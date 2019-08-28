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 Політика України
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Все про:Коломойський (511) комунізм (45) націоналізація (102)

 Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський

Для порятунку України необхідна загальна націоналізація великих державотворчих підприємств.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Для порятунку України необхідна загальна націоналізація великих державотворчих підприємств плюс націоналізація розробки надр землі, тобто в декількох галузях нам потрібен державний капіталізм, - заявив олігарх, додавши. - Я більше можу сказати, що якщо для того, щоб Україна вижила, треба стати не те, що соціал-демократом, а комуністом, то я теж на це готовий. Я готовий все здати і стати, скажімо, простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144990
 
   
 Топ коментарі
 
Брехня..
Він став директором заводу чи колгоспу " Україна ".
Оце є правда
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И есть же зебилы которые верят этому бене
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День Коломойський зробив
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боже, какой ****** этот беня, поражаюсь.
неужели еще кто-то может ему верить?
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Рука в жопе 1.0.

Зеленский это тряпичная кукла у которой в жопе рука Коломойского играющая роль Голобородько.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11911
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ЭТО УЖЕ БЫЛО!!! Евреи по всему миру раскрутили коммунизм, который выкосил в мире до 100 млн человек!!! В бывшем СССР, до 50-60 млн!!! В Украине более 30 млн, с Голодоморами, репрессиями 1937г, и др годов войны фашистов и коммунистов!!! В маленькой Комбодже 50% населения!!!! Хватит!!!
Сейчас они раскручивают в Европе неомарксизм!!! И Европа гибнет, бешеными темпами сокращается население(как и в Украине!!!), социальных еждевенцев плодится море, патриотизм уничтожается по всей Европе!!! Это путь ни куда!!! Если Беня хочет коммунизма, то чемодан, аэропорт Израиль!!!! Пусть там раскулачивает. и строит Кубуцы!!! Пусть Израиль становится Кибуцей!!! Это их проблемы!!!
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Я не антисемит!!!! НО!!!!! Хватит кидать лапшу!!! В Украине много людей читают книги!!!! Новый ШАБАШ не пройдет!!! Если кто-то сомневается прочитайте к примеру историю ССР и удивитесь % соотношению евреев в руководстве революции и СССР!!!
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А чому відразу директором? Слюсарем для початку
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Боже где санитары , срочно санитаров ааа ...!!! Или как там в "12 стульях " : " Остапа несло " ну там новые Васюки и т.д.
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Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6444Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7550

***
Жил на свете старичок
Маленького роста,
И смеялся старичок ........... (над нами) )))))
Чрезвычайно просто:
  «Ха-ха-ха
  Да хе-хе-хе,
  Хи-хи-хи
  Бу-бу-бу
  Да бе-бе-бе,
  
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Коломойски, ты для начала хоть два ларька покрась, как обещал ! Так в Украине, шо уже НЭП ? А чем заканчивается НЭП ? Правильно, красным террором ! Мої вітання, зробившим це разом!
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А вибір невеликій. Або Коломойський і Україна, або Ахмєтов і ЛДУР.


ЛДУР - Лугансько Донецько Украинская Республика.
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А податки чесно платити і повернути награбоване бажання немає?
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Щас розплачусь. А якщо майже серйозно - то звернись до Пєті-губошлєпа, може, запише.Тільки процентів 40 Пєтя запросить, а треба ж все тобою вкрадене(пардон-"приватизоване") повернути українському народу.
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Зачем же тогда жёпу рвать за возвращение привата?
Он же уже национализирован... Как насчет пойти директором хлебзавода?
Хлеб всему голова... Не?
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От воно що, комунізм будемо будувати, як цікаво...
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