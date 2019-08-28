 Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Відео Олег Богачук
Прокурори заявили, що не проти пом'якшення запобіжного заходу журналісту, якого звинувачують в зраді, на особисте зобов'язання. Про це стало відомо в ході засідання суду, де розглядалася скарга на продовження арешту Вишинського.
Своєю чергою прокуратура АР Крим на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського районного суду міста Києва від 19 липня 2019 року, яким було продовжено утримання під вартою керівнику незареєстрованої організації "РИА Новости-Украина" і відповідно змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.
p.s. типичный зелебоб.
p.s.s. этого издевательства я вам не прощу, никогда.
Только #ляди не страдайте памятью по числу граждан Украины пришедших на "Марш защитников"....
Остап Вишня Слава Украине
@nonameUA
Завтра Вышинский будет в россии, а моряки будут сидеть.
Он с ней в суд приехал из СИЗО
значит знал решение
Наши независимые суды.
Ви ещё более мерзкие твари, чем "украинские гниды". Вы только делаете, что полностью оправдываете интересы врагов. Осознанно или нет,это уже не имеет значения.
Рюкзакову и бакланову - идитенахуй, поджидовские прихлебатели. Не сами, так вам помогут...
всё, админ. Я выговорился... адиос...
Ты смотри не заплюй монитор, пебил. Тебе его еще свыне возвращать
Це таки реванш.
Вперше за п'ять років бридко жити в цій країні.
Ігор Валерійович порядок швидко наведе.
Олігархи більше не будуть українську землю грабувати, ні народ, що на ній живе.
1 год ·
Суд випустив вишинського під "особисте зобов'язання".
Державна зрада - є чи не найбільш легким првопорошенням в Україні. За неї практично не можливо посадити потвору на більш-менш помітний термін.
Якби вишинський вкрав мобілку, просидів би довше.
Натомість, якби хтось, зважаючи на безсилля держави, взяв її захист у свої руки інаприклад образив державного зрадника, тут держава виявилася б сильною і посадила б свого захистинка років на п'ятнадцять.
И причем здесь вообще Корчинский...?
Хз... к чему вы это...
админ, я матерюсь, и это - против правил. С некоторых пор в этой стране всё против правил, не заметил? Вот и я ору матом
Хіба на паРаші когось із наших так само звільнили "під особисте зобов'язання"? Когось із моряків? Чи киримли? Або Клиха? Карпюка? Кольченка? Чи навіть (боюся наврочити) Олега Сенцова?
Чому треба принижуватися і ставати на коліна перед ******? Наші очікують на обмін за гратами, а ми кацапам "свято життя" влаштовуємо.
Следующий шаг - твари типа Медведчука и Ко будут добиваться закрытия сайта "Миротоворец", глумления над патриотами и политических репрессий ко всем про-Украинским политикам.
Поэтому и исполнительные органы других стран не относятся серьезно к тому, какие обвинения лепят в Украине.