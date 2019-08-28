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 Політика України
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Все про:Коломойський (511) Богдан Андрій (145) Офіс Президента (71)

 Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна, - Коломойський про спілкування Богдана з журналістами

В Офісі президента поки все роблять грамотно, але ще перебувають в ейфорії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

На думку Коломойського в Офісі президента "поки грамотно все роблять, але ще перебувають в ейфорії, їм здається, що море по коліно".

"Я їм намагаюся якось донести, що у Петра Олексійовича було 303 людини парламентська більшість в листопаді 14-го року. І через рік все, як дим над водою розвіялося. Але поки мене не чують", - додав він, зазначивши, що хоче їм донести, "що вершина - це остання точка перед спуском".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський

За його словами, у президента немає сумнівів з приводу його дій: "Там же Богдан є для порад. Він все знає".

Коментуючи історію із заявою про відставку Богдана і подальшим спілкуванням з цього приводу з журналістами Радіо "Свободи", Коломойський заявив: "Люди, що живуть в інтернеті, болісно сприймають зіткнення з реальністю. Але я ж Богдана знаю, він же нормальна людина. Ну є у нього ця хвороба з фейсбуком, з цими телефонами, він у них сидить. Коли людина весь час сидить і дивиться, вона стає частиною цього телефона. Я дітям своїм взагалі забороняю за обідній стіл брати телефони, айфони, гаджети будь-які. Те, що Богдан видав з журналістами, я вважаю, що це явище, раніше говорили "людина з футляра", а тепер "людина з фейсбуку". Він вийшов з віртуального світу, а його щось запитують. Він каже: "А ви хто такі? Ви журналісти? Що ви від мене хочете, типу?"- "Громадська думка, те-се, вагома інформація". -"Та я не знаю, ми зі світом спілкуємося зовсім по-іншому, відчепіться від мене, типу". Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна. А коли вони до Зеленського підскочили в передвиборчу кампанію? Так само напали на Богдана. А людина тільки з фейсбуку повернулася, треба ж розуміти, у нього там свої думки, у нього там велика спільнота, правильно? ЛайкаЮть, те-се, і тут йому відразу ба-бах по голові ці "свободівці": "А як ви це поясните? А що ви собі задумали?". Нічого страшного".

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145017
 
 
 Топ коментарі
 
Бо
"Свинарчуки!!! Коко... Бариг!!! Кококо... Мародер! Бізнес на крові!!!! Куд-куд...
Ротердам +!!! Кудах! Кудах! Куд-кудаааах!!!!
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стиль общения Богдана с сотрудниками: хамство, оскорбления, постоянные крики и психологическая агрессия .. дурочка Мендель недавно отгребла прилюдно (в присутствии других сотрудников Офиса перЗедента) за свои высказывания об обстрелах ВСУ "мирнага насИления Бамбаса": "Тупая звИзда" это было самое легкое и уменьшительно-ласкательное..
так что Беня тупо врет..
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ЭЭЭЭЭЭй журналисты - а почему молчим О шуфриче руководителе комитета Свободы слова ?
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ЭЭЭЭЭЭй журналисты - а почему молчим О шуфриче руководителе комитета Свободы слова ?
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Новость естьч смотрите на главной странице, никто не получит.
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интересно а в туалет и пожрать и с женщиной Богдан также в виртуале???????????????
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За сортирно-половые темы вам надо на ленту сру обращаться. Там такое любят.
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вот вот не известно чаво ...а в Синагогу бигаешь.... Зедебило..
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Ну вот и проявился кацапидус вульгарис во всей красе.
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Бо
"Свинарчуки!!! Коко... Бариг!!! Кококо... Мародер! Бізнес на крові!!!! Куд-куд...
Ротердам +!!! Кудах! Кудах! Куд-кудаааах!!!!
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А об организованных протестах журналистов скинте новость , будте так добры
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покажите мне новость о протестах журналистов , если есть такая ( читала только о журналистах Эспресссо]
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це медведчук проти авакова - хіба то журанлісти- то димовуха
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По этой ссылке нет ничего по нынешней ситуации у нас.
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ДМИТРО ТУЗОВ УП Представник ОПЗЖ у кріслі голови Комітету з питань свободи слова й інформаційної політики - це знущання над принципами свободи слова
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Журналісти ЕСПРЕСО обурені затвердженням Нестора Шуфрича головою парламентського комітету з питань свободи слова - оце й усі ппотести
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Админ просто издевается над псячими экскрементами
Просто берет по одной фразе из интервью и дает как новость, берет поп-корн и смотрит на завывания экскрементов
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А фраз было много. Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами - Цензор.НЕТ 4739
На целый день хватит и на завтра еще останется.
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я искренне не понимаю чему вы радуетесь. у вас же в Украине огромные проблемы, а вы смеетесь над комментариями в форуме... думаете поможет?
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а разве речь обо мне? я и в ФРГ себя неплохо чувствую. мне просто удивительно, что 73% все никак не разглядят своего голого короля. ни черта не сделано, проблемы увеличиваются с каждым днем, а они ржут. придурки что-ли? но не может же такая масса людей превратиться в идиотов, или может?
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в чём то вы и правы:.в ФРГ по прежнему пьют пиво с сардельками и не видят заявлений кацапов что ФРГ это уже их земля и они требуют устройства законодательства,которое им подходит.Правда,то что они ни капли сил не приложили для строительства ФРГ их нимало не смущает.Мы требуем.Есть ощущение,что для вас"Когда за мной пришли ,протестовать было некому".
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вы ошибаетесь. вероятно это с языковым барьером связано. если вы понимаете только по-русски, и доверяете переводам с немецкого, то вам расскажут и переведут все, что вы пожелаете, кроме правды.
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Ты успеваешь конспектировать фразы этого Барыги?
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Тоді чому ти пасешся на Майданно-Порохоботському Цензорі, а не на якійсь помийці медвед-чуха чи взагалі "Задом-бац.орг"?
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стиль общения Богдана с сотрудниками: хамство, оскорбления, постоянные крики и психологическая агрессия .. дурочка Мендель недавно отгребла прилюдно (в присутствии других сотрудников Офиса перЗедента) за свои высказывания об обстрелах ВСУ "мирнага насИления Бамбаса": "Тупая звИзда" это было самое легкое и уменьшительно-ласкательное..
так что Беня тупо врет..
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Вот оно что.
Вот почему Беню так "несет".
То есть словоблудие Бенино - это отчет о проделанной работе.
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Мутная статья, в опубликованном интервью Цензору нет таких заявлений...
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це ж і УБД в нього є після оформлення портфоліо?
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А як же... Все, як належить. УБД, пільги на комуналку , безкоштовний проїзд...
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Интересно, у это Богдана в его виртуальном мире существует Украина и государственная безопасность? Или только Офис, ухо Зелени и чучело Пороха?
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А что богдан всевышний ?
По нему тоже плачет ук
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Дедушка разыгрывает из себя такого себе рубаху парня. Который делится с вами откровениями вам недоступными. На самом деле он играет и путает. Дело его дрянь,раз на хвосте США. Поэтому он на многое теперь согласен. Но и это его не спасет,если Америка потребует.
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Беня спокоен.У США на него ничего нет.Еврейские разборки ,не более.
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Дві гидкі морди... це я про вас - зеленський і богдан. А також про інших членів команди зебіла! Можете передати у СБУ , я не боюся, моє і'мя та прізвище правдиві.
Ви - трупи, політичні, а, сподіваюся і ...
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что еще про жынку 3 тысчателития тут напишешь??

алегг надавааа вынасиии казлаааа!!!!

ЗАБЫЛ??
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Коломойский заявил: " Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек.

богдан распивает шампанское по 500$ за бутылку на французском курорте
с файерами , укрфлагом под украинский гимн,

пели богданыссучьи
"запануем у своей сторонке!!!!!!!!!!!"

а в енто время в украине хоронят убитых тоже под укргимн с укрфлагом.

нормальный мужик гаварите??

моральный урод - ***** каламоская и вся его банда приватовская.

до ентаго была мальдивская.

Источник: https://censor.net.ua/n3145017
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Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами
вот ,было бы неплохо что бы они обратно в этот комп переместились)))
напоминает сказку об алладине )
а, кто тогда всемогущий джин?
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Богдана надо тзасунуть туда где его место.....Лезет впереди всего...****** уже.
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пусть стоит в сторонке и "смотрит"...может и телику.
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Да куда же его "засовывать", ежели Богдан, по словам Бени, только что "просто из компа выскочил". Вы подождите, не спешите, дайте Кварталу принять закон о расподаже черноземов, а только потом "засовывайте".
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Беня бесспорно умный чувак и прикольный.Но эти два дебила его утопят.Просто потому что дебилы.Да и хрен с ним.
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та шо такоє у нас класная ******* ігарь валєріч прав а ізбєратєль такова нє найти все как на подбор Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная, - Коломойский об общении Богдана с журналистами - Цензор.НЕТ 664
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Да пошел на куй этот умственный дегенерат Богдан вместе вместе с таким же Беней.
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А Богдан пальцем деланный? Не понимал, что станет публичным лицом? Работая адвокатом (известным будучи) не имел опыта общения с журналистами? Это из товарища просто бытовое хамство прет, а не отсутствие опыта общения.
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что-то слишком много сегодня коломойши...прямо викицитатник плачет!))) (не успевает конспектировать)
иди-те ка уже... кофе пить...
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"Там же Богдан есть для советов. Он все знает". Источник: https://censor.net.ua/n3145017
узкоглазый и лупатый думают за зельца...гнусавому остается фальшиввй аккомпанемент...
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Из компа выскочил Богдан,
Поносом всех поорошал,
Но Беня тут же оправдал:
"Из компа выскочил Богдан!"
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