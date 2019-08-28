 Я готовий розписатися, що протягом найближчих п'яти років я не куплю і не заберу жодні підприємства, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Я вам готовий розписатися, що я не купую нічого за найближчі п'ять років. Не куплю жодні підприємства, не заберу, не відберу. Мене не цікавлять ніякі активи, я хочу зараз одне - щоб тарифи знизилися в країні, це врятує економіку і дозволить зберегти людей від виїзду. Тому що якщо цього не буде, тоді нам капець. Нам як країні - це в широкому сенсі", - розповів Коломойський.

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Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.