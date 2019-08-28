 Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Відео Олег Богачук

Прокурори заявили, що не проти пом'якшення запобіжного заходу журналісту, якого звинувачують в зраді, на особисте зобов'язання. Про це стало відомо в ході засідання суду, де розглядалася скарга на продовження арешту Вишинського.

Своєю чергою прокуратура АР Крим на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського районного суду міста Києва від 19 липня 2019 року, яким було продовжено утримання під вартою керівнику незареєстрованої організації "РИА Новости-Украина" і відповідно змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.