 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.
"Що таке Індія ми розуміємо з "Криворіжсталі". Я не знаю, що там було до індусів, але вони на комбінаті 14 років, і смертність від раку легенів у Кривому Розі через викиди з комбінату більше в 5 разів, ніж у Дніпрі. Ось це результат їхньої роботи", - розповів він.
Також Коломойський висловився на підтримку кримінальної справи СБУ щодо "Криворіжсталі": "Я не просто підтримую, я вважаю, що потрібно відбирати підприємства, де погана екологія, віддавати державі і проводити очищення. За Радянського Союзу з цим боролися, там якщо ти не зробив чогось, то за хабар відкупитися було не можна".
"Зрозумійте, вони просто грабують країну, коли економлять гроші на очищення викидів. Ось був президент у Кривому Розі. Мені після цього зателефонували і запитали -" Ви "Криворіжсталь" хочете купити? "Нормально взагалі? Дзвонять зранку. Зранку я погано думаю. Дзвонять запитують - "Якщо вас цікавить "Криворіжсталь", так Міттал готовий вам її продати". Я питаю: "А що привело вас до такого дзвінка?" "Так президент же був там". Навіть не розуміють, що президент сам з Кривого Рогу, йому не треба пояснювати, що таке погана екологія, він сам цим дихав", - деталізував він.
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.
22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.
нас, народ Украины, ждет новая (еще одна) война между Каломойским и Ахметов/Новинский/Фирташ/Медведчук.. война будет настоящая, в городах и на улицах..
Мои поздравления олигархам, к ним идет Квартал.
А кому щаз легко?
Причем все расходы на эти предприятия включать в бюджет Украины!
Где же ему развернуться, как не в Украине?
Не беда, что "Беня" теперь чисто виртуальный и цифровой, он может на предприятия Фирташа "лапу наложить" from beyond the grave.
Любители сериалов из телевизора, вы сделали это вместе!
Всё отнять и поделить!)
но с экологией беда . а бороться только заменой хозяина это не вариант . для этого есть другие . более цивилизованные рычаги . например выкатить такой штраф что очистные будет дешевле сделать
разливы нефти и пластовых вод
вот и у коли майского укрнефть отобрать и отдать государству
Клоуны ждут в очереди.
А Пєціка ще пускають в США?
70 лет никого она не волновала и вдруг зачесалось. Совпадение...