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 Політика України
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Все про:ВР (5395) жінки (184) заробітна плата (555) Коломойський (511) гендерні проблеми (51)

 "Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, достатньо трійки тисяч доларів на місяць, чоловікам - п'ятірки. Ніхто не йде туди заради 30 тисяч гривень", - Коломойський

На думку Ігоря Коломойського, нормальна жінка в парламент не піде.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

Коментуючи запитання зарплат народних депутатів, Коломойський заявив: "Я не вірю, що 254 людини пішли за 30 тисячами. ... В Києві за скільки можна прожити? Ось почнімо з жінок. Скільки нормальній молодій жінці, бальзаківського віку, потрібно грошей, щоб прожити? З будь-якої фракції. Три тисячі доларів жінці треба? Який вихід? Або у неї чоловік і вона утриманка або їй треба самій заробляти. Нормальна жінка, у якої в голові - "Три К", піде в парламент? Вона ж не піде, їй нахрін не треба трійка тисяч баксів, політика. А якщо жінка в бізнесі заробляє щось, але все кидає і йде в парламент, для чого? А манікюр треба зробити, педикюр, одягнутися треба, зачіска, макіяж, косметика, харчування, щось ще. Але жінка знайде чоловіка собі і якось влаштується. Особливо бойова, енергійна, ще й з гарною зовнішністю, правильно? "

Водночас Коломойський наголосив, що вважає свої погляди не сексистськими, а фрейдистськими: "Я завжди найперше про жінок говорю, для мене вони і їхня думка найважливіші!"

Читайте також: Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський

"Скільки чоловіку треба заробляти, якщо жінці мінімум трійку тисяч доларів? Що робити з дружиною депутата? Вона скільки повинна отримувати? У нас якщо депутат отримуватиме трійку, то тоді депутат буде ходити голий і босий у сандалях. Все забере дружина, трійку на себе. На себе і дітей. Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, достатньо трійки. 5 років протримається. А якщо взяти чоловіка, то йому мінімум п'ятірку треба дати. Тому що трійку дружині і дві собі. Звичайно, зараз відразу почнуть кричати, що це за гендерна нерівність? Тому п'ятірку треба і жінці давати. Тоді жінка-депутат буде в шоколаді порівняно з чоловіком, у якого, дай бог, щоб тисяча залишилася, тому що дружина дізнається, що п'ятірка, і забере 4. Ну, на тищечку якось теж можна", - продовжив олігарх.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145020
 
   
 Топ коментарі
 
а каким нужно было дебилом - чтобы голосовать за зеленского? спроси себя "Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, достаточно трешки в месяц, мужчинам – пятерка. Никто не идет туда ради 30 тысяч гривен", - Коломойский - Цензор.НЕТ 704
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Ты, зеленый дебил, путаешь , как и вы все- святое с праведным- При Порошенко его поймали и все забрали, деал завели уголовные, а вот при твоем гребанном зелебобике ему все отдают обратно. Как задрали эти все кремлевские зеленодрысные уебни
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Нет. Что там на эту тему? Сколько содержанке отдавать?
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Там всё расписано кто-сколько-кому.
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а я завжди казав. шо розум и гроши нияк не повязанни. во владу йдуть не ради грошей, а ради влади. бо горши не всегда влада. но влада це всегда гроши!
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Цинічний ідіот, вкрай нахабна істота, яка зробила нам преЗЕдента, собі подібного.
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Бєня -відвертий сексист..


Який все життя ,як олігарх ,мав справу з жінками лише певних параметрів.... "Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, достатньо троячки на місяць, чоловікам - п'ятірки. Ніхто не йде туди заради 30 тисяч гривень", - Коломойський - Цензор.НЕТ 2586
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задовбав вже трохи за сьогодні головний "президент".
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Сегодня о коломойском напишут 100 статей в честь 100 дней зе?/
"Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, достатньо троячки на місяць, чоловікам - п'ятірки. Ніхто не йде туди заради 30 тисяч гривень", - Коломойський - Цензор.НЕТ 2281

Читаю только заголовки, треш и угар )
Трешка, пятерка, туз)
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Беня все правильно сказал. Возмущаться могут только совки.
Люди, которые принимают решения на уровне страны, не должны думать как заработать на хлеб и на содержание семьи.
Они должны быть материально обеспечены на уровне среднего класса.
Правда, лохо-избирателей коробит когда кто-то нормально живет, поэтому быдло в данном вопросе Беню не поймет.
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Депутаты должны жить на минимальную зарплату!
Иначе мы из бедности не выберемся.
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Я извиняюсь, а что, там есть разве красивые женщины?)) Одинокие... возможно, но красивых я не видела там))
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Она женщина. А женщины хорошо знают самую красивую женщину в мире.
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