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Все про:Коломойський (511) Росія (19494) Донбас (12849) мінські угоди (1592)

 Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський

Зараз виник сприятливий момент, щоб змусити Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Російська Федерація за всієї моєї нелюбові до неї і до порядків, які там творяться, до режиму, вона все-таки член ООН, член Ради безпеки, повернулася в ПАРЄ. Тобто вони якось намагаються тримати лице, свій зовнішній вигляд, грати іноді за якимись правилами. Але якщо Росія намагається бути цивілізованою, треба їй в цьому допомагати, знайти, заради наших полонених, такі правила, яких Росія буде змушена дотримуватися", - зазначив він.

"Є два види санкцій. Спочатку санкції були введені за Крим, а потім після 17-го липня, коли вони збили "Боїнг", були введені санкції щодо Донбасу. І росіяни від них реально страждають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, отже це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму", - зазначив Коломойський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна, - Коломойський про спілкування Богдана з журналістами

"Але не відмовляючись жодним чином від нашого суверенітету над Кримом, і навіть посилюючи нашу роботу в цьому напрямку. Але якщо ми реалісти, якщо ми хочемо просування до миру і звільнення нашої землі, то треба почати з відпрацювання плану мирного звільнення, щоб за нашого життя до нас повернувся хоча б Донбас. Так, треба відокремити питання Криму та питання Донбасу, як це не сумно звучить ", - акцентував він.

За словами Коломойського, санкції з РФ можуть бути зняті за трьох умов: "коли на Донбасі настане мир - це раз, коли Росія виведе свої війська - це два, коли ми відновимо контроль України над державним кордоном - це три".

"Нині виник сприятливий момент, щоб змусити Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі. Сьогодні збіглися вектори, можна скористатися цією ситуацією і запропонувати їм: прибираємо вимоги про зміни до Конституції, залишимо особливий статус, не будемо його раз на рік продовжувати, зробимо його на 5 років, перехідний період і проведемо там вибори", - додав він.

"Перше - припинення вогню, обмін полонених - здебільшого, і обов'язково тих, хто вже давно сидить з 14-15-го років. Друге: проведення виборів за українським законодавством під контролем української влади. Третє: на наступний день після проведення виборів починається процес передачі контролю над кордоном. тобто буквально так: виводяться російські війська і передається контроль над кордоном повністю українським військам. Зараз є пункт, що контроль над кордоном передається після змін до Конституції, тобто ніколи. Ні за Порошенка цього б не було, ні за Зеленського цього не буде, ні за когось іншого, бо неможливо проголосувати, знайти 300 голосів за зміни в Конституції, федералізацію, конституцію окремих республік, за іншу маячню. Тому що якщо це зробити, то Українська держава перестане існувати. Тому, по-четверте, замінити в Мінських угодах зобов'язання щодо внесення змін до Конституції на 5-річний закон про особливий статус Донбасу", - розповів Коломойський про своє бачення виконання Мінських угод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли!

"Провели вибори, наступного дня почалася передача контролю над кордоном, а через 30 днів вона закінчилася. За 2 місяці до виборів можна прийняти закон про особливий статус і сказати, що він діє 5 років, перехідний період реінтеграції, тому що багато речей, які написані в особливому статусі, вони в іншій Україні вже існують де-факто і де-юре. Те, що ми називаємо децентралізацією. Ну так хрін з ними, нехай вони проведуть свої срані вибори - адже ми там в них будемо брати участь за українськими законами , доступ буде у наших ЗМІ. Наприклад, "Слуга народу "напевно може брати участь, подивимося, хто популярнішим виявиться на Донбасі - Путін чи Зеленський?"Голос" з Вакарчуком піде, Тимошенко, "Опозиційний блок-За життя". Нам не треба боятися виборів", - додав він.

"Росіяни мусять піти і забрати всіх злочинців із собою. У Мінських угодах прописана амністія, це треба виконувати. Але ті, хто воював і допомагав окупантам, у кого руки по лікоть у крові, хто мародери, катували полонених, ґвалтували жінок - їм треба звалити, для них пощади не буде, амністія на них не поширюється. Росія повинна весь цей мотлох забрати собі, якщо ні - нехай використовують час і по-тихому від них позбавляються, так, як вони прибрали Захарченка, Бєднова, Мозгового та інших. Ось Плотницький - розумна людина, все зрозумів, і поїхав тихенько сам. А Захарченко "бакланив", не виїхав, ось його і списали.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145027
 
   
 Топ коментарі
 
Не к добру беня появился. Слишком много его. Неужели все ради авакова?
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Если снимут санкции за дамбас то Рашке больше ничего и не нужно. Санкций за крым практически нету. Да и про крым тогду уже никто и не будет вспоминать. Да и нах. нам тот дамбас на таких условиях? У нас что диарея, что нужно срочно возвращать разрушенный и разграбленный дамбас да еще на таких условиях? Дамбас сегодня ето большой мешок с дерьмом, на которого нужно десятки миллиарды долларов из бюджета выделить для восстановления и возобновления поставок газа и пенсий. К тому же там сейчас сотни тысяч боевиков-инвалидов, которых конечно же повесят на наши с вами плечи и на нашу медицину.
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Не к добру беня появился. Слишком много его. Неужели все ради авакова?
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хозяина страны не может быть много! привыкайте ...
или вы решили, что про Голобородька он вам крутил кино от любви к искусству?
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Нам не потрібен окупований Донбас, нам потрібна смерть путіна та росії! коломойський вже куплений путіним з потрохами і налаштований на домовленості! Ну а що чекати коломойському, в якого заблоковані всі активи Лондонський судом? коломойський зараз за півкроку до конфіскації активів та американської тюрми за пограбування Приватбанку і тому нічого доброго від коломойського чекати не потрібно! коломойський зараз зацікавлений в дестабілізації ситуації в Україні, щоб коломойський був потрібний американцям в України, щоб його не посадили ще хоча б 5-10 років, а там може коломойський і помре від старості.
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смерть путина, ни для тебя, ни для страны ничего не изменит,
но лично ты можешь и дальше верить в сказки ...
а Коломойскому ближайшие лет 5 ничего не грозит, кроме увеличения своих активов.
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Почему не изменит? Еще как изменит. Распад рашки, гражданская война, милионы беженцев, 35 атомных реакторов с которыми х-з что будет. Как бы не пришлоси и нам потом бежать поближе в Антарктиде.
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Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7440 еще один фантазёр?
писать фантастику не пробовал?
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а по поводу Донбасса (шо там и кому потрібен) ваше (как и наше) мнение мало кого интересует.
Если за 6 лет московию Запад не смог уговорить, значит пришло время ломать "арлекина" (ибо страдает бизнес, пора снимать санкции и торговать,торговать и торговать, зарабатывая бабло),
тем более он и сам заявлял о готовности на мирные переговоры с московией.
Так что готовтесь больше читать новостей о том, что украинцам нужен мир "любой ценой" и меньше о том, что есть шанс вступить в ЕС и НАТО.
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Не только ради Рюкзаковича. Х*йло топает ногами. Беня вернулся, свою марионетку на трон усадил, а воз и ныне там: санкции против Рашки никто не снимает, и с G7 как-то некрасиво получается... Беня - это всего лишь лёгкая фигура, которая должна форсировать известные события.
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Пренебрежительным «И тут Остапа понесло» принято комментировать чей-то абсолютно и очевидно неправдоподобный рассказ
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Бутусов решил устроить неделю пиара для Бени ? Сначала большое интервью Коломойского в топе, а затем каждый день через статью абзацы из этого интервью в виде отдельных статей. Давно такого облизывания на Цензоре не было.
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Ну почему пиара? У вас же есть мозги - читайте, анализируйте, делайте выводы.
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Які мозгі? Як би вони були, то не обрали б в президенти ляльку на мотузочках.
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Попередній був не кращий, вже як на те пішло. Президенти приходять і йдуть, а Україна залишається.
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Видимо, от сладкого уже с души вернет. Ветер перемен, понимаете ли
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Зате у Цензора тепер матеріалу для подачі валом. Вистачить на тиждень.
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Коломойский таки наш человек. Пиарил наркобарона Сильвера. Пиарил, отмазывал Нетаньяху. Почему теперь тут не попиарить. Это же не гой укрофашист бандеровец какой-то с правого сектора.
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никаких полумер, Крым - значит, забыть? и что за снятие санкций? вода для оккупированного Крыма?
коломойский много на себя берет..
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Да никто на крым давать воду не будет! Даже когда его деоккупируют и он вернется в состав Украины, даже если все крымчане будут кричать "Слава Украине" или "путин *****", даже если начнут розмовлять на мове, примут все хором иудаизм, выучат иврит, все равно им никто воду никогда не даст. Успокойтесь уже!
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Правильно Беня, надо их об.......... ть. Надо много пообещать, а потом на........ кинуть. Вот это подход, Бени нечего терять в России, как НЕКОТОРЫМ.
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Мы ничего не можем предлагать кацапстану. Кацапстан кинет, ведь это же гопники. Мы можем только стать сильным государством, а тогда уже разговаривать с позиции силы. Других вариантов просто нет.
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Зачем заслуги Запада прикорманиваешь ? И не тебе снимать,если ты их не вводил. И кацапы об этом и без тебя знают.Да не чешутся. К чему тупая болтовня ? Зная тебя,ты только выменять шото можешь. Для своей пользы.
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Оооо, Европа их снимет с радостью. Они тут ждут и не дождутся повода.
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Один Бєня побачив "окно возмлжностєй". Одне з двох: або всі сліпі, а Бєня - зрячий, або Бєня - Пйотр Пєрвий, а всі решта - зебіли, ой, вибачте, кацапи.
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уже подташнивает... слишком много бенефиКции ))))
так до вечера и Днепр-город сдадим...в следующее окно возможностей
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Если снимут санкции за дамбас то Рашке больше ничего и не нужно. Санкций за крым практически нету. Да и про крым тогду уже никто и не будет вспоминать. Да и нах. нам тот дамбас на таких условиях? У нас что диарея, что нужно срочно возвращать разрушенный и разграбленный дамбас да еще на таких условиях? Дамбас сегодня ето большой мешок с дерьмом, на которого нужно десятки миллиарды долларов из бюджета выделить для восстановления и возобновления поставок газа и пенсий. К тому же там сейчас сотни тысяч боевиков-инвалидов, которых конечно же повесят на наши с вами плечи и на нашу медицину.
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Так Ссаныч уже анонсировал миллиарды на восстановление Бамбаса. Сказал что все олигархи будут участвовать. Коломойский даже обязался покрасить ларек, или два.
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ну харьков тоже пропадет теперь точно
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было бы в Украине национальное правительство и президент (как в Израиле) то сидел бы сейчас Беня в тюрьме за свои преступления...
А сейчас этот преступник дает советы по капитуляции украинскому народу....
Пипец...
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Был бы в Украине единый народ было бы в Украине все. А так в Украине жывут только порохосрань и зебилы которые воюют друг с другом, смотрят чтобы сосед не ездил на дешовой евробляхе и восхваляют своего хозяина и режим олигархов
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Хороший текст!!!
Вот в этом и есть главное достижение пороха!!!
Создание порохоботов и, благодаря никчёмной каденции - образование зебилов!
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Что-то много Бени сегодня. Наверное, Зелепут, наученый американцами, решил бениного кандидата прокатить.. Завтра будет интересно.
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А де ж подівся "галабародька" зі своїми роликами??? Що, зєзасранці, вітайте тепер справжнього "короля сцирка"-Бєню!!! Зєлєногній вже відпрацювас свої срібники,- ось вам справжній , обраний вами, хазяїн...Смєрди, вітайте свого сцаря!!!
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Парламентські через рік, каже беня. Бажано одразу після президентських.
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усі пропозиції бєні в перекладі на звичайну мову означають: здатися агресору, прийняти його план по "інтеграції" ************** у складі України, що призведе до повномаштабної громадянської війни та втрати країни.
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дать право голоса лугандонцам - то это тотальный ппц для Украины,окончательный и бесповоротный..
у самих идиотов большинство,а с абизянами будет просто Бантустан..
короче,хай тот данбаз еще лет 15-20 понаслаждается "свабодай"
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на Цензорі що сьогодні?... Мы можем предложить РФ снять часть санкций в обмен на Донбасс, а в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5567 день народження Коломойського відмічають?
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Пройшло 100 днів великого ніКуя блазня. 100 днів ніхКуя, окрім поступових зливів інтересів країни
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Это можно было бы рассматривать как вариант, если бы ОРДЛО вернули без всяких условий, вывели свои войска, отпускников, рубли, паспорта, если захотели то и всех предателей забрали с собой, потому что амнистии не будет, передали границу под контроль Украины вернули всех наших пленных, заложников. В общем вернули на состояние 2013 года. И обсудили возможные компенсации за нанесенный ущерб, вывезенное оборудование и т. д.. Тогда можно было бы говорить о снятии части санкций за Донбасс. При этом крымские санкции оставить в силе.Всяческие "предложения" о пуске туда жд сообщения, подача воды , эл. энергии и прочего пресекать сразу же. ( она так и остается оккупированной и временно отрезанной частью Украины) На таких условиях можно было бы вести разговор. Все остальное это скрытая капитуляция, и реальная угроза украинской государственности.
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этот обсос с пейсами реально не в курсе, что выполнение минска и подразумевает снятие санкций по донбасу? раха сидит в Венесуэле, в африке итд, за тысячи км а тут Украину под боком они реально считают, что она оставит в покое? Да никогда в жизни и пока зелебобы это не поймут - у нас нет шансов, никаких.
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То в чому ж тут ноу-хау від Бені? Кацапи ******** ордло Україні постійно, як автономію з правом вето. Бо після цього з них знімуть частину санкцій, а вони отримають контроль над Україною. Ті ж кацапські яйця, тільки в профіль. Продаєте, батенька, продаете
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здравствуйте! пора бы нашим управленцам заняться Украиной! а то недоразумение, что они называют донбассом забыть на время. они предали свою страну ради временных благ, так пусть и живут радуясь. страной займитесь, а не ордло. там не граждан Украины, а если сомневаются пусть проедут туда и поживут с соотечественниками!
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Так , то план Зе-коломойського на найближчі місяці .Тому він і в інтерв'ю Бутусову сказав, що наступні вибори в парламент будуть через рік , ато і раніше , щоб ввести в Раду сепарів лугандона . Все як ***** хоче , так коломойша і робить А потім , як портнов сказав --патріотів , волонтерів, атошників , в тюрьми , на колиму....((((( Зеідійоти що ви наробили ???!! Вас же першими в сибір виселять массово , а Неньку заселять кацапами , як то вже вони робили (((
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Первокласників зобов'язують вчити вірші про Зеленського. зескот, ви це обрали для своїх дітей та онуків?
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Это вот каким идиотам он это толкает?

А 5 лет кацапам предлагали что-то другое? Зачем вобще санкции вводили?
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Це тільки початок. Лайно не заспокоїться, доки собою не вимаже все навкруги.
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Беня езжай в Америку там тебя ждут.
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А шо нам з того Думбасу? Весь розбитий, заводи знищені і т.п. Тепер лохи знов вкладайте в нього гроші та відбудовуйте.
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Как самочувствие ,мы вроде договорились друг другу не гадить ,пусть давно, но такое было ,а ты из под тишка дайк ставишь козлу доренко, не хорошо, ну удачи тебе в подлых делах я больше не участвую в ветках, а тебе будет не удобно, у тебя же много читателей. Прежде чем подлить кому то ,из под тишка , вспоминай поговорку "долг платежом красен"
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Якому доренко, де ти його бачиш? Твоя заява схожа на провокацію.
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Мы можем предложить РФ снять часть санкций в обмен на Донбасс, а в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму, - Коломойский - Цензор.НЕТ 329 Дмитрий Доренко

rough cutt пнх пдрс
27.08.2019 22:20
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Мне нравится 2
да вот во вчерашней теме про юлю что будешь оправдываться и далее
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27.08.19 20:12 "Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной РадыВот тема, уберёшь лайк забуду и буду считать ,что случайно
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Як він за РФ переживає, це просто атас.
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Хотите поиграть с кремлем в игру которую он сам придумал? Тогда получите такой результат: Рашка втулит нам под своими условиями разрушеный дамбас с 5 миллионами сепаров которые будут делать в Украине хаос и разруху, с Рашки снимают санкции и вернут во все организации откуда ее выгнали, и Рашка начнет восстанавливать бысто свою економику, ***** укрепит свои позиции внутри Рашки, про крым никто уже не будет вспоминать, через 5 лет Рашка восстановив силы и авторитет начнет полномасштабную атаку на Украину уже с крыма на Одессу, Мариуполь, Харьков и другие города вплоть до Киева. Второй раз Европа уже будет закрывать глаза и не будет особо возмущаться окупации Украины, помня как прошлые санкции и беженцы ударили по економике Европы.
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А где зеля соплёная делась?Где призидент спрятался? А то какой-то дядя уже c параши санкции снимает пока никого нету....
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И что же нового в этом предложении? Рашка под санкциями уже пять лет и успешно их выдерживает. (тем более, цены на нефть нынче не особо низкие) А вот выдержит ли Украина Беню и "слуг народа" - это ещё вопрос. Так что прям не знаю, у кого нынче благоприятный момент.
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Походу, сегодня на цензоре бенефис Коломойского. И это еще не вечер!
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То что говорит Коломойский-. бред. Оно может быть выгодно только украинским олигархам. которые все про-путинцы, и не страдают приступами патриотизма.
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пока писал, см. ниже
вы уже половину сказали)))
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Двоякое приходит
Или этот еврей очень тупой
и тогда вспоминается У. Черчилль -- на вопрос, как Вы относитесь к антисемитизму, он ответил -- я не считаю евреев умнее себя.
Или разводит доунбассят в Киеве, которые соскучились по своим вотчинам и холопам.

Здесь от Украины ничего не зависит. Здесь играют в шахматы и в "чапаева" одновременно другие дяди.
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Беня разве не понимает,что ***** просто так не отдаст Донбасс,а Крым априори тем паче не для того он Крым анексировал,чтобы торговаться с Украиной
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отдаст
но не скоро
и только в одном пакете
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Разве,что когда сама раша развалится на мелкие княжества в чем я сомневаюсь
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сама не, капутен всея ерефии для этого есть
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Кто-нибудь вообще спрашивал у тех. кого хотят вернуть в состав Украины? ОНИ ЭТОГО НЕ хотят!! НЕ ХОТЯТ! Если-бы хотели, то НЕ было бы того референдума, как это непонятно то?
А насильно мил не будешь!! Коломойский ЭТО должен знать и понимать, вроде умный мужчина...
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Ой, мои вы бусички золотые. Барыжки недоделанные. Но переобувание в воздухе - это же просто прекрасно.
5 лет мы слушали завывания на тему Роттердам+ злооо, Порошенко барыга, людей обворовывает, да лучше бы возил уголь с ..... Марса.... там дешевле.
3 года НАБУ и САП проигрывают суды по схеме Роттердам+. И скорее всего уголовные дела будут закрыты.
И смотрите какая красивая картина вырисовывается.
Заседание при участии нового президента и КМУ помните? О нем писал Бутусов, где таки признали, что закупка угля по схеме Роттердам+ самая выгодная на сегодняшний день из всех имеющихся.
Но не тут-то дело было, мы же не ищем легких путей. Хотя не в путях дело, а дело в интересах непосредственно одного человека. Государственная генерирующая компания в начале июля попала под контроль Коломойского. Кто любит много букв, прочитать можно здесь:
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
и.... теперь..... внимание..... херак... и подписала договор на поставку угля с россии на сумму 400 млн грн с ООО «Нафта Форс», конечный бенефициар которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы Приват.
Дотошным читать тут: https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/
Грубо говоря, до изменения ключевых фигур «Центрнерго» принципиально не покупало уголь в россии. Вот тут я могу позволить себе сказать: «А при Порошенко такого не было», так вот позиция и ПАП и КМУ в этом вопросе была совершенно однозначной. Уголь в россии не покупать. Ни представитель президента в КМУ Андрей Герус, ни НАБУ, ни САП ничего не замечают, они продолжают перекладываться бумажки в заведомо проигрышном деле со схемой Роттердам +.
Ну прям мастера эквилибристики. И совсем не палятся. И НАБУ на морозе, и САП в прострации. И конечный бенефициар всего этого счастья не прослеживается.
Одно на ум приходит: «Пилите, Шура, они золотые» (с)
И репостамим друзья, репостим.
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теперь ясно как день,беня рупор кремля, голос из-за паребрика
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шо то рупор сломался?
Для Украины победа - это не провести наш парад на Красной площади, а не дать Путину провести свой парад на Крещатике, - Коломойский

что то не стыкуется в твоей версии?
"Украина уже может замещать российский газ, если решится вопрос ядерных отходов и топлива и видов критического импорта, то нужно перекрывать границу с Россией и прекращать с ней любые экономические отношения." © Коломойский
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Россияне страдают? Это те россияне которые его соседи в Швейцарии?
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Я був здивований, що сьогодні на Цензорі так мало порохотягів. А виявляється, це Коломойський зібрав їх усіх навколо себе, щоб вичавити з пєтюшок рештки гімна. Бутусов, розтягни бесіду з Коломойським хоча б на декілька днів, нехай Україна відпочине від цих пришелепкуватих.
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Он просто озвучивает свои договорённости с Путиным, что такое Крым и что такое никому не нужный Донбасс? Как только такой размен состоится о Крыме можно будет забыть навсегда, Запад, вздохнув с облегчением, снимет санкции и с превеликим удовольствием вернётся к business as usual c РФ, а по Крыму создадут какую-нибудь комиссию, которая будет заседать лет эдак 50-100, никакого "второго окна возможностей" не будет и в помине. Таким образом, Путин выходит абсолютным победителем, с РФ снимают санкции, вопрос Крыма решён в пользу РФ, а Украина получает жалкий клочок территории с полностью разрушенной инфраструктурой, населённый злобной ордой, отравленной пропагандой и переполненной ненавистью ко всему украинскому. Мало того, эта раковая опухоль, которую де-факто будет контролировать РФ, получит особый статус и своих представителей (читай представителей РФ) в органах власти Украины, что будет для Путина надёжным рычагом влияния на политику Украины и не позволит ей двигаться в сторону ЕС и НАТО. Устами Коломойского говорит Путин, а малоросы млеют от удовольствия и пишут в комментариях какой же тот умный и расчётливый.
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президент целый день интервью раздаёт
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Вы слушали интервью с реальным руководителем Украины, а не с этим... как его.... президентом.
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Лучше за Крым, Крым курортная зона и многим пригодится, а от Дамбаса только разрушенная инфраструктура которую нужно восстанавливать и специфический народ даумбасята, которым там хорошо!
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А Крымчане хотят к нам?) Нет, есть, конечно, и на Донбассе, и в Крыму, люди, которые действительно желают остаться в составе Украины. Но... Кто не хотел, жить при России, тот давным-давно уезал отовсюду к нам. (О пересенцах есть отдельные истории и их отношение к тем, кто их приютил, кормил, бесплатно лечат и обучает до сих пор во всех универах-школах-и т.д. (Записка от переселенцев для тех, кто сдал им квартиру "Мы вас всё-равно ненавидим"). Вот такое спасибооо...

И вообще. А как там с референдумамаи, о которых недавно говорил кое-кто?)
Давайте, проводите! По крайней мере у нас в Украине, у украинцев спросите. Хотим ли мы, чтобы Донбасс вернулся к нам!?

Почему постоянно всё делается без согласия народа?
Сначала повышают тарифы, а потом орут в три горлянки, что в сране страшные долги по ЖКХ! Цены на продукты растут вне курса доллара! Есть такие депутаты, у которых гражданств аж два-три и более. ВЕСЬ мир объездили по нескольку раз, а потом деньги собирают на ремонт машин для армии! И не на просто колеса, а колеса дорогие, импортные, козырные!) Позорище! Народ всё делает сам. Помогает армии, больным людям, животным, пытается сам выжить. А теперь еще это нам на нашу голову. Бедную в прямом и переносном смысле!
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заставить выполнить Путина минские соглашения? контроль над границей на следующий день после выборов? Оказывается путин выполнят договора и соглашения. наверное сейчас и в Грузии договора выполняются, или там ползучая анексия продолжается? А вот в Украине путин будет выполнять договора. а мы Бене тоже поверим....
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шановні редактори, невже в нашій країні більше нічого не відбувається, окрім бєніних висерів??
Об"єднайте вже всі його тези в одну статтю та не засерайте кожним окремим реченням інформаційний ефір.
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А чому фомуліровка не вказує так: ми можемо запропонувати ворожої РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас і Крим. А вже в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і по Кубані, Стародубщини ... Та й якщо зняти санкції з нашого лютого Кривава ворога окупанта проклятої паРаші то встановити їх буде дуже проблематично. Так але поки що санкції проти ворожої паРаші треба не знімати а навпаки їх багаторазово посилювати.
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Валерьич, займись тем ,что умеешь , забери у орков весь бизнес в Украине! Ты станешь святым для нас ! Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5021
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В России падает добыча нефти,к 21 году педполагают истощатся 25-30% месторождений.Поэтому им кровь из носа нужны новые технологии и оборудование нефтедобычи.Поэтому им снимут санкции, а Украина получит кучу бандитов с припрятаным оружием.
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Репортер
- ігор коломойшевич ви настільки патріот, що готові перерахувати в бюджет, усе що вкрали?
бєня:
Што я ідіЙ0т, я скористаюсь вікном можливостей.
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