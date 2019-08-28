 Причина пожежі в готелі в Одесі - коротке замикання, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

Як повідомив на засіданні Одеського апеляційного суду прокурор Євген Антощук, готель загорівся через "надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки".

Крім того, він поінформував суд, що Сергій Дурач, бізнес-партнер підозрюваного власника готелю Вадима Чорного, покинув Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено особу сьомої жертви пожежі в одеському готелі: ще двоє загиблих поки не впізнані, - поліція

Нагадаємо, сьогодні судді Одеського апеляційного суду продовжили засідання у справі про скаргу захисників власника будівлі згорілого готелю "Токіо-Стар" Вадима Чорного на вирок про арешт без права внесення застави. Судді зібралися ще вчора, проте не винесли рішення.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.