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 Політика України
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 Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський

На думку Ігоря Коломойського, через рік в Україні будуть нові вибори.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"У країнах зі слабкими демократичними традиціями, монополізація економіки призводить до монополізації і в міжпартійній боротьбі. Тому скільки б партій не було у нас - виходить КПРС: Слуга народу, Партія регіонів, Наша Україна. Тому що Леонід Данилович як говорив завжди? Всіх багато, а всього мало, всього на всіх не вистачить. Те, що цю фракцію покинуть різні групи і члени - це 100%. Питання - в якій кількості і до чого це призведе. Я не вірю, що люди пішли туди за втіленням ідеалів. Скільки у нас зарплата народного депутата? Я не вірю, що 254 людини пішли за 30 тисячами. Не вірю. Ми звикли воювати з власною державою, тому що радянська держава була держава придушення і знищення людини", - розповів Коломойський.

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Коментуючи зауваження, якщо Зеленський підніме зарплату до 5 тисяч доларів депутатам і уряду, Коломойський відповів: "Все одно будуть паршиві вівці, знайдуться. Але значно менше. А як людям це сказати? Вони ж скажуть, твою мать, що ж це ви, слуги народу такі, що тепер вам треба п'ятірку?!"

"Під ризиком виходу десь до 100 осіб."Паршивими вівцями" будуть найперше бізнесмени. Через рік в Україні будуть нові вибори - даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", - зазначив Коломойський.

На його думку причиною дострокових виборів може стати лише, те, що "слуги народу" почнуть бл..дувати":"А вони будуть точно бл..дувати, питання в масштабах. І це нормальний людський процес усвідомлення, навіщо ви прийшли в парламент".

"Адже їх і нема за що зачепити, вони ж всі звідки? Перукарі? Або фотограф з весілля? Що йому пред'явити? Фотоапарат віднімемо? Ну що? Ось, припустімо, фотограф виграв у Богуслаєва. Богуслаєва є чим зачепити? Є. А фотографа? Як він туди потрапив цей фотограф? Не знаю. В той же час, не можна всіх під одну гребінку. Є група ризику, але велика частина "слуг народу" все-таки не за гроші зайшли, а з бажанням щось змінити, і це буде сильним фактором впливу", - зазначив Коломойський.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145008
 
 
 Топ коментарі
 
Бєня чудово розуміє, що більше вони не протримаються.
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Через год...а может и ранее...у фотографа будет личная фотостудия... и с десяток фотосалонов.... у парикмаххера будет несколько личных салонов красоты... и массажных салонов.....и поворов появятся собственные рестораны.....это зеленое стадо пришло в раду аза этим...а не за идеалами....

Как в той песне..."А мы едем, а мы едем за деньгами. За туманом едут только дураки."....
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Да что же его так прорвало-то ? Молчал три месяца, и вдруг - претензия на роль "отца народа".
Неужели крыша прохудилась ?
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Ну і добре. Через рік Вовік роспустить Раду, бо не буде більшості, і будуть вибори вже тільки за списками. Не буде цієї корумпованої мажоритарки.
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А потім тобі відповідати за свої слова. (Адмін дозволив подібні слова).
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буде у зе не 47,а відсотків 30...
але ,надіюсь ,при пониження бар"єру до 4 відсотків зайде ще дві-три партії.. Нічого страшного..Аби була лише хоч якась і деологія і чітка програма...
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Павло! За рік може статись стільки всього, що ці наші прогнози будуть виглядати просто смішно Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8919 Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7516
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Слушайте меня . бандерлоги - говорил Ка.ламойский зелёным макакам.
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Тут самое главное - успеть землю толкнуть.
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Беня свинтил из Швейцарии в Украину , прячась от расследования США . Он думает , это ему поможет.
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Кто это вообще придумал, что работать надо за дарма ? Давайте нормальную зарплату и депутатам и людям!
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валерйович переживає що в раду зайшла сотня бомжів без освіти та власності і яких нема за що зачепити - ось і пророкує що через рік він їх поміняє
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