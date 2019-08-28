 Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.
"2 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти не буде... Заборонити дітям відвідувати заклади освіти ми не можемо", - сказав він на прес-брифінгу про підготовку столичних освітніх закладів до нового навчального року в середу.
Чиновник зазначив, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.
Водночас він наголосив, що влада міста спільно з медиками повинна працювати над тим, щоб вакцинація дітей відбувалася на належному рівні.
У зв'язку з чим профільна комісія КМДА ухвалила рішення доручити департаментам освіти і медицини опрацювати комунікаційну форму інформування киян про необхідність вакцинації.
Крім того, Мондриївський зазначив, що заклади освіти не мають права та можливості перевіряти достовірність довідок про вакцинацію дітей, які надають батьки.
Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і міністр освіти Лілія Гриневич на спільній пресконференції повідомили, що діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки.
От якраз невакциновані, на першому етапі розділення, і могли б поповнити неформальні школи.
Те ж з дитсадками. На місті нових депутатів можна прийняти таке положення.
Лучше бы просто отдали решение этого вопроса руководству школ.
Потому что последователи нациста Менгеле так решили?
Школа для невакцинированьіх / Школа для вакцинированьіх.
Делов то.
« От чому хворі на туберкульоз, стоять на обліку, в обов'язковому порядку, а на хворих СНІД, це не розповсюджується?»
Столбняк. Делается по той причине, что ребёнок вследствие своей активности и подвижности может легко пораниться и занести инфекцию.
Гепатит В. Данное заболевание очень заразное и может быть подхвачено через общие с больным человеком вещи либо через слюну.
Полиомиелит. Она оплачивается страховкой в странах Европы и легко переносится организмом.
Ветрянка, краснуха и корь. Данные заболевания очень заразны, их можно легко подхватить, находясь в обществе. Чаще всего ими болеют дети.
https://vactsina.com/vse-vaktsinyi/vaktsinatsiya-v-evrope.html
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Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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У меня дети с полным комплектом прививок, я за этим слежу и жена следит. Я считаю что это Важно. Вам не важно? Шахните себе гепатит или там ещё чего. Они всё равно Вас догонят) Если таких как Вы станет больше, то вымирать будете целыми этажами. Вы кстати руками едите или пользуетесь столовыми приборами? Не пользуйтесь приборами, это чуждо человеку. Ходите голой, пусть все удивятся Вашей непосредственности. К чему эти тряпицы - все к истокам! Одного не пойму почему Вы не орёте благим матом а пользуетесь бесовским интернетом? Рожать будете с бабкой повитухой?) Это правильно так надёжней загнуться от кровотечения. В принципе на все случаи жизни есть молитва. Молитва - лучшая вакцинация.
А вы отдаете себе отчет, что Вы не первый год пишете здесь про прививки и вполне можете оказаться участником следующего Нюрнбергского процесса?
Без обид, просто такие инвалиды вследствие прививки, как я, таких, как Вы, пособников геноцида искренне ненавидят.
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Всего Вам недоброго, вакцинаторы-детоубийцы.