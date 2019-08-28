 Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Російська Федерація за всієї моєї нелюбові до неї і до порядків, які там творяться, до режиму, вона все-таки член ООН, член Ради безпеки, повернулася в ПАРЄ. Тобто вони якось намагаються тримати лице, свій зовнішній вигляд, грати іноді за якимись правилами. Але якщо Росія намагається бути цивілізованою, треба їй в цьому допомагати, знайти, заради наших полонених, такі правила, яких Росія буде змушена дотримуватися", - зазначив він.

"Є два види санкцій. Спочатку санкції були введені за Крим, а потім після 17-го липня, коли вони збили "Боїнг", були введені санкції щодо Донбасу. І росіяни від них реально страждають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, отже це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму", - зазначив Коломойський.

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"Але не відмовляючись жодним чином від нашого суверенітету над Кримом, і навіть посилюючи нашу роботу в цьому напрямку. Але якщо ми реалісти, якщо ми хочемо просування до миру і звільнення нашої землі, то треба почати з відпрацювання плану мирного звільнення, щоб за нашого життя до нас повернувся хоча б Донбас. Так, треба відокремити питання Криму та питання Донбасу, як це не сумно звучить ", - акцентував він.

За словами Коломойського, санкції з РФ можуть бути зняті за трьох умов: "коли на Донбасі настане мир - це раз, коли Росія виведе свої війська - це два, коли ми відновимо контроль України над державним кордоном - це три".

"Нині виник сприятливий момент, щоб змусити Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі. Сьогодні збіглися вектори, можна скористатися цією ситуацією і запропонувати їм: прибираємо вимоги про зміни до Конституції, залишимо особливий статус, не будемо його раз на рік продовжувати, зробимо його на 5 років, перехідний період і проведемо там вибори", - додав він.

"Перше - припинення вогню, обмін полонених - здебільшого, і обов'язково тих, хто вже давно сидить з 14-15-го років. Друге: проведення виборів за українським законодавством під контролем української влади. Третє: на наступний день після проведення виборів починається процес передачі контролю над кордоном. тобто буквально так: виводяться російські війська і передається контроль над кордоном повністю українським військам. Зараз є пункт, що контроль над кордоном передається після змін до Конституції, тобто ніколи. Ні за Порошенка цього б не було, ні за Зеленського цього не буде, ні за когось іншого, бо неможливо проголосувати, знайти 300 голосів за зміни в Конституції, федералізацію, конституцію окремих республік, за іншу маячню. Тому що якщо це зробити, то Українська держава перестане існувати. Тому, по-четверте, замінити в Мінських угодах зобов'язання щодо внесення змін до Конституції на 5-річний закон про особливий статус Донбасу", - розповів Коломойський про своє бачення виконання Мінських угод.

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"Провели вибори, наступного дня почалася передача контролю над кордоном, а через 30 днів вона закінчилася. За 2 місяці до виборів можна прийняти закон про особливий статус і сказати, що він діє 5 років, перехідний період реінтеграції, тому що багато речей, які написані в особливому статусі, вони в іншій Україні вже існують де-факто і де-юре. Те, що ми називаємо децентралізацією. Ну так хрін з ними, нехай вони проведуть свої срані вибори - адже ми там в них будемо брати участь за українськими законами , доступ буде у наших ЗМІ. Наприклад, "Слуга народу "напевно може брати участь, подивимося, хто популярнішим виявиться на Донбасі - Путін чи Зеленський?"Голос" з Вакарчуком піде, Тимошенко, "Опозиційний блок-За життя". Нам не треба боятися виборів", - додав він.

"Росіяни мусять піти і забрати всіх злочинців із собою. У Мінських угодах прописана амністія, це треба виконувати. Але ті, хто воював і допомагав окупантам, у кого руки по лікоть у крові, хто мародери, катували полонених, ґвалтували жінок - їм треба звалити, для них пощади не буде, амністія на них не поширюється. Росія повинна весь цей мотлох забрати собі, якщо ні - нехай використовують час і по-тихому від них позбавляються, так, як вони прибрали Захарченка, Бєднова, Мозгового та інших. Ось Плотницький - розумна людина, все зрозумів, і поїхав тихенько сам. А Захарченко "бакланив", не виїхав, ось його і списали.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.