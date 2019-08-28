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Все про:суд (5473) державна зрада (239) Вишинський (131)

 Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу головному редактору "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському, якого підозрюють у зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Відео Олег Богачук

Прокурори заявили, що не проти пом'якшення запобіжного заходу журналісту, якого звинувачують в зраді, на особисте зобов'язання. Про це стало відомо в ході засідання суду, де розглядалася скарга на продовження арешту Вишинського.

Своєю чергою прокуратура АР Крим на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського районного суду міста Києва від 19 липня 2019 року, яким було продовжено утримання під вартою керівнику незареєстрованої організації "РИА Новости-Украина" і відповідно змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 01

Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 02
Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 03

Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 04
Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 05

Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 06
Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145021
 
 
 Топ коментарі
 
А вот и зЕреформи подоспели
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Зебіли, ви зробили це разом! Пишайтесь.
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Ефремова выпустили, Вышинского выпустили, выпускай Богатыреву чтобы бабе не было обидно.
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КЛЯТЫЙ ПОРОХ, СДЕЛАЛ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ПРОИГРАЛ СОПЛЕ КОТОРАЯ ГАДИТ УКРАИНЕ! Вот скотина, ненаживу пороха.

p.s. типичный зелебоб.
p.s.s. этого издевательства я вам не прощу, никогда.
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треба на цому не зупинятися. треба ставити жостко вопрос о снятии санкций с )(уйла! так переможем!
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А потом мы удивляемся, что Пуйло нас не "уважает", так мы сами ведём себя как актрисы из немецкого фильма для взрослых. Это уже дно на 101 день правления ЗЕ.
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Да кстати, ярым патриотам и активистам приготовиться. Я это предсказывал еще весной и по ходу оно в таком ключе все и идет. Дальше ваша очередь. Дела будут шить аж гай будет шуметь. Так что поменьше отсвечивайте в фейсбуках и на улицах и да поможет вам Бог.
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Ярых патриотов и активистов уже при пете посадили
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Ну что, голосовавшие 73% - вот итог.
Только #ляди не страдайте памятью по числу граждан Украины пришедших на "Марш защитников"....
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Ітог був коли Садовника з товаришами при Поросьонко випустили.
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А причем здесь зелька? когда порох и его команла провела "успешную судебную реформу", вот и результат успешности этой реформы.
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ты браток ошибаешся, таких главредов не надо судить - ему надо все то что нашли при обыске загнать в ..опу и это дерьмо все вместа выбросить на окупированую территорию из самолета ...без парашюта...
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наводчика мореупольского выпустили теперь этого кто следуйщий.Неудивлюсь если Украинским заложникам теперь срок добавят
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Класно петрик реформував суди і прокуратуру
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При "петрикє" він сидів, при зеленому вийшов. Дивись у дзеркало, перш ніж шукати десь винних
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А є вирок суду ? Ні, немає. Так як і по єфремову. Хто взагалі був засуджений з ригоаналів, корупціонерів топ-рівня, брильянтових прокурорів, мерів-сепаратистів організаторів так зв референдуму в лугандонії за режиму парашенка?
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на яух нам майдан был нужен а зелик? ложились бы сразу под рашку,! а что письмо еврейской мамы вышинского , которое привез из мацквы еврей венедиктов еврею зеленскому сыграло свою роль? долго думал а гарант? или богдаська подсказал.... я теперь любой пост буду начинать со слов - резидент фсб виУкраине полковник вышинский на свободе, а наши парни продолжают парится на рашистской киче..... а путлер тебя зелик всеравно нае бет, хотя сам и не еврей! да что там в будущем, он тебя уже на.бал!
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В руках типичная зековская сумочка
Он с ней в суд приехал из СИЗО
значит знал решение
Наши независимые суды.
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Зебилы я вас пеизираю!
Ви ещё более мерзкие твари, чем "украинские гниды". Вы только делаете, что полностью оправдываете интересы врагов. Осознанно или нет,это уже не имеет значения.
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ЗеБил и "Шаурмен" капитулирует на всех парах...Майдан-3 станет под лозунгом "Воля или смерть"!
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пора начинать. Осень на носу, а это - традиционно продуктивное время.
Рюкзакову и бакланову - идитенахуй, поджидовские прихлебатели. Не сами, так вам помогут...
всё, админ. Я выговорился... адиос...
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ЗеБилы доиепывались со своим шутом...сцуки вы проклятые...из-за таких как вы в 1917-22 годах Украина проиграла а в 1932-33 гг пришла расплата...ждите повтора гниды опущенные...
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Истеричка шоколадная Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти - Цензор.НЕТ 2622
Ты смотри не заплюй монитор, пебил. Тебе его еще свыне возвращать
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эти *************** смайлики, чтобы рассмешить смешного? Сцыкунва подЗЕлупная
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Плять слов нет..одна измена и предательство вокруг..зебилизм одним словом...хотите мира и колбасы а поимеете ганьбу и позорище...
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Суд іме'ям зеленського.
Це таки реванш.
Вперше за п'ять років бридко жити в цій країні.
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Все будет путем. Володимир Ігора Валерійовича бачив.
Ігор Валерійович порядок швидко наведе.
Олігархи більше не будуть українську землю грабувати, ні народ, що на ній живе.
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Воинов АТО Зебил с своими крысами скоро говорят объявит военными преступниками а "повстанцев" Лугандонии хероями и борцами за овобождении от бандеровской хунты..
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А еще, скоро говорят, тебя в психушку посадят к Петру!
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как не зебил, то *************** смайлик...тенденция, однако...
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В тебе є сумніви? А що після федералізації бамбасу мавпи в камуфляжі стануть місцевою владою в тебе нема сумнівів?
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Суд випустив вишинського під "особисте зобов'язання".
Державна зрада - є чи не найбільш легким првопорошенням в Україні. За неї практично не можливо посадити потвору на більш-менш помітний термін.
Якби вишинський вкрав мобілку, просидів би довше.

Натомість, якби хтось, зважаючи на безсилля держави, взяв її захист у свої руки інаприклад образив державного зрадника, тут держава виявилася б сильною і посадила б свого захистинка років на п'ятнадцять.
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А Корчинский про тещу Хомутынника и Притулы, которая сбила и покалечила мать с ребенком, ничего не хочет сказать? Ночной домашний арест при статье до 8 лет, каково? Я не удивлюсь, что это дело вообще замнут!
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а что Притула совершил гос.измену...?
И причем здесь вообще Корчинский...?
Хз... к чему вы это...
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Это методичка кремлевская, где все время оправдывается зечмо. Странно, что еще Порошенко не связали с этой ситуацией.
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Не надо прикидываться...! Ты написала пост Корчинского про несправедливость судебной системы по поводу Вышинского, я и спрашиваю, почему Корчинский не пишет про несправедливое решение суда по делу тещи Хомутынника? Может потому, что Хомутынник и Притула очень влиятельные люди и уже всунули свою "волосатую руку" в решение суда?
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А медаль "за возвращение Крыма в гавань" вернули герою? Надо бы еще, какую нить премию товарищу с наших налогов выписать. Ну так , чтоб по полной унизить уже.
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Такими темпами скоро и Янукович будет реабилитирован и станет героем Украины
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В истории Украины эти времена будут упоминаться,как наиглупейшие и наиболее парадоксальные в контексте собственной безопасности.
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Не удивительно, что Украина в своей истории столетиями не являлась независимой, с таким то тупьім населением, как ньінешние зебильі, иначе бьіть и не могло
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ну что просрали Украину зебилы, привратив ее в Зебилостан...
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Ну если не поняли то это результат приезда московского омбудсмена Москальковой в Киев
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ой, я вас матом прошу...тут ***** понимать... жид дал указание освободить жида. И жид вышел под личные обязательства, которых у него "0"...
админ, я матерюсь, и это - против правил. С некоторых пор в этой стране всё против правил, не заметил? Вот и я ору матом
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Это полный писец. Зеленое чмо, тварь последняя, сдает Украину. Если не противостоять этому, в Украине жизни на будет, как физически, так и духовно.
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Навіть якщо звільнили для обміну на наших заручників паРаші - все одно є питання.
Хіба на паРаші когось із наших так само звільнили "під особисте зобов'язання"? Когось із моряків? Чи киримли? Або Клиха? Карпюка? Кольченка? Чи навіть (боюся наврочити) Олега Сенцова?
Чому треба принижуватися і ставати на коліна перед ******? Наші очікують на обмін за гратами, а ми кацапам "свято життя" влаштовуємо.
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Тактика зеленского и его зекодоа. Завтра еще прощения попросят за то, что Украина на росию напала.
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"Кричали женщины: ура! И воздух чепчики бросали!" "Горе от ума".А.С.Грибоедов.
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Знаковое событие для понимания тех процессов, которые будут происходить в нашей стране в ближайшие 1-2 года. На обмен эта русская тварь не соглашался. В таком случае, это означало бы, что он виновен, по-этому просто тупо отпустили. Это прогиб под путина. Начало реванша русских гандонов.

Следующий шаг - твари типа Медведчука и Ко будут добиваться закрытия сайта "Миротоворец", глумления над патриотами и политических репрессий ко всем про-Украинским политикам.
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шуфричі вже підм'яли під себе комітет з питань свободи слова.....
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А ще кажуть о то піднімемо зарплатню та люди з Польщі Чехіі повернуться! Любі друзі... Народ виіхав не лише тупо за баблом а ще тому що ця хрень просто набридла, нема правосуддя нема медіцини нема украінських патріотів на владі для яких БАТЬКІВЩІНА це не просто певний населенний пункт , але головне немає надіі (!!!!)І з тих хто виіхав ХЕР хто повернется а колейка на виізд буде все більше та більше
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медведчука и ко-ко мпанию вот он ****** так п...а це ватне чмо ка-цап відбувайло!
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Дна дня тому писав, що ніякого обміну полоненими не буде. Додон повинен привезти нові умови для обміну: ось результат, обмін нібито перенесли, а вишинського вже звільнили...
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Все осужденные с двух сторон должны быть одновременно помилованы президентами двух стран! Но пока таких указов ни от кого нет! Следовательно, и обмена нет!
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Зебилы типа сделали шаг доброй воли. Кому? Куда? Почему? От чего? Это типа орки должны отпустить Сенцова, моряков или еще кого-то по-доброй воле? При путэне? Ой бл... наивняки. Зебилы еще и зепридурки
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Соя мабуть вже забула, як випускали Дмитра Садовника, Віталія Гончаренко, Олександра Костюк, Артема Войлокова, Владислава Мастегу, Олександра Бєлова, Ростислава Заворотного. І ще 16 беркутівців взагалі не назвали.
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Как можно предьявить тяжелейшее обвинение по статье "Государственная измена", а потом, вот так, пшик и все развалилось в суде?
Поэтому и исполнительные органы других стран не относятся серьезно к тому, какие обвинения лепят в Украине.
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Псіни мародера вже стрілки на Зе переводять.
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Жесть....во время войны...явного и не прячущегося врага....еще и наградят и компенсируют, со временем.
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