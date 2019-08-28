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Все про:авіація (443) Латвія (236) НАТО (2056) Балтія (102) Росія (19494)

 За тиждень винищувачі НАТО супроводжували 9 військових літаків РФ, - Міноборони Литви

Винищувачі Північноатлантичного альянсу (НАТО) тричі піднімалися в повітря, щоб супроводити дев'ять військових літаків Російської Федерації, які здійснювали польоти над Балтикою 19-25 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Два літаки Су-30, які летіли з Калінінградської області Російської Федерації в континентальну частину Російської Федерації, винищувачі НАТО помітили 19 серпня. Обидва літаки летіли без працюючого радіолокаційного ретранслятора, мали план польоту і радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

Ще два літаки - Су-34 і Т-134 - винищувачі НАТО упізнали 20 серпня. Су-34 не підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, не мав плану польоту, а також летів без працюючого радіолокаційного ретранслятора.

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Літаки Су-27, Іл-76 і два Су-30 були зафіксовані 21 серпня. Су-27 і Су-30 не підтримували радіозв'язок з регіональним центром польоту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144996
 
 
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За неделю истребители НАТО сопроводили 9 военных самолетов РФ, - Минобороны Литвы

Так бы звучало лучше: За неделю истребители НАТО сопроводили в мир иной 9 военных самолетов РФ.
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Это ожидание. А реальность - эскорт для для высокого гостя.
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С каких это пор стали писать сопроводить а не перехватить? Ах да, совсем забыл, Зеля наш!
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Какая разница , как это называть ! Это - *общее пространство* ! Равняемся На Турцию - залетели - сбили ...!!!
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"Перехопити" - це примусити змінити напрямок польоту. Застосовується при зальоті порушника у територіальні води чи перетині кордонів над суходолом. "Супроводити" - це попередити "козломорде, не дури, гуляй лісом і подалі від нас".
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Куди це їх супроводжувли ?
Якось негарно змінюється риторика в ЗМІ при Зелі.
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Realno krome samoliotov netu s kem i bylo sbyt ix jesly i vleteli .Da pokupajem NASAMS-3 eti tak sbjut liuboj samoliot.За тиждень винищувачі НАТО супроводжували 9 військових літаків РФ, - Міноборони Литви - Цензор.НЕТ 9917
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Vot ecio eti kupim 500 stuk s amerikancev oni kak by samyje lucyje v mire na dani moment
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