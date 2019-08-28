 "Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, достатньо трійки тисяч доларів на місяць, чоловікам - п'ятірки. Ніхто не йде туди заради 30 тисяч гривень", - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

Коментуючи запитання зарплат народних депутатів, Коломойський заявив: "Я не вірю, що 254 людини пішли за 30 тисячами. ... В Києві за скільки можна прожити? Ось почнімо з жінок. Скільки нормальній молодій жінці, бальзаківського віку, потрібно грошей, щоб прожити? З будь-якої фракції. Три тисячі доларів жінці треба? Який вихід? Або у неї чоловік і вона утриманка або їй треба самій заробляти. Нормальна жінка, у якої в голові - "Три К", піде в парламент? Вона ж не піде, їй нахрін не треба трійка тисяч баксів, політика. А якщо жінка в бізнесі заробляє щось, але все кидає і йде в парламент, для чого? А манікюр треба зробити, педикюр, одягнутися треба, зачіска, макіяж, косметика, харчування, щось ще. Але жінка знайде чоловіка собі і якось влаштується. Особливо бойова, енергійна, ще й з гарною зовнішністю, правильно? "

Водночас Коломойський наголосив, що вважає свої погляди не сексистськими, а фрейдистськими: "Я завжди найперше про жінок говорю, для мене вони і їхня думка найважливіші!"

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"Скільки чоловіку треба заробляти, якщо жінці мінімум трійку тисяч доларів? Що робити з дружиною депутата? Вона скільки повинна отримувати? У нас якщо депутат отримуватиме трійку, то тоді депутат буде ходити голий і босий у сандалях. Все забере дружина, трійку на себе. На себе і дітей. Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, достатньо трійки. 5 років протримається. А якщо взяти чоловіка, то йому мінімум п'ятірку треба дати. Тому що трійку дружині і дві собі. Звичайно, зараз відразу почнуть кричати, що це за гендерна нерівність? Тому п'ятірку треба і жінці давати. Тоді жінка-депутат буде в шоколаді порівняно з чоловіком, у якого, дай бог, щоб тисяча залишилася, тому що дружина дізнається, що п'ятірка, і забере 4. Ну, на тищечку якось теж можна", - продовжив олігарх.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.