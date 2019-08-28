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 Політика України
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Все про:Коломойський (511) Криворіжсталь (2) екологія (464) онкологія (39) Арселор (24)

 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський

Коли підприємства економлять гроші на очищенні викидів, то просто грабують країну.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Що таке Індія ми розуміємо з "Криворіжсталі". Я не знаю, що там було до індусів, але вони на комбінаті 14 років, і смертність від раку легенів у Кривому Розі через викиди з комбінату більше в 5 разів, ніж у Дніпрі. Ось це результат їхньої роботи", - розповів він.

Також Коломойський висловився на підтримку кримінальної справи СБУ щодо "Криворіжсталі": "Я не просто підтримую, я вважаю, що потрібно відбирати підприємства, де погана екологія, віддавати державі і проводити очищення. За Радянського Союзу з цим боролися, там якщо ти не зробив чогось, то за хабар відкупитися було не можна".

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"Зрозумійте, вони просто грабують країну, коли економлять гроші на очищення викидів. Ось був президент у Кривому Розі. Мені після цього зателефонували і запитали -" Ви "Криворіжсталь" хочете купити? "Нормально взагалі? Дзвонять зранку. Зранку я погано думаю. Дзвонять запитують - "Якщо вас цікавить "Криворіжсталь", так Міттал готовий вам її продати". Я питаю: "А що привело вас до такого дзвінка?" "Так президент же був там". Навіть не розуміють, що президент сам з Кривого Рогу, йому не треба пояснювати, що таке погана екологія, він сам цим дихав", - деталізував він.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144986
 
   
 Топ коментарі
 
Беня свой млятский глаз уже на криворожсталь положил....
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ну шас беня развернется - а шо - президент карманный , рада то же - монополист - такого даже у яныка с ахметовым не было - может себе позволить
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И отдавать их Коломойскому!
Причем все расходы на эти предприятия включать в бюджет Украины!
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Щось цензор Беню почав піарити))) Грошики підкинув..
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А на його заводах чудова екологія? Чи лише в його конкурентів все погано? А чи не краще накладати НЕВІДВОРОТНЬО мільярдні штрафи на буржуїв?
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
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Беня свой млятский глаз уже на криворожсталь положил....
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между строк, можно прочитать следующее:
нас, народ Украины, ждет новая (еще одна) война между Каломойским и Ахметов/Новинский/Фирташ/Медведчук.. война будет настоящая, в городах и на улицах..
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Вот, я тоже сразу о предприятии Фирташа в Крыму (Армянск) подумала!
Мои поздравления олигархам, к ним идет Квартал.
А кому щаз легко? "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 5679
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А возглавит эту войну - Шрек. Если санитары вовремя не подоспеют ))
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Апосся указанные путуть калыхацца на сквазняке. "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8171 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8171 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8171
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И отдавать их Коломойскому!
Причем все расходы на эти предприятия включать в бюджет Украины!
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У нас, в приборостроительное предприятие Белвар в Минске, прежде, чем приватизировать, вбухали из бюджета деньги, потом за бесценок приватизировали...
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ну шас беня развернется - а шо - президент карманный , рада то же - монополист - такого даже у яныка с ахметовым не было - может себе позволить
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Так в Америке Беня под следствием "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 7734
Где же ему развернуться, как не в Украине?
Не беда, что "Беня" теперь чисто виртуальный и цифровой, он может на предприятия Фирташа "лапу наложить" from beyond the grave.
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Посмотрим. Не пужай.
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А я думал,шо воровонное есть ворованное.Хоть с экологией ,хоть без. - Не катит !
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Було велике інтерю з ним. Тепер розсмикують на цитати і вуаля: нова тема для срачу на Цензорі.
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хозяин Украины вещает. Хочет отжать Арселор. Если это произойдет, инвестициям в Украину будет вынесен смертный приговор.
Любители сериалов из телевизора, вы сделали это вместе!
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У Бени был лучший банк Украины.,Беня армию заправлял и добробаты организовывал и снаряжал в тяжёлые дни 2014-2015.Беня спас Днепр от ватной чумы.Беня- правильный еврей,хоть и со своими тараканами в голове.Будет Бене памятник ,будет.
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Это все фекальные сказки Коломойского которые поедают зебилоиды! ХВАТИТ ЖРАТЬ ГОВНО ЗЕБИЛЫ!
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Поцє пісець,не треба було забирати у Бєні Пріват))
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Беня положил таки глаз на металлургию Кривого Рога. Зуб даю.
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мачі етіх казлов ігарь валєрьєвіч каториє мєшают вам жіть врємя прішло ! народ как всєгда падєржіт вєрім в пабєду "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 40
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Он идиот, в нормальных странах вредные производства обкладывают огромными штрафами, останавливают деятельность до исправления нарушений экологии но не отбирают, стоит отобрать и в Украину больше не придет ни один инвестор.
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Да какой он "идиот", когда Кварталу деньги нужны.
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Он не может этого сделать. Штрафы тогда придется применить и к его предприятиям!
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Беню прёт! Только такие? А там где не выполняется инвесторское соглашение???
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"Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - ЗЕлений рекет.
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У Ахметки все предприятия не экологически чистые, я понял его намеки.
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Беня почувствовал себя королем. А где пропала Зебезянка Вова, шестерка Бени. Или Богдаша его по попе похлопывает прутиком после поездки.
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Все должно решаться в судебном порядке. А для начала соглашение между правительством и хозяин, где обговаривается перечень мероприятий и сроки их реализации. Ели хозяин эти сроки не выполняет, то судебная система накладывает первоначально штрафы, а если и это не помогает и хозяин фактически игнорирует договор, то предприятие изимается и выставляется на аукцион.
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Кстати, самолеты очень портят экологию Европейцы призывают пересесть на поезда, чтобы уменьшить выбросы)))
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Не надо ля-ля у МАУ самые экологичные самолёты! "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9941
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Щас тебе пархатый расскажет что европейци все врут!
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дойдя до слова "забрать" дальше можно не читать . все остальное сказано только для прикрытия этого

но с экологией беда . а бороться только заменой хозяина это не вариант . для этого есть другие . более цивилизованные рычаги . например выкатить такой штраф что очистные будет дешевле сделать
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Деолигархизация набирает обороты, после победы над кумовством, зубожинням, тарифами, окончанием войны, свинарчуками, рюкзакевичами....
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даки и в укрнафте все плохо с экологией
разливы нефти и пластовых вод
вот и у коли майского укрнефть отобрать и отдать государству
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коменти бобікопесиків==просто прогноз погоди з русланою писанкою, з усього сказаного--правда--тільки завеоика дупа.
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Если бы Зеленский посадил Коломойского в тюрьму,вот это ыл бы поворот
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Дядя Фирташ сейчас немножечко напрягся "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский - Цензор.НЕТ 9129
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Сегодня на Цензоре весь день Шоу Бени Нехила
Клоуны ждут в очереди.
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Цікаво, от Бєнє, Пєнє, Рєнату закритий в'їзд до США.

А Пєціка ще пускають в США?
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Бєня накреслив схему по якій буде віджимати заводи в конкурентів - всі прибуткові спочатку будут признані не екологічними, а потім будуть бєніними
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Значить все таки Коломойський керує Україною.? хто пише Зеленському тексти?.
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тупым порохосвиньям думать запрещено - все в методичке написано. кому из простых украинцев станет плохо, если начнут отбирать за не установленное очистное оборудование, "криворожстали" сегодня у ахметова, завтра у коломойского, послезавтра у пинчука?
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))) и строчкой ниже в ленте сокрушаются про плохую екологию в Мариуполе.
70 лет никого она не волновала и вдруг зачесалось. Совпадение...
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Зебілам побоку. Це як правило тупа жеброта нічого у житті не зробивша власними руками.
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