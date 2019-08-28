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Все про:суд (5473) державна зрада (239) Вишинський (131)

 Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти

Прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу головному редактору "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському, якого підозрюють у зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Прокурори заявили, що не проти пом'якшення запобіжного заходу журналісту, якого звинувачують в зраді, на особисте зобов'язання. Про це стало відомо в ході засідання суду, де розглядалася скарга на продовження арешту Вишинського.

Своєю чергою прокуратура АР Крим на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського районного суду міста Києва від 19 липня 2019 року, яким було продовжено утримання під вартою керівнику незареєстрованої організації "РИА Новости-Украина" і відповідно змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145021
 
 
 Топ коментарі
 
А вот и зЕреформи подоспели
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Зебіли, ви зробили це разом! Пишайтесь.
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Щось я не бачив, щоб кацапи так голосили про будь-кого з полонених "трактористів". А про цього навіть Хутін особисто допоминався, я вже мовчу за Захарову та Вєнєдіктова.
Мабуть, за свободу слова дуже переживають.
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Он отказался от обмена, РФ поставила условие оправдательного приговора и освобождения пропагандиста безусловнр, зели унизительно прогнулись.
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Куйло боялся Пороха, понимал, что перед ним гранитная скала, ее не нагнешь. А ЗЕленой соплей Куйло давно подтерся.
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Такими темпами скоро буде проголошення входження до складу РФ та коридор для свинособачих військ в Київ та усі інші міста.
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Ахахаха)))) зебилы, вы такие дебилы -зелясрань освободил пуйло от трибунала и закрытия для рашки портов, выпустил все чмо рыговское -за это получит моряков, как преступников... Слава Богу, что зешобле не долго осталось!
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а что на это скажет товарищ жуков? (с)...
кто-то из "узеленского" это как-то обоснует??? или они еще от праздника не пришли в себя?
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Просто уверен, что на протяжении 100 дней,составляются списки с адресами, ФИО, фото и т.д. вот таких "судей", "прокуроров", ментяр и прочих. Дабы всем воздать ими заслуженное.
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За всю історію новітньої незалежності ніхто і нізащо не поніс відповідальності. Так буде й далі, коли до влади знову прийдуть чистоплюї.
Карати зрадників та злодіїв треба так, щоб наступні десять поколінь боялись, так як кацапи й тепер до всрачки бояться УПА.
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Кинэць соевой хунти, свободу росийськым братам!!!!
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Мало того, что всякая срань рыгоанальная, сидевшая за поребриком, вернулась, ЗЕля еще и явных врагов Украины из тюрем и из-под следствия выпускает. А кули, ЗЕля для низ свой парень. У новому году могут еще и бандюковича вернать. От Зеленой чумы можно всего ожидать.
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Доказова база по Вишинському залізобетонна. Отримає він свою пятнашку, до ворожки не ходи. Але якщо він зараз вигулькне в Москві і нікого в обмін москалі не випустять - хто тоді відповідатиме за це рішення?
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Что-то мне подсказывает, что аналогичного освобождения равнозначного украинца в России не будет!
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******, ми чекаемо на тебе. Ми зробили це разам.
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