"дуже характерними" для професора журналістики: вимагання, погроза вбивством, незаконне позбавлення волі або викрадення людини...", - зазначає адвокат.

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Він додає, що в межах досудового розслідування в іншій кримінальній справі, яка раніше була заведена на сина Іванова, поліція також запросила в Академії української преси інформацію щодо сотень транзакцій.

"Отримана інформація вже через чотири години після передачі була злита в ЗМІ з сумнівною репутацією. На цих же сайтах, намагаючись нашкодити репутації професора, щодня публікуються матеріали з недостовірною інформацією про нього, а на деяких заходах за участю Валерія Феліксовича почали з'являтися проплачені провокатори", - повідомляє Масі Найєм.

Причина всього цього, як зазначає адвокат, криється в участі сина Іванова - Дениса у фейсбук-групі, в якій було опубліковано розслідування щодо заступника начальника головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова, пов'язане з його доходами, з його дружиною і кримінальною справою на компанію, яка пов’язана з їхньою сім'єю.

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"У Дениса почалися обшуки у кримінальній справі, яка взагалі була закрита. Після обшуків пішли погрози і він з дружиною і двома малолітніми дітьми були змушені покинути країну", - пише Масі Найєм, додаючи, що після від'їзду Дениса почалися обшуки в будинку у його батька .

Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм 01
Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм 02
Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145028
 
 
 Топ коментарі
 
мася - вы сделали это вместе. ничего. придет шуфрич начальником над вами блядями -не так еще запоешь
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Ну, Наєм 5 років працював для того, щоб це традилося. працював уперто і наполегливо.
Ну, що, голомозий, результат тобі сподіваюся подобається?
Порох вам був "нєдостаточно отлічний"? Хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі севрюжини с хрєном...
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Все, як у 30-і. Оголошують всіх ворогами ЗЄнарода
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Все, як у 30-і. Оголошують всіх ворогами ЗЄнарода
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Нічо, Міністр Свободи слова, Н. Шуфрічь, разбєрьотся.
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ця Мася весь час поливала брудом Порошенка, а тепер он воно як
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Вот именно... Порошенку было "насрать" на "гавкотню" Ивановых, Найемов, Соболевых и Лещенок - он делом занимался...А "блазенята", понимая, что у них "не вытнцовывается", и они "обсираются", начинают недовольным "рты затыкать"... И "найемы" "абижаться начинают...
Можно сказать этим, "абидевшимся", только одно: "ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ!!!"
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Скоро все заЗЕленіє, як нирки на деревах - не буде ані корупції, ані інших проблем
(принаймні не буде тих, хто хоч пошепки півслова скаже, що насправді не ЗЕленіє)
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А при Порошенко мвд руководил не Аваков, и пилиция левые дела ни разу не заводила, да порохоботик?
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мася - вы сделали это вместе. ничего. придет шуфрич начальником над вами ******* -не так еще запоешь
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Ну, Наєм 5 років працював для того, щоб це традилося. працював уперто і наполегливо.
Ну, що, голомозий, результат тобі сподіваюся подобається?
Порох вам був "нєдостаточно отлічний"? Хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі севрюжини с хрєном...
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ЗЕрабочие и ЗЕкрестьяне поддерживают товарища ЗЕсралина в борьбе в врагами ЗЕнарода. Да здравствует товарищь ЗЕсралин!!
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Рюкзаков строит по приказу зе тоталитарное государство
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Все вопросы к Шуфричу он начальник будущий со свободы слова
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Патриоты кто там рассказывал шо на Расейке садят за пост в Интернете, при этом приговаривая какие же коцабы рабы - холопы, и как царь лупит их сапогом в рыло. Эуу ЗЕбилолохторат 73% ...Барский сапог готов, рылятники приготовили ЗЕхолопы??
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Зе выходи из погреба схрона не слышно и не видно твоим спикером стал Коломойский сегодня озвучил всю программу по которой Вы будете рулить надо быть президентом а не тенью твой рейтинг очень скоро превратиться в тыкву
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А им всё равно какой у них рейтинг. Аваков расстреляет любой протест.
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Мася!
На профессора Иванова завели дело за незаконное обогащение! Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8386
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После открытия дела по ролику "Зе с грузовиком" - ничему не удивляюсь.
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скоро журналисты будут вспоминать порошенко с его "Дорогенькой" как Золотой Век свободы слова и демократии.. Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2151
Уже притихли журналисты... - и коррупция исчезла и свинарчуки всякие....
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Нічого ці медіашлюхи не будуть згадувати.
Їм все одно, шо у жопу страусам Януковича заглядати, що лити лайно на Порошенка.
Бізнес.
Вони ще будуть вибачатися перед Максом Бужанським.
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Ну так чего ещё ждать-то... Одним из первых, после ухода Пороха, в страну вернулся януковский решала Портнов.
Развели вас, зелебобиков, как лохов. Собственно, вы и есть лохи.
Запасайтесь вазелином, зелекозлики. Беня вас любить будет, как и раньше любил.
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Ха! В хаосе мыслей желаешь всем своего настоящего? Небось у тебя запас вазелина огромный и всегда пополняемый. Аварийный запас какой? Литр?
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Гадаєш тобі літри вистачить? У Бєні на тебе інші види.
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маси наем иди в жопу вместе с лещенко- лелик и болик
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Это пухлый мальчик со взором горящим, сын Дениска, он в розыске.... У него арестовали Porsche и Land Rover. Дениска - хороший! Так Мася сказала!
Дениска набизнесил на две статьи: вымогательство в особо крупном размере (ч.4 ст.189 УК Украины) и создании преступной группы (ч.1 ст.225 УК Украины)
Потом копнули под папу..... а там...... поле не паханное! Папу будут пристраивать паровозом.
У папы и сынка транзакций нашли с переводами в евро и баксах на шестизначне цифры. Семья Ивановых негодует! Как Вы думаете где сейчас Дениска с фамилией Иванов? В Израиле. Он ея гражаднин!))) Свободу Дениске!!! Да Мася?

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Забыл добавить, бабло Дениска тырил с Укрзалізниці приблизительно 2 300 000 долларов...... Хороший мальчик! Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8072
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хто з УЗ був "в доле" ?
хлопчик з вилиці сам такі справи не вирішує,
вирішують дяді у кабінетах і кабмінах
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Странно, Значит Порошенко был не так уж плох? Да найемы?
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Зараз ці найєми почнуть мантри: «Ах, я така затуркана, така затуркана !»

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Порядочный человек никогда не будет поддерживать соевую мразь. Порохосос = вор
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Журнашлюхам поделом.
Лизали задницу авакову и его нацженам - получите!
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званітє баканаву шо ета за черт наєм шо оно хочєт
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"Ооо! Итить твою мать,профессор! Иди сюда,выпей с нами!" (с)
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вНаем много пи*дел какой Порох злобный диктатор и деспот.
Ну вот и допи*делся.
Теперь этот пи*дежь таки станет реальностью.
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Бутусов, давай ще хоч трішки про Коломойського, бо пєтюшки знову всі теми гімном закидали!
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Евгений Шевцов и его подельница-жена (ватная сепаратистка). Его жена фактически спонсор русских террористов на Донбассе.
Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6670
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И вот этот сепар-тихушник, гандон - Шевцов, после опубликования журналистских расследований по нему, используя свое служебное положение, связи фактически ведет войну с журналистами и Украинскими сайтами, добиваясь их закрытия.
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