 Поліція веде вже відкриту війну проти журналістики. На професора Іванова завели справу через участь його сина у фейсбук-групі, - Масі Найєм

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Масі Найєм написав у себе у фейсбуці.
За його словами, у Іванова недавно відбулися обшуки вдома, а на його рахунки і рахунки дружини було накладено арешт.
"Офіційним обґрунтуванням цих обшуків стало досудове розслідування у кримінальній справі за статтями кримінального кодексу,"дуже характерними" для професора журналістики: вимагання, погроза вбивством, незаконне позбавлення волі або викрадення людини...", - зазначає адвокат.
Він додає, що в межах досудового розслідування в іншій кримінальній справі, яка раніше була заведена на сина Іванова, поліція також запросила в Академії української преси інформацію щодо сотень транзакцій.
"Отримана інформація вже через чотири години після передачі була злита в ЗМІ з сумнівною репутацією. На цих же сайтах, намагаючись нашкодити репутації професора, щодня публікуються матеріали з недостовірною інформацією про нього, а на деяких заходах за участю Валерія Феліксовича почали з'являтися проплачені провокатори", - повідомляє Масі Найєм.
Причина всього цього, як зазначає адвокат, криється в участі сина Іванова - Дениса у фейсбук-групі, в якій було опубліковано розслідування щодо заступника начальника головного слідчого управління поліції Євгена Шевцова, пов'язане з його доходами, з його дружиною і кримінальною справою на компанію, яка пов’язана з їхньою сім'єю.
"У Дениса почалися обшуки у кримінальній справі, яка взагалі була закрита. Після обшуків пішли погрози і він з дружиною і двома малолітніми дітьми були змушені покинути країну", - пише Масі Найєм, додаючи, що після від'їзду Дениса почалися обшуки в будинку у його батька .
Можно сказать этим, "абидевшимся", только одно: "ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ!!!"
(принаймні не буде тих, хто хоч пошепки півслова скаже, що насправді не ЗЕленіє)
Ну, що, голомозий, результат тобі сподіваюся подобається?
Порох вам був "нєдостаточно отлічний"? Хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі севрюжини с хрєном...
На профессора Иванова завели дело за незаконное обогащение!
https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3019088603048556
Уже притихли журналисты... - и коррупция исчезла и свинарчуки всякие....
Їм все одно, шо у жопу страусам Януковича заглядати, що лити лайно на Порошенка.
Бізнес.
Вони ще будуть вибачатися перед Максом Бужанським.
Развели вас, зелебобиков, как лохов. Собственно, вы и есть лохи.
Запасайтесь вазелином, зелекозлики. Беня вас любить будет, как и раньше любил.
Дениска набизнесил на две статьи: вымогательство в особо крупном размере (ч.4 ст.189 УК Украины) и создании преступной группы (ч.1 ст.225 УК Украины)
Потом копнули под папу..... а там...... поле не паханное! Папу будут пристраивать паровозом.
У папы и сынка транзакций нашли с переводами в евро и баксах на шестизначне цифры. Семья Ивановых негодует! Как Вы думаете где сейчас Дениска с фамилией Иванов? В Израиле. Он ея гражаднин!))) Свободу Дениске!!! Да Мася?
хлопчик з вилиці сам такі справи не вирішує,
вирішують дяді у кабінетах і кабмінах
Лизали задницу авакову и его нацженам - получите!
Ну вот и допи*делся.
Теперь этот пи*дежь таки станет реальностью.