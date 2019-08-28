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 Політика України
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Все про:Шуфрич (203) Батьківщина (341) Голос партія (55) Європейська Солідарність (93)

 "Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна

Партія "Європейська Солідарність" виступає проти призначення обраного від "Опозиційної платформи - За життя" депутата Нестора Шуфрича главою парламентського комітету з питань свободи слова та закликає партії "Голос" і "Батьківщину" публічно виступити проти такого призначення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

"Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором", - відзначають в ЄС.

У політсилі здивовані позицією народних депутатів від "Голосу", які "мовчки не заперечували проти окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів".

"Сподіваємось, що всі проєвроєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова, і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9 скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їхніх прав", - резюмували в ЄС.

Читайте також: Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя"

Нагадаємо, глава депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час підготовчого засідання перед першою сесією нового скликання ВР повідомив, що обраний від "Опозиційною платформи - За життя" депутат Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет з питань свободи слова.

Нестор Шуфрич у політиці з 1996 року, коли став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). У квітні 2005 року був обраний першим заступником голови партії Віктора Медведчука, ексглави Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Шуфрич тричі був народним депутатом України - у Верховній Раді III, IV і VIІI скликань.

Два роки працював у парламентському Комітеті з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, потім ще шість - у Комітеті з питань бюджету.

У жовтні 2004 року популярність здобув епізод, коли Шуфрич (який за день до цього збив на машині учасника мітингів опозиції і виправдав це тим, що маніфестанти йшли проїжджою частиною) у Центрвиборчкомі єдиний намагався протистояти представникам опозиції, які увірвалися і вимагали участі в засіданні, присвяченому відкриттю виборчих дільниць в Росії. 13 грудня 2004 року, безпосередньо перед третім туром президентських виборів, котрі принесли перемогу Ющенку, Шуфрич став уповноваженим представником Януковича. На виборах-2006 "есдек" Шуфрич йшов до парламенту за списком "Опозиційного блоку "Не так!". У грудні 2006-го Шуфрич отримав портфель Міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Віктора Януковича. У березні 2010 року повернувся на пост глави МНС в уряді Миколи Азарова. Однак уже в липні того ж року був зміщений і призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси Богатирьової. 22 листопада 2012 року звільнений з посади заступника секретаря РНБО у зв'язку з обранням народним депутатом Верховної Ради України VII скликання. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. За результатами позачергових виборів Верховної Ради, що відбулися 26 жовтня 2014 року, став народним депутатом України VIIІ скликання від партії Опозиційний блок (№7 у списку), голосував за "диктаторські закони".

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР 27 серпня затверджено склад і керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники "Слуги народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145001
 
   
 Топ коментарі
 
Странно что зедебила раньше медведчук смущал а теперь когда отдали ему контроль над медиа не смущает.
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Сейчас Зесептиконы вступятся за Шуфрича
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шуфрич для зегенератов свой.
И план миленький. Отдать контроль за украинским телеефиром для помьівки мозгов пока беня грабит. А потом отдать остатки Украиньі Владимир Владимировичу
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Сейчас Зесептиконы вступятся за Шуфрича
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Шобла Шуфрич,Рабинович, Нимченко, Павлено, Коровиковская , Бойко, конкретный проект фсб , все со своими обязанностями и ответственностью за очень большие нефтедоллары кремлядей. Меротвечук -куратор и ответственный за этих тварей. Их цель местные выборы....подрыв с низов. 3, а может и больше ТВ каналов только чего стоят............говорят что уже и Интер...на очереди Прямой-Кривой........
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Телеканальі фигня. Теперь у медведчука вообще контроль над Нацрадой по ТВ.
Сделали зедебильі вместе...
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Мертветчуку зеленый свет тоже Зеля включал все эти 5 лет? Скажешь "да" и я скажу, кто ты!))
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Аааааааааааа! Почему Порошенко не отобрал у Медведчука телеканалы???!!!
Ой!............... Зе! втулил Шуфрича заведующим по свободе слова.....
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Евросолидарность? Что там от Европы и солидарность у них скорее подельничество со свыоими. А шоблу За ж опу Рабиновича и Мертвечука как раз Порошенко и реанимировл, готовил под президентские выборы Бойко во 20ой тур под себя. А во как оно получилось. Чего вопить и истерить? Это же друзяки Пороха со времён СДПУо.....................
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Т.е выбрали их избиратели, ставит главой комитета Зекоманда, а виноват все таки Порох? 😀 Классика. Кеннеди хоть не он убил и то хорошо.
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А за чть 5 лет всей полноты власти эти За жопу, воспряли духом, никого не посадили при своих ручных судах??? аресты с бабла, недвижимости. предприятий сняты, интерпол не ищет...за 3 года прокурор картавый всё продал? Это что? Кто отвечать будет?
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А новые вместо того что бы сделать то что ты выше написал, вы же за это вроде голосовали,посадили их на руководящие должности? Все верно?
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порохло косит под автоевросилу ....
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Вашу автобляхосилу уже за бляхи понемногу штрафуют и что то видно перекрытия таможенных постов. Вы где герои? 😀
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Можно бесконечно смотреть как горит костер, как течет ручей и как ноют опущенные соецефалы
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- А вот увидишь - когда бывшие фанаты зели его в мариинке вешать будут за то, чем оно на рояле играло - порохоботы еще кричать будут чтобы остановились и за руки держать.
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Удивляюсь огромному количеству ясновидящих и пророков среди **********. Видимо, сказывается чудотворная сила, исходящая от святого Петра Мальдивского
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"Соецефалы" возмущенны назначение Шуфрича, а Зебилы довольны, но патриоты не первые ,а вторые. Все верно? 😀
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Они будут с "соей"(с) бороться до упора. Упорытыши
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И как упорото причитают про сою Зе!избиратели, когда "новая власть" обильно ходит на них по большому и по маленькому.
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Ты сперму то иногда сплёвывай, ****** натрия полезный.
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Во всей красе)) Давай истчоооооооооооооооооо!!!
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Свобода антиукраинской пропаганды неприемлема
Для зебілів це прийнятно, вони зараз доведуть!
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Для недовольных медведчуковскими телеканалами Зе!билов, я бы добавил.
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шуфрич для зегенератов свой.
И план миленький. Отдать контроль за украинским телеефиром для помьівки мозгов пока беня грабит. А потом отдать остатки Украиньі Владимир Владимировичу
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"соя соя соя!!!
соя соя соя..."(с)
универсальная песенка ботвы на цензоровском форуме
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Странно, но ночные визиты рыга Медведчука в АП и Козын Евросолидарность не смущают, как не смущает и тот факт что пропорошенковский канал "Прямый" официально по бумагам принадлежит рыгу Макеенко. Впрочем, даже сам Порошенко является рыгом и одним из основателей ПР.
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Странно что зедебила раньше медведчук смущал а теперь когда отдали ему контроль над медиа не смущает.
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Ничего странного - он за денюшку тут кропает
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Гы, ну в голосе одни придурки, типо зелёные националисты, а шуврич - отец детей мадам капительман и постоянный епарь.
Шуврич - наше фсе!
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Воны за свободу слова с Шуфичэм!!!! Дайошь!!!
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#зробилицеразм Дайошь Богатыреву на пост минздрава! А Бойко министром закордонных справ, а лучше минобороны!
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Мы зробылы йих!!!... сэбэ?... Що звобыв щоб запобигты цього Порошэнко???!!!! Соя вынувата!!!
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Зачем? Давноне3,14зженный как раз тот глава комитета, на которого заслуживают медиабл_ди...
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Да ладно вам песики. Шухрич ето же кум Педалика. А Педалик патрийот. Значит и Шухрич патрийот. Лишь бы нацыки и Саакашвили не пришли к власти. Верно я говорю порохосрань?
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Тут согласен с ЕС. Хотя опять это их стратегия не более того. Как будто они предыдущие 5 лет, да какие 5 все 20 лет в засос с Шуфричем прожили ( соратники по СДПУо). Понятно что "Голос" и так бы не голосовал за Шуфрича, " Батькивщина" вероятно тоже ( хотя личные отношения Юли к Шуфричу сбрасывать не стоит, но тут дело политическое, вступает в действие расчет). А Порох решил первым выступить , что бы типа "организовать проукраинскую" оппозицию под себя любимого и противопоставить себя "ЗЕ", как главную проевропейскую- патриотичную силу В общем "игры престолов". Да они и без тебя за него голосовать не будут. Все равно пакет голосования в руках "Слуги". Но демарш конечно все равно нужен, тут вопросов нет.
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Не. Ну Порох понятно что притворяется оппозиционным проукраинским и проевропейским)) А кто у нас "истинно" такой? Не подскажете?
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Сложный вопрос. Иногда кажется что каждый партийный проект, это возможность занять свою нишу в политической мозаике, и тем обеспечить себе и своим семьям благополучную финансовую жизнь. У нас политики столько раз меняли партии и названия и приоритеты и направления что такая мысль сама собой напрашивается. Вот Порох и в СДПУо с Медведчуком был, и Партию Регионов создавал., и с Ющенко был.., сейчас в другой "нише". Если честно веры не кому нет совершенно, поэтому и выбираешь между теми кто еще полностью себя "не проявил", и не успел обгадиться. Хотя надежда слабенькая, но а как жить без надежды.
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юля не почує бєшених собак, у них немає голосу--тільки гавкіт.
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Парашенко к чему то сейчас призывает? По мойму у Парашенка уже были все возможности и 5 лет. Вместо етого Парашенко уничтожил всех проукраинские партии, активистов и вернул всю рыговскую мразоту в страну которая убежала из страны сразу после Майдана. Да и что Партия Парашенка имеет общего с Европой, если все законы он живет по кремлевским понятиям и законам. Даже сотни автозаков закупил на Рашке.
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Алекс - яку ДУРНЮ ти пишеш !! При Порошенко нацпартії жили як у бога за пазухою ,
а ця вся ригівська МЕРЗОТА повтікала з країни та носа не висовувала /
А дякуючи таким зебілам як ти - ригі всі при зе повернулись - шарії та дубінськи і іше ге в депутати балотувались і багато їх вже в парламенті комітети очолють !
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нестор докеруется до черенка в одном месте
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Да конечно для ахметки финансиста донецких подонков роттердам+ - это благо,а кривляющееся трепло шуфрич на комитете - это зло.
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Проснись, ты обосрался.
Роттердам+ уже хороший.
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Обосрался твой потрох,мнение порохобота меня не интересует,пнх.
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А Герш срулькис будет министром молодежи и спорта!
Слава народному гидранту!
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А на Крещатике все деревья усохли
Придется вешать зельцмана за яйца в сквере Шевченко.
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Сначала всю соевую банду и порохоботами с их предводителем барыгой, потм всех остальных.
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Не, даже не надейся.
Как сказал Корчинский - зельцмана, Богдана за яйца, ав потом, подобных тебе - к стенке, бо веревок не наберёшься
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Есть прекрасный опыт ближнего востока - на подъемном кране в любом удобном месте.

Главное не забыть вставить черенок лопаты перед этим, чтобы жил комично, правил комично и умер комично.
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Только дебилы могут подумать, что ПЭС и ОПОЗже не вместе. Мертвечук и порох два кума, у меня все.
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как порохоботы от песиков возбудились! а может им напомнить СКОЛЬКО ИНФОРМ ТВ имел медведчук ДО порошенки пети и сколько ПРИ порошенке??!!!
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да уж.... кое кто забыл за САВИКА ШУСТЕРА как травили.судили. закрывали и обанкротили. притом заявляя что гарантирую и божусь за свободу слова и за ШУСТЕРА! однако сожрал и выкинул...никто на себя со стороны смотреть не хочет...*я конечно против этого тоже шуфрича.... он такой зайобистый и потешный, бровки домиком. интелекта ноль.... я его просто ненавижу и не более этого...(( как где говорит...я просто переключаю канал.
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именно это. просто голова не дом советов помнить всё что вижу вспоминать не было времени конкретно.. * савик всегда перед началом шоу включал этот эпизод троля президента.что бы напомнить ему что он говорил. а сам просто его выжил с эфира и страны... и наплевать на обещания отдать життя..))
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Петро Будка завжди був послідовним п#здуном. Я б сказав глибокопереконаним "Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна - Цензор.НЕТ 4698
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Шуфрич Тюлю потрахивал.
Так что вряд ли эта принципиальная добрая женщина станет с ним конфликтовать.
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якщо антиукраїнська мразота шухрич стане головою комітету ВР зі свободи слова, то марш захисників треба буде повторити раніше, ніж 24 серпня 2020 року.
І тримати в руках ветерани будуть не прапори
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порохобот! давай по конкретнее - на статью тебе, немного не хватает слов!
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Як зепатріоти медведчуковсько-шуфрічську свободу слова захищають, ай-йа-йай!
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Ватные зе-гандоны - они такие патриоты Украины и поборники свободы и демократии, шо тока держись:
- Недавно, когда Богдана поймали на бандюковской сходке в Сантропе, орали, что надо СМИ позакрывать, шоб царя не позорили.
- На постой кого-то вешают и сажают в своих влажных мечтах.

Собственно, зебилы в Украине ничем не отличаются от ************** на Роисе.
Только там этого говна 86%, а у нас 73%.
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При Порохе Шуфричу били морду, при ЗЕлупе предлагают возглавить комитет.

Не реванш рыгов ни разу.
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И что? Побилы и толку? вчерашние скоты голосовавшие за сатанинские законы у руля, никто из них не наказан. шуфрич в их числе. это приспособленец. начиная от первой выгодной женитьбы.
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Ще осталося назначити медведчука відповідальним за євроінтеграцію і вступ до НАТО, рабіновича в нац. антикоруп.комітет, ну а бойко - та йому багато не треба - просто віддайте йому всі вишки, які є в Україні (нафтові і газові в тому числі). Малороси ПА-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ.
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Ты забыл еще соевого мародера, который мог бы достойно возглавить комитет по правам сексуальных меньшинств, ведь проблемы ********** и лесбиянок ему близки как никому другому! Кстати, в любом обществе подобных извращенцев насчитывается около 8 процентов, цифра ничего не напоминает
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Як ти за свою радужну спільноту переживаєш.
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А дякує де, підарасе? Я ж тебе поздоровив.
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Все понимают, что блохастые соевые дворняжки, обитающие в выгребной яме украинской политики, уже ничего не решают и ни на что не влияют. Пусть и дальше себе исходят на гуано, лая на новую власть, пока им еще позволяют это делать
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Щось у мене таке відчуття що таки доведеться створювати національний рух імені Гонти...
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Ты явный антисемит!
Фу, это ж холокост!
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Нет. Я украинец на свое земле! Сколько украинцев в кнессете? А сколько жидов буде в ВР (было 43%, а украинцев всего 22%), АП и Кабмине (было 66%, а украинцев всего 15,5%)? Только в первой сотне "слуг" 76 жидов, 9 украинцев, а остальные кацапы... А теперь посмотри кого назначают! Такое "сверхпредставительство" одной етнической национальной меншины - 0,1% населения - в органах управления страны где 80% составляет этническое большинство украинцев тебя не смущает? Кого и чьи интересы они будут отстаивать? Мои? Да никогда за всю историю человечества этническое меньшинство захватившее власть не действовало в интересах большинства! Украина, Россия, Кампучия, Сирия, Китай... И всюду заканчивается такое управление сверхэксплуатацией, обнищанием народных масс и гражданской войной...
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Раньше надо было думать, ПРОЗВЕЗДЕЛИ, а теперь ЗАКЛЫКАЮТ, кое что вам в ротик.
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Пес подає голос))) "Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна - Цензор.НЕТ 5062
А де Сява? Так на концертах і буде продовжувати скиглити? Чі буде справно кнопку електронну тиснути?))) Хто хоче парі, що Сявка не буде більше ніж на 2\3 засідань? Агов песіонери галасливі ви де?)))
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Ти прям як сокирою відрубав. Там в тебе дужки заїдають і три галюна літають.
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Та ши ти треш я вже зрозумів))) На тобі для ритуальних цьомочок фоточку, це тебе заспокоїть на деякий час) "Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна - Цензор.НЕТ 8425
"Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна - Цензор.НЕТ 5999
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Галюн остався один, але дужки ще заїдають.
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у цьому скликанні Славку не вдасться прогулювати роботу..
пообіцяли за прогули більше половини засідань позбавляти мандату..
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Не ну пЭцины "свидетели" вообще потеряли совесть. А ХТО у вас шел под знаменами бпп? не вчерашние рыгоаналы? Было это? Было. Может скажет 1-2. Нет до 30% все вчерашние рыгоскотоаналы.
Что ваша никчемная парция сделала за 5 лет, во главе с свыночолым? А иуды? Вообще заткните рот и не возмущайтесь. Ваше место на задворках. Народ Украины показал голосами кто вы и что вы.
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да сколько же суки можно мурижить порохоботи порохоботи Все власть другая и по ходу не новая ,просто детсад наш- ваш пацан.
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Для кГбзе банда ЭТО может считаться весьма показательным, принимая во внимание разговоры Макрона, Трампа и компании о возвращении России в G7, улучшению отношений со страной-агрессором, в то время как главный террорист не останавливается и действует за пределами своей территории.
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Кто был никем, тот станет всем - только наоборот.
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Нашли кого призывать: аморфного Славика и мимикрирующих регионалов)) А у Зе!ботов одна песня: Соя Соя Соя!!! Соя Соя Соя!!!
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Будьте лучше, будьте умней. честней и тд, нет они тянут рыготню прикрываясь косяками пороха.
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