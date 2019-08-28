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 Політика України
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Все про:обстріл (5455) тероризм (2112) Донбас (12849) Ходаковський Олександр (3)

 Довелося бомбити власне місто реактивними снарядами, - терорист Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої в 2014-му

Польовий командир бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що в 2014 році віддавав наказ обстрілювати Ясинувату реактивними снарядами. За його словами, на такий крок він пішов, щоб змусити ЗСУ залишити місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Восточный вариант".

"Нещодавно ми відзначили день визволення Ясинуватої. Мій розрахунок на те, що якщо я завдам артилерійський удар по місцях скупчення противника, який вже укріплюється в місті, після чого висунемо штурмову групу - противник не зможе чинити істотного опору, - виправдався. Вперше з початку цієї війни мені довелося приймати важке рішення - бомбити власне місто реактивними снарядами, але Бог милостивий - ніхто з цивільних не постраждав, і навіть руйнування були мінімальними", - написав Ходаковський на своїй сторінці в соціальній мережі.

Довелося бомбити власне місто реактивними снарядами, - терорист Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої в 2014-му 01

За словами Ходаковського, ніхто з цивільних від його обстрілів не постраждав, проте це не так - в серпні 2014 року в Ясинуватій через обстріли регулярно гинуло цивільне населення. При цьому імена не всіх загиблих вдалося встановити, бо в місті фактично відбувалася гуманітарна катастрофа, не було електрики, інтернету і мобільного зв'язку.

Раніше представники угрупування "ДНР" заперечували, що завдають артилерійські удари по містах і житлових кварталах і звинувачували в таких обстрілів виключно українську сторону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гіркін, Безлер, Ходаковський і ще 9 бойовиків: розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до трагедії МН17. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144992
 
 
 Топ коментарі
 
А мабуть говорили, що це ВСУ їх обстрілює Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м - Цензор.НЕТ 1105
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и троллейбус на басе грохнули, площадь накрыли...Теперь сами же к "памятнику" с цветами и скорбными харями лазят.
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і ці записи до сейфу.. нюрнберг не за горами.
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- Что это за чижик? -- шептал он Ипполиту Матвеевичу. -- Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования, Киса! (с)
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не будет никакого суда . хлопнут его свои что бы не пиз.... а скажут что укропы героя загубили
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А мабуть говорили, що це ВСУ їх обстрілює Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м - Цензор.НЕТ 1105
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у ватнікав націанальная традіція мачіть сваіх ета духовная скрєпа
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вторая традиция сперва кричать что нет никогда . а через пару лет признаваться . ну да что то было . но потери минимальные подождем еще лет пять . тогда и узнаем сколько все таки херой местных положил
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Спасибо гавнокомандующему Парашенку что оправдал надежды и тактику террориста Ходаковского и вывел ВСУ из укрепленного города в чистое поле Пришлось бомбить собственный город реактивными снарядами, - террорист Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой в 2014-м - Цензор.НЕТ 8089
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..ля с какой жопы вы лезете олигофрены...
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Племянница рассказывала: отжимали бобики черные у жителей, болгаркой тюнинговали, (срезали лишнее) и ставили миномет. потом катались по Краматорску и лупили хаотически по жилым кварталам, якобы Правый Сектор.
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и троллейбус на басе грохнули, площадь накрыли...Теперь сами же к "памятнику" с цветами и скорбными харями лазят.
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і ці записи до сейфу.. нюрнберг не за горами.
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Військові злочини не мають термінів давності, і не підлягають амністії.
Хоча у хлопчиків такі поняття відсутні і готуючись до здачі інтересів України вони надають обіцянки...
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гуманитарные катострофы стали сегодня совсем другие. ну взять почту, телеграф, телефон. сегодня это уже электричество, интернет и мобильная связь )).
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Зачем эта мразь расписывается в собственных преступлениях? Или тупорылый или уверен что теперь уж точно ничего за это не будет. Ведь в Украине "эрагидности" наступила.
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Ему точно ничего не будет, получит аусвайс и уедет в свой мужикистан за Уралом.
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приговор - смертная казнь. и с этими отморозками нас принуждают вести переговоры...
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Для людей з короткою пам'яттю нагадаю що "Восток" фінансувався і фінансується "попутчіком рєволюції" і "торговим партнером" Ахметовим. І саме "Восток" 2 роки охороняв резиденцію "попутчіка революції" в донецькому ботсаді від мародерів. "Вороги" України в цей же час фінансували "Донбас", "Дніпро"...
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