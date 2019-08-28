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 Київські новини, Суспільство
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Все про:вакцина (151) КМДА (684) Київ (6433) школа (686)

 Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА

У Києві не буде заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"2 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти не буде... Заборонити дітям відвідувати заклади освіти ми не можемо", - сказав він на прес-брифінгу про підготовку столичних освітніх закладів до нового навчального року в середу.

Чиновник зазначив, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.

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Водночас він наголосив, що влада міста спільно з медиками повинна працювати над тим, щоб вакцинація дітей відбувалася на належному рівні.

У зв'язку з чим профільна комісія КМДА ухвалила рішення доручити департаментам освіти і медицини опрацювати комунікаційну форму інформування киян про необхідність вакцинації.

Крім того, Мондриївський зазначив, що заклади освіти не мають права та можливості перевіряти достовірність довідок про вакцинацію дітей, які надають батьки.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і міністр освіти Лілія Гриневич на спільній пресконференції повідомили, що діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145016
 
   
 Топ коментарі
 
С хера? Потому что педалькины и прочих куеплётов из КГГА детишки в школы Киева не ходят? Я не понимаю, почему за дебильные поступки родителей-дегенератов, должны расплачиваться другие семьи? Хотите умертвить своего ребёнка таким способом - пожалуйста делайте это в гордом одиночестве. Дегенераты хотят компанию. Болеть одним не интересно. Мрак. Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 4603
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А почему ЗДОРОВЫЕ непривитые дети должны стоять на каком-то учете? Ставьте на учет вакцинированных инвалидов.
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Ну надоело уже Ваше вранье. Пишут на форумах люди, которые реально живут в Англиях, Германиях, Швециях - что нигде, кроме постнацистской Италии, прививки не являются обязательными.
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Так давайте и бешенных собак тогда в школу пускать. Хуже ж не будет.
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А чому, не вирішити проблему простіше? Розділити школи на нормальні і неформальні.
От якраз невакциновані, на першому етапі розділення, і могли б поповнити неформальні школи.
Те ж з дитсадками. На місті нових депутатів можна прийняти таке положення.
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ХЗ. Наверное потому, что тогда нормальных будет не много.

Лучше бы просто отдали решение этого вопроса руководству школ.
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Вы имеете в виду бешеных агрессивных вакцинаторов?
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Почему здоровые дети должны ходить в неформальные школы, а привитые инвалиды - в формальные?
Потому что последователи нациста Менгеле так решили?
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Ну переназвите.
Школа для невакцинированьіх / Школа для вакцинированьіх.
Делов то.
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С хера? Потому что педалькины и прочих ********* из КГГА детишки в школы Киева не ходят? Я не понимаю, почему за дебильные поступки родителей-дегенератов, должны расплачиваться другие семьи? Хотите умертвить своего ребёнка таким способом - пожалуйста делайте это в гордом одиночестве. Дегенераты хотят компанию. Болеть одним не интересно. Мрак. Невакцинированные дети смогут посещать школы в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 4603
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Родители-дегенераты потом проголосуют за Витальку - расчет на это. Это заигрование с быдлом похоже на обещание ворам-евробляхерам делать бесконечные отсрочки по растаможке.
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Та проблема глибша. От чому хворі на туберкульоз, стоять на обліку, в обов'язковому порядку, а на хворих СНІД, це не розповсюджується?
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А почему ЗДОРОВЫЕ непривитые дети должны стоять на каком-то учете? Ставьте на учет вакцинированных инвалидов.
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Перечитайте уважніше:
« От чому хворі на туберкульоз, стоять на обліку, в обов'язковому порядку, а на хворих СНІД, це не розповсюджується?»
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Классно, когда человека обзывают дегенератом только за то, что он в отличие от Вас умеет читать. Это что, новая форма религии - "не верим в грамотность, верим в вакцины"?
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Это в стиле: а ты докажи что Земля круглая! Вот ты в космосе был? - а чего ж говоришь что она круглая? И почему вакцинация нужна? И почему 2+2=4?
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Потому что ты инструкции не умеешь читать?
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Почему глупоту ты не перестаешь писать?
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Вообще-то ЗАРАЗНЫ именно привитые Вы бы, батенька, хотя бы одного ребенка завели. прежде чем комментировать. Ну а если Вы вакцинировали своего, не читая инструкции к вакцинам и не зная, что в течение двух недель заразны привитиые, а не непривитые, то это вопиющая безответственность.
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Список обязательных вакцин для детей в Европе:
Столбняк. Делается по той причине, что ребёнок вследствие своей активности и подвижности может легко пораниться и занести инфекцию.
Гепатит В. Данное заболевание очень заразное и может быть подхвачено через общие с больным человеком вещи либо через слюну.
Полиомиелит. Она оплачивается страховкой в странах Европы и легко переносится организмом.
Ветрянка, краснуха и корь. Данные заболевания очень заразны, их можно легко подхватить, находясь в обществе. Чаще всего ими болеют дети.
https://vactsina.com/vse-vaktsinyi/vaktsinatsiya-v-evrope.html
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Ну надоело уже Ваше вранье. Пишут на форумах люди, которые реально живут в Англиях, Германиях, Швециях - что нигде, кроме постнацистской Италии, прививки не являются обязательными.
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Бельгия Тут недавно отменили закон об обязательной вакцинации, потому что движение антипрививочников достигло небывалых масштабов. Были даже акции женщин по поводу того, что каждая мать сама вправе решать такие вопросы, касающиеся здоровья ребенка. Но государственные органы спросят с вас по всей строгости при поступлении в школу. Также тут оставили одну обязательную для всех прививку - от полиомиелита.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Израиль Страна, в которой необычайно развита медицина и куда стремятся наши соотечественники за качественным лечением, естественно, очень внимательно относится к вакцинации. Здесь она принудительна. Про прививку от туберкулеза вы должны думать сами, а вот остальные препараты обязательно колют. Причем, тут постоянно ведутся разработки ради более безопасных и действенных препаратов, так что осложнения сведены к минимуму.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Норвегия В этой стране вакцинация - обычное дело. Но государство тут не следит за графиком, все остается на родителях. На них не давят, они сами принимают решение. Вообще вся педиатрия, да и медицина в целом в Норвегии очень демократична. Но при этом 90% населения все же делают прививки - просветительные программы работают на всю мощь. Именно поэтому тут практически не бывает эпидемий.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Великобритания Все прививки в основном бесплатные. Кстати, тут их тоже делают необязательно, по желанию родителей, но нужно быть готовыми к тому, что без них можно получить отказ в школе или детском саду.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Лана, в Италии нацизма никогда не было. Нацизм был в Германии. Вы, наверное, по болезни эту тему в школе пропустили.
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Я то завёл троих уже. Все в обязательном порядке провакцинированы. У меня в семье все врачи деточка, я в русскую рулетку со здоровьем детей не играю. Если мозгов нет - это с одной стороны проблема а с другой радость. В Вашем случае скорее рабость похоже. Деточка, Ваши дети должны идти в школу привитыми а не в состоянии инкубационного периода ослабленной инфекции. Для этого нормальные родители у которых в черепной коробке есть серое вещество, учитываю рекомендации своего педиатра и их придерживаются. Для этого есть календарь прививок и Украина не исключение. Если в вашем случае Вы своих детей прививаете за три дня до школы Вы олух. Без обид. Просто олух. В каждой развитой и цивилизованной стране существует календарь прививок. Хотите что бы Вашего ребёнка свалил полиомиелит и вывернул его и Вашу жизнь на изнанку? Пожалуйста, просто Вашему ребёнку не повезло с мамой.
Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 2992
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Это школота, косит под "яжемать" и наводит истерику. С понедельника побежит в школу и будет тут спокойнее. Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 5097
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Тварь, желаю, чтобы твоих детей всех провакцинировали по полной программе. Твоей генетики Земле точно не надо.
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Мои дети получили все прививки согласно прививочной карте. А вот будут дети у тебя, ещё неизвестно.
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Нет, мне его детей не жаль, он же ратует за прививочный отбор. У глупых родителей дети вымирают от прививок, все правильно, зачем на Земле идиоты. Да еще такие злобные, как этот.
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Деточка, жалейте себя! Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 3251
У меня дети с полным комплектом прививок, я за этим слежу и жена следит. Я считаю что это Важно. Вам не важно? Шахните себе гепатит или там ещё чего. Они всё равно Вас догонят) Если таких как Вы станет больше, то вымирать будете целыми этажами. Вы кстати руками едите или пользуетесь столовыми приборами? Не пользуйтесь приборами, это чуждо человеку. Ходите голой, пусть все удивятся Вашей непосредственности. К чему эти тряпицы - все к истокам! Одного не пойму почему Вы не орёте благим матом а пользуетесь бесовским интернетом? Рожать будете с бабкой повитухой?) Это правильно так надёжней загнуться от кровотечения. В принципе на все случаи жизни есть молитва. Молитва - лучшая вакцинация.
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Нет, мамы не хотят паралича своим детям, поэтому и не заражают ребенка намеренно вакциной.
А вы отдаете себе отчет, что Вы не первый год пишете здесь про прививки и вполне можете оказаться участником следующего Нюрнбергского процесса?
Без обид, просто такие инвалиды вследствие прививки, как я, таких, как Вы, пособников геноцида искренне ненавидят.
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Это мама Ваша вам рассказала что Вы прививочный инвалид?
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Нет, скорая помощь и больница ( что за дурной вопрос?
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Не хвилюйтеся. Богатирьова уже прилетіла на допомогу команді ЗЕ і щеплення може взагалі відмінить.
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навпаки. Щеплення стане обовязковим але буде проводитись виключно тією вакциною що купуватиметься через фірми Богартирьовой з прибутком 1000%.
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Ну надоело уже Ваше вранье. Пишут на форумах люди, которые реально живут в Англиях, Германиях, Швециях - что нигде, кроме постнацистской Италии, прививки не являются обязательными.
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Во Франции также был принят закон о необходимом проведении прививания. Согласно закону всем детям нужно провести 11 обязательных прививок согласно календарю вакцинации. Обязательными вакцинами считаются от: дифтерии, полиомиелита и столбняка, в то время как 6 других прививок от коклюша, кори, гепатита В, краснухи и паротита были рекомендованными. 1 января 2018 года подобный статус изменили на обязательный.
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Поэтому люди, проживающие во Франции, пишут, что педиатры сами отговаривают их делать вакцины и с радостью делают липовые справки
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Успокойся школота. Во Франции педиатры с законом не шутят, так что не звизди тут. Иди лучше учебники собирай в ранец. Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 7712 Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 7712 Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 7712
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Кому пишут? На заборе мелом? Педиатр лишится практики и сядет на попу ровно с таким штрафом, что потом никогда не заростёт. Уровень дискуссии понятен. Спасибо Луи Пастеру однозначно, но всегда найдутся люди которые засунут вилку в розетку и мировой опыт, образование и знания тут ни при чём. Успехов Вам Лана на этом поприще. Желательно таким как Вы сбиться в тесный кибуц и одномоментно откинуться от краснухи. Так будет кошерно.
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Я же говорила, что все вакцинаторы человеконенавистники )
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Ааааа..... Пастер, Кон и Кох - триединое воплощение дьявола надеюсь? Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 6832
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В Чехии также можно написать отказ, но органы здравоохранения тут поступают мудрее. В стране проводится масштабная пропаганда за уколы, постоянно пишутся статьи в газетах и выходят программы на ТВ. В школу могут не взять без прививки, придется еще поискать заведение, где вас примут. Тут бесплатно делают вакцины от гепатита В, столбняка, коклюша и дифтерии, полиомиелита и туберкулеза и еще от многого. Также последнее время вводится политика штрафов. Ребенок без прививки - заплати примерно 200 евро.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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То есть три страны - это вся Европа. Класс.
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В Польше с прививками все серьезно. Тут они не то, чтобы обязательные, но вам будут их рекомендовать постоянно, а ребенка не пустят ни в сад, ни на секции, ни в школу без них. Во многих местах даже введены штрафы для родителей-отказников. Тут много антипрививочников, поэтому правительство выбрало такую стратегию борьбы с ними. После вступление в ЕС население стало больше доверять здравоохранению, так как не боится некачественных препаратов.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/kak-delayut-privivki-v-stranah-mira/
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Короче, так. Я не намерена долго спорить с людьми, находящимися на подсосе у современных нацистов. Просто считаю своим долгом напомнить, что Нюрнбергский суд еще существует.
Всего Вам недоброго, вакцинаторы-детоубийцы.
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Та яка школа. Максимум педікюрша, або парикмахерша.
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Лана, в отличие от вас, законы читать умеет. Нет у нас обязательной вакцинации, а школьное образование обязательно для всех. Так что наличие всех прививок, не заменяет юридической грамотности
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Приємно спостерігати за істерією вакцинних сектантів. Ані багатть, ані гетто, ані зірок Давида для невакцинованому так і не дочекалися. Горе у людей, від того й верещать, як біснуваті.
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Заметьте, что за вакцинацию в основном мужчины. Женщины понимают, что если будут побочные эффекты (кто интересно из вакцинируюющих своих детей читал инструкцию?), то с больным ребенком возится будет в основном мать. А папа тихонько свалит.
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