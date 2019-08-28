 Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.
"Для порятунку України необхідна загальна націоналізація великих державотворчих підприємств плюс націоналізація розробки надр землі, тобто в декількох галузях нам потрібен державний капіталізм, - заявив олігарх, додавши. - Я більше можу сказати, що якщо для того, щоб Україна вижила, треба стати не те, що соціал-демократом, а комуністом, то я теж на це готовий. Я готовий все здати і стати, скажімо, простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу".
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11973
неужели еще кто-то может ему верить?
Зеленский это тряпичная кукла у которой в жопе рука Коломойского играющая роль Голобородько.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11911
Сейчас они раскручивают в Европе неомарксизм!!! И Европа гибнет, бешеными темпами сокращается население(как и в Украине!!!), социальных еждевенцев плодится море, патриотизм уничтожается по всей Европе!!! Это путь ни куда!!! Если Беня хочет коммунизма, то чемодан, аэропорт Израиль!!!! Пусть там раскулачивает. и строит Кубуцы!!! Пусть Израиль становится Кибуцей!!! Это их проблемы!!!
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Жил на свете старичок
Маленького роста,
И смеялся старичок ........... (над нами) )))))
Чрезвычайно просто:
«Ха-ха-ха
Да хе-хе-хе,
Хи-хи-хи
Бу-бу-бу
Да бе-бе-бе,
ЛДУР - Лугансько Донецько Украинская Республика.
Он же уже национализирован... Как насчет пойти директором хлебзавода?
Хлеб всему голова... Не?