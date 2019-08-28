 За тиждень винищувачі НАТО супроводжували 9 військових літаків РФ, - Міноборони Литви

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Два літаки Су-30, які летіли з Калінінградської області Російської Федерації в континентальну частину Російської Федерації, винищувачі НАТО помітили 19 серпня. Обидва літаки летіли без працюючого радіолокаційного ретранслятора, мали план польоту і радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

Ще два літаки - Су-34 і Т-134 - винищувачі НАТО упізнали 20 серпня. Су-34 не підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, не мав плану польоту, а також летів без працюючого радіолокаційного ретранслятора.

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Літаки Су-27, Іл-76 і два Су-30 були зафіксовані 21 серпня. Су-27 і Су-30 не підтримували радіозв'язок з регіональним центром польоту.