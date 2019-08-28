 Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.
"Я вам готовий розписатися, що я не купую нічого за найближчі п'ять років. Не куплю жодні підприємства, не заберу, не відберу. Мене не цікавлять ніякі активи, я хочу зараз одне - щоб тарифи знизилися в країні, це врятує економіку і дозволить зберегти людей від виїзду. Тому що якщо цього не буде, тоді нам капець. Нам як країні - це в широкому сенсі", - розповів Коломойський.
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ 2019
ГРЭХЕМ СТЭК, СТЕЛИОС ОРФАНИДЕС, КАРИНА ШЕДРОФСКИ, OCCRP
В організації схеми підозрюють двох олігархів-власників групи "Приват" - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у виведенні з країни суми, яка приблизно дорівнює 5% ВВП
Отримана OCCRP інформація про те, як працювала схема, з'явилися саме тоді, коли Коломойський може збільшити свій і без того значний вплив в Україні через президентські вибори.
Сам кандидат заперечив будь-які зобов'язання перед Коломойським. "ВІН (КОЛОМОЙСЬКИЙ) МІЙ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР, а не начальник", - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ в інтерв'юhttps://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/04/22/647258/
https://biz.censor.net.ua/resonance/3017506/kakie_aktivy_gruppy_34privat34_profinansirovali_ukrainskie_nalogoplatelschiki
Чим нижча у нас вартість життя тим вигідніше їхати на заробітки, бо людина у Польщі отримує зарплату розраховану на проживання там, а витрачає її тут, де все дешевше, хоч і низької якості.
Поки у нас інфраструктура, транспорт, мелицина, соцзабезпечення фінансуються або дотоються з боджета, а не через зарплату споживача, ми будемо мати малі зарплати, а отже буде вигідно їхати на заробітки.
Але приведення системи цін-зарплат у відповідність з країнами ЄС не вигідно Клопомойським! Вони ж 90% продукції реалізують на експорт і внутрішній ринок їх не цікавить, чим менші зарплати тим їм краще.
Тому вони просто закриють безвіз, а може ще ведуть виїздні візи, як кацапи!
А Зєбіли сплять і бачать як розкуркулять Ахметова...
Я не фанат татарина, та він поряд з цією солодкою парочкою бідний як церковна миша!
Если не снизить тарифы для его предприятий - , то стране будет капец!!!
Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват» около 975 компаний и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».
«Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.
Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук
Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.
В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров. ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.
Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.
Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».
Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
значит ,будут дарить)))