 Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна, - Коломойський про спілкування Богдана з журналістами

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.
На думку Коломойського в Офісі президента "поки грамотно все роблять, але ще перебувають в ейфорії, їм здається, що море по коліно".
"Я їм намагаюся якось донести, що у Петра Олексійовича було 303 людини парламентська більшість в листопаді 14-го року. І через рік все, як дим над водою розвіялося. Але поки мене не чують", - додав він, зазначивши, що хоче їм донести, "що вершина - це остання точка перед спуском".
За його словами, у президента немає сумнівів з приводу його дій: "Там же Богдан є для порад. Він все знає".
Коментуючи історію із заявою про відставку Богдана і подальшим спілкуванням з цього приводу з журналістами Радіо "Свободи", Коломойський заявив: "Люди, що живуть в інтернеті, болісно сприймають зіткнення з реальністю. Але я ж Богдана знаю, він же нормальна людина. Ну є у нього ця хвороба з фейсбуком, з цими телефонами, він у них сидить. Коли людина весь час сидить і дивиться, вона стає частиною цього телефона. Я дітям своїм взагалі забороняю за обідній стіл брати телефони, айфони, гаджети будь-які. Те, що Богдан видав з журналістами, я вважаю, що це явище, раніше говорили "людина з футляра", а тепер "людина з фейсбуку". Він вийшов з віртуального світу, а його щось запитують. Він каже: "А ви хто такі? Ви журналісти? Що ви від мене хочете, типу?"- "Громадська думка, те-се, вагома інформація". -"Та я не знаю, ми зі світом спілкуємося зовсім по-іншому, відчепіться від мене, типу". Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна. А коли вони до Зеленського підскочили в передвиборчу кампанію? Так само напали на Богдана. А людина тільки з фейсбуку повернулася, треба ж розуміти, у нього там свої думки, у нього там велика спільнота, правильно? ЛайкаЮть, те-се, і тут йому відразу ба-бах по голові ці "свободівці": "А як ви це поясните? А що ви собі задумали?". Нічого страшного".
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.
"Свинарчуки!!! Коко... Бариг!!! Кококо... Мародер! Бізнес на крові!!!! Куд-куд...
Ротердам +!!! Кудах! Кудах! Куд-кудаааах!!!!
Просто берет по одной фразе из интервью и дает как новость, берет поп-корн и смотрит на завывания экскрементов
На целый день хватит и на завтра еще останется.
так что Беня тупо врет..
Вот почему Беню так "несет".
То есть словоблудие Бенино - это отчет о проделанной работе.
По нему тоже плачет ук
Ви - трупи, політичні, а, сподіваюся і ...
алегг надавааа вынасиии казлаааа!!!!
ЗАБЫЛ??
богдан распивает шампанское по 500$ за бутылку на французском курорте
с файерами , укрфлагом под украинский гимн,
пели богданыссучьи
"запануем у своей сторонке!!!!!!!!!!!"
а в енто время в украине хоронят убитых тоже под укргимн с укрфлагом.
нормальный мужик гаварите??
моральный урод - ***** каламоская и вся его банда приватовская.
до ентаго была мальдивская.
Источник: https://censor.net.ua/n3145017
вот ,было бы неплохо что бы они обратно в этот комп переместились)))
напоминает сказку об алладине )
а, кто тогда всемогущий джин?
иди-те ка уже... кофе пить...
узкоглазый и лупатый думают за зельца...гнусавому остается фальшиввй аккомпанемент...
Поносом всех поорошал,
Но Беня тут же оправдал:
"Из компа выскочил Богдан!"