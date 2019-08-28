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 Економіка, За кордоном
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Все про:газ (1017) Польща (1891) МЗС Польщі (99) Північний потік (355) транзит газу (69)

 У МЗС Польщі порівняли будівництво "Північного потоку-2" з пактом Молотова-Ріббентропа

Заступник голови МЗС Польщі Шимон Шинковський порівняв будівництво російського газопроводу Північний потік-2 з підписанням пакту Молотова-Ріббентропа перед Другою світовою війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське Радіо".

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка, під час урочистих заходів до 70 роковин початку Другої світової війни, коли 10 років тому на Вестерплятте одним іх гостей був президента Росії Владімір Путін, влада Польща пов'язувала з тим візитом "фальшиві надії".

"У наших відносинах з Росією панувала певна наївність", - сказав він.

За його словами, тодішня промова Путіна на Вестерплятте "релятивізувала певні підписані договори" та свідчила про критичну оцінку Росії Пакту Молотова-Ріббентропа. Однак, як підкреслив він, потім почалося будівництво газопроводу Nord Stream 2, що, якщо говорити про держави, котрі співпрацюють при цьому проєкті, могло нагадувати співпрацю Росії та Німеччини багато років тому.

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"Газогін в обхід Польщі, держав Балтії, - це саме така угода за спинами", - заявив Шинковський вель Сенк.

За його словами, якби не сильний альянс Польщі і США, питання Nord Stream 2 "було би вже вирішене".

"Спротив побудові Nord Stream 2 не є безнадійним саме завдяки союзу зі Сполученими Штатами", - вважає він.

Будівництво газопроводу Північний потік-2 реалізує контрольована "Газпромом" компанія Nord Stream 2 AG. При цьому у фінансуванні проєкту беруть участь також європейські компанії Shell, Engie, OMV, Wintershall і Uniper.

США, Україна і низка країн Центральної Європи виступають проти Північного потоку-2, вважаючи, що реалізація проєкту спрямована на знищення української ГТС і посилення монопольних позицій Газпрому в Європі.

Проєкт має цілковиту підтримку уряду Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145015
 
 
 Топ коментарі
 
Дуже влучне порівняння ПП2 з Пактом Молотова-Ріббентропа, бо співпадає багато моментів.
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Може виберемо його президентом, бо він має нове обличчя і знає як керувати державою?
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Дуже влучне порівняння ПП2 з Пактом Молотова-Ріббентропа, бо співпадає багато моментів.
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как это нарасия сама себе за транзит башлять будет ?
ну,ты лошара.. В МИД Польши сравнили строительство "Северного потока-2" с пактом Молотова-Риббентропа - Цензор.НЕТ 9152
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Поляки понятное дело за Ямальскую магистраль беспокоятся. Страны Балтии вообще не при делах, какого хрена свой нос суют.
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А Мюнхенский договор 1938-го года, Польша вспомнить не хочет?
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Это в тему, тем более перед встречей по поводу годовщины второй мировой.
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Россия сегодня это Германия 1939г, когда Гитлер уже развязал 2 мировою войну и готовился к захвату новых территорий. Та же внешняя агрессивная политика, бряканье оружием, вмешательства во внутренние дела других государств, непредсказуемость. Те же ограничения свободы слова, свободы прессы, свободы собраний и митингов. Чего стоят только выступления российского фашиста Жириновского. Поэтому очень правильно замечено, что строительство "Северного потока-2" аналогично подписанию пакта Молотова-Риббентропа.
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