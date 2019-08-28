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 Політика України
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Все про:Коломойський (511) олігарх (113)

 Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський

Якщо не знизити тарифи і не зупинити виїзд людей з України, то країні буде капець.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Я вам готовий розписатися, що я не купую нічого за найближчі п'ять років. Не куплю жодні підприємства, не заберу, не відберу. Мене не цікавлять ніякі активи, я хочу зараз одне - щоб тарифи знизилися в країні, це врятує економіку і дозволить зберегти людей від виїзду. Тому що якщо цього не буде, тоді нам капець. Нам як країні - це в широкому сенсі", - розповів Коломойський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144987
 
   
 Топ коментарі
 
100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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так воно блазень, що з нього взяти, який народ вибирав такий і припизедент Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7618
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Жаль, что ты такой итиот.
Продай квартиру - компенсируй Бене Приват.
Ты же его так сильно любишь.
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Цим повинен був займатися Порошенко останні пять років. На жаль паталогічна жадібність взяла верх!!!
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Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ 2019
ГРЭХЕМ СТЭК, СТЕЛИОС ОРФАНИДЕС, КАРИНА ШЕДРОФСКИ, OCCRP

В організації схеми підозрюють двох олігархів-власників групи "Приват" - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у виведенні з країни суми, яка приблизно дорівнює 5% ВВП
Отримана OCCRP інформація про те, як працювала схема, з'явилися саме тоді, коли Коломойський може збільшити свій і без того значний вплив в Україні через президентські вибори.
Сам кандидат заперечив будь-які зобов'язання перед Коломойським. "ВІН (КОЛОМОЙСЬКИЙ) МІЙ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР, а не начальник", - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ в інтерв'юhttps://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/04/22/647258/
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Брехня, Високий Суд Лондона винайшов тільки транфер Привату у межах 400 млн. дол. на свою закордонну дочку. Для банку такого розміру це є звичайною, робочою трансакцією. І не треба був Привату з бюджету чек у 180 млрд. гр. Достатньо було невеличкий відносно рефінанс у 10 млрд. від нацбанку у межах 10 млрд. гр. і платіжний баланс банку був би збережений. Порошенко з Гонтаревою вкрали на Приваті півтори сотні мільярдів гривень. Ще й виконали замовлення пуйла по знищенню бізнеса патріотично налаштованого українського олігарха.
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"я считаю, что нужно отбирать предприятия "Источник: https://censor.net.ua/n3144986
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22.12.16 09:23 Какие активы группы "Приват" профинансировали украинские налогоплательщики
https://biz.censor.net.ua/resonance/3017506/kakie_aktivy_gruppy_34privat34_profinansirovali_ukrainskie_nalogoplatelschiki
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нарісовуєцця новий Мессія у люмпенів - Бєня Кал-Амойський - покровитель зубожілих і затарифлених Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8242
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Щоб зупинити виїзд людей слід не ціни та тарифи знижувати, а привести систему ціни-зарплати у відповідність з країнами ЄС, та забезпечити якість інфраструктури таку ж як там!
Чим нижча у нас вартість життя тим вигідніше їхати на заробітки, бо людина у Польщі отримує зарплату розраховану на проживання там, а витрачає її тут, де все дешевше, хоч і низької якості.
Поки у нас інфраструктура, транспорт, мелицина, соцзабезпечення фінансуються або дотоються з боджета, а не через зарплату споживача, ми будемо мати малі зарплати, а отже буде вигідно їхати на заробітки.
Але приведення системи цін-зарплат у відповідність з країнами ЄС не вигідно Клопомойським! Вони ж 90% продукції реалізують на експорт і внутрішній ринок їх не цікавить, чим менші зарплати тим їм краще.
Тому вони просто закриють безвіз, а може ще ведуть виїздні візи, як кацапи!
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Андрей я не согласен с тобой. Просто нужно найти золотую середину сколько гражданин должен государству отдавать а сколько себе оставлять потому что такая ситуация эта не порядок
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Так ті поставь нормального министра экономики и выгони советника Зели банкира-афериста,который светует всякую херню после которой станет только хуже.
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Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5076

А Зєбіли сплять і бачать як розкуркулять Ахметова...
Я не фанат татарина, та він поряд з цією солодкою парочкою бідний як церковна миша!
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Вы посмотрите в эти честные глаза!!! Разве этот человек может обмануть???
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Чем Беня хорош, так это прямотой!
Если не снизить тарифы для его предприятий - , то стране будет капец!!!
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Приватная империя: что в Украине принадлежит олигарху Коломойскому
Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват» около 975 компаний и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения

Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.

Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.

Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».
«Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук

Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине

В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».

В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»


В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.

Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров. ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.

Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.
Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
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Точно... Для такого є чоловіки однокласниць Вовочки з 95 криворіжської школи
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Урінтерапія в офтальмології від Зе-бені. Тримайте очі відкритими, зе-бид.о..
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Ого, як Порошенка торкнула ця відвертість Бєніна! Підняв всіх тролів по тривозі! Караул! Коломойський йде! Зараз арештує Порошенка з конфіскацією! Дякули! Шикуйсь! Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський - Цензор.НЕТ 791
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Коломойский объявил пятилетний мораторий на отжим. Теперь официально. Какой милашка!
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для того щоб люди не виїзджали бені треба на його заводах підняти зп або відмінити безвіз. Думаю 2-е буду простіше. Зробимо нас разом ))
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Я готов расписаться, что за ближайшие пять лет я не куплю и не заберу никакие предприятия, - Коломойский
значит ,будут дарить)))
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