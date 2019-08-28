 Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.
"Російська Федерація за всієї моєї нелюбові до неї і до порядків, які там творяться, до режиму, вона все-таки член ООН, член Ради безпеки, повернулася в ПАРЄ. Тобто вони якось намагаються тримати лице, свій зовнішній вигляд, грати іноді за якимись правилами. Але якщо Росія намагається бути цивілізованою, треба їй в цьому допомагати, знайти, заради наших полонених, такі правила, яких Росія буде змушена дотримуватися", - зазначив він.
"Є два види санкцій. Спочатку санкції були введені за Крим, а потім після 17-го липня, коли вони збили "Боїнг", були введені санкції щодо Донбасу. І росіяни від них реально страждають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, отже це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму", - зазначив Коломойський.
"Але не відмовляючись жодним чином від нашого суверенітету над Кримом, і навіть посилюючи нашу роботу в цьому напрямку. Але якщо ми реалісти, якщо ми хочемо просування до миру і звільнення нашої землі, то треба почати з відпрацювання плану мирного звільнення, щоб за нашого життя до нас повернувся хоча б Донбас. Так, треба відокремити питання Криму та питання Донбасу, як це не сумно звучить ", - акцентував він.
За словами Коломойського, санкції з РФ можуть бути зняті за трьох умов: "коли на Донбасі настане мир - це раз, коли Росія виведе свої війська - це два, коли ми відновимо контроль України над державним кордоном - це три".
"Нині виник сприятливий момент, щоб змусити Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі. Сьогодні збіглися вектори, можна скористатися цією ситуацією і запропонувати їм: прибираємо вимоги про зміни до Конституції, залишимо особливий статус, не будемо його раз на рік продовжувати, зробимо його на 5 років, перехідний період і проведемо там вибори", - додав він.
"Перше - припинення вогню, обмін полонених - здебільшого, і обов'язково тих, хто вже давно сидить з 14-15-го років. Друге: проведення виборів за українським законодавством під контролем української влади. Третє: на наступний день після проведення виборів починається процес передачі контролю над кордоном. тобто буквально так: виводяться російські війська і передається контроль над кордоном повністю українським військам. Зараз є пункт, що контроль над кордоном передається після змін до Конституції, тобто ніколи. Ні за Порошенка цього б не було, ні за Зеленського цього не буде, ні за когось іншого, бо неможливо проголосувати, знайти 300 голосів за зміни в Конституції, федералізацію, конституцію окремих республік, за іншу маячню. Тому що якщо це зробити, то Українська держава перестане існувати. Тому, по-четверте, замінити в Мінських угодах зобов'язання щодо внесення змін до Конституції на 5-річний закон про особливий статус Донбасу", - розповів Коломойський про своє бачення виконання Мінських угод.
"Провели вибори, наступного дня почалася передача контролю над кордоном, а через 30 днів вона закінчилася. За 2 місяці до виборів можна прийняти закон про особливий статус і сказати, що він діє 5 років, перехідний період реінтеграції, тому що багато речей, які написані в особливому статусі, вони в іншій Україні вже існують де-факто і де-юре. Те, що ми називаємо децентралізацією. Ну так хрін з ними, нехай вони проведуть свої срані вибори - адже ми там в них будемо брати участь за українськими законами , доступ буде у наших ЗМІ. Наприклад, "Слуга народу "напевно може брати участь, подивимося, хто популярнішим виявиться на Донбасі - Путін чи Зеленський?"Голос" з Вакарчуком піде, Тимошенко, "Опозиційний блок-За життя". Нам не треба боятися виборів", - додав він.
"Росіяни мусять піти і забрати всіх злочинців із собою. У Мінських угодах прописана амністія, це треба виконувати. Але ті, хто воював і допомагав окупантам, у кого руки по лікоть у крові, хто мародери, катували полонених, ґвалтували жінок - їм треба звалити, для них пощади не буде, амністія на них не поширюється. Росія повинна весь цей мотлох забрати собі, якщо ні - нехай використовують час і по-тихому від них позбавляються, так, як вони прибрали Захарченка, Бєднова, Мозгового та інших. Ось Плотницький - розумна людина, все зрозумів, і поїхав тихенько сам. А Захарченко "бакланив", не виїхав, ось його і списали.
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.
или вы решили, что про Голобородька он вам крутил кино от любви к искусству?
но лично ты можешь и дальше верить в сказки ...
а Коломойскому ближайшие лет 5 ничего не грозит, кроме увеличения своих активов.
писать фантастику не пробовал?
Если за 6 лет московию Запад не смог уговорить, значит пришло время ломать "арлекина" (ибо страдает бизнес, пора снимать санкции и торговать,торговать и торговать, зарабатывая бабло),
тем более он и сам заявлял о готовности на мирные переговоры с московией.
Так что готовтесь больше читать новостей о том, что украинцам нужен мир "любой ценой" и меньше о том, что есть шанс вступить в ЕС и НАТО.
"Кац предлагает сдаться..." (с)
коломойский много на себя берет..
так до вечера и Днепр-город сдадим...в следующее окно возможностей
А сейчас этот преступник дает советы по капитуляции украинскому народу....
Пипец...
Вот в этом и есть главное достижение пороха!!!
Создание порохоботов и, благодаря никчёмной каденции - образование зебилов!
у самих идиотов большинство,а с абизянами будет просто Бантустан..
короче,хай тот данбаз еще лет 15-20 понаслаждается "свабодай"
А 5 лет кацапам предлагали что-то другое? Зачем вобще санкции вводили?
rough cutt пнх пдрс
27.08.2019 22:20
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да вот во вчерашней теме про юлю что будешь оправдываться и далее
вы уже половину сказали)))
Или этот еврей очень тупой
и тогда вспоминается У. Черчилль -- на вопрос, как Вы относитесь к антисемитизму, он ответил -- я не считаю евреев умнее себя.
Или разводит доунбассят в Киеве, которые соскучились по своим вотчинам и холопам.
Здесь от Украины ничего не зависит. Здесь играют в шахматы и в "чапаева" одновременно другие дяди.
но не скоро
и только в одном пакете
А насильно мил не будешь!! Коломойский ЭТО должен знать и понимать, вроде умный мужчина...
5 лет мы слушали завывания на тему Роттердам+ злооо, Порошенко барыга, людей обворовывает, да лучше бы возил уголь с ..... Марса.... там дешевле.
3 года НАБУ и САП проигрывают суды по схеме Роттердам+. И скорее всего уголовные дела будут закрыты.
И смотрите какая красивая картина вырисовывается.
Заседание при участии нового президента и КМУ помните? О нем писал Бутусов, где таки признали, что закупка угля по схеме Роттердам+ самая выгодная на сегодняшний день из всех имеющихся.
Но не тут-то дело было, мы же не ищем легких путей. Хотя не в путях дело, а дело в интересах непосредственно одного человека. Государственная генерирующая компания в начале июля попала под контроль Коломойского. Кто любит много букв, прочитать можно здесь:
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
и.... теперь..... внимание..... херак... и подписала договор на поставку угля с россии на сумму 400 млн грн с ООО «Нафта Форс», конечный бенефициар которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы Приват.
Дотошным читать тут: https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/…
Грубо говоря, до изменения ключевых фигур «Центрнерго» принципиально не покупало уголь в россии. Вот тут я могу позволить себе сказать: «А при Порошенко такого не было», так вот позиция и ПАП и КМУ в этом вопросе была совершенно однозначной. Уголь в россии не покупать. Ни представитель президента в КМУ Андрей Герус, ни НАБУ, ни САП ничего не замечают, они продолжают перекладываться бумажки в заведомо проигрышном деле со схемой Роттердам +.
Ну прям мастера эквилибристики. И совсем не палятся. И НАБУ на морозе, и САП в прострации. И конечный бенефициар всего этого счастья не прослеживается.
Одно на ум приходит: «Пилите, Шура, они золотые» (с)
И репостамим друзья, репостим.
Для Украины победа - это не провести наш парад на Красной площади, а не дать Путину провести свой парад на Крещатике, - Коломойский
что то не стыкуется в твоей версии?
"Украина уже может замещать российский газ, если решится вопрос ядерных отходов и топлива и видов критического импорта, то нужно перекрывать границу с Россией и прекращать с ней любые экономические отношения." © Коломойский
И вообще. А как там с референдумамаи, о которых недавно говорил кое-кто?)
Давайте, проводите! По крайней мере у нас в Украине, у украинцев спросите. Хотим ли мы, чтобы Донбасс вернулся к нам!?
Почему постоянно всё делается без согласия народа?
Сначала повышают тарифы, а потом орут в три горлянки, что в сране страшные долги по ЖКХ! Цены на продукты растут вне курса доллара! Есть такие депутаты, у которых гражданств аж два-три и более. ВЕСЬ мир объездили по нескольку раз, а потом деньги собирают на ремонт машин для армии! И не на просто колеса, а колеса дорогие, импортные, козырные!) Позорище! Народ всё делает сам. Помогает армии, больным людям, животным, пытается сам выжить. А теперь еще это нам на нашу голову. Бедную в прямом и переносном смысле!
Об"єднайте вже всі його тези в одну статтю та не засерайте кожним окремим реченням інформаційний ефір.
- ігор коломойшевич ви настільки патріот, що готові перерахувати в бюджет, усе що вкрали?
бєня:
Што я ідіЙ0т, я скористаюсь вікном можливостей.