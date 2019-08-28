 "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Що таке Індія ми розуміємо з "Криворіжсталі". Я не знаю, що там було до індусів, але вони на комбінаті 14 років, і смертність від раку легенів у Кривому Розі через викиди з комбінату більше в 5 разів, ніж у Дніпрі. Ось це результат їхньої роботи", - розповів він.

Також Коломойський висловився на підтримку кримінальної справи СБУ щодо "Криворіжсталі": "Я не просто підтримую, я вважаю, що потрібно відбирати підприємства, де погана екологія, віддавати державі і проводити очищення. За Радянського Союзу з цим боролися, там якщо ти не зробив чогось, то за хабар відкупитися було не можна".

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"Зрозумійте, вони просто грабують країну, коли економлять гроші на очищення викидів. Ось був президент у Кривому Розі. Мені після цього зателефонували і запитали -" Ви "Криворіжсталь" хочете купити? "Нормально взагалі? Дзвонять зранку. Зранку я погано думаю. Дзвонять запитують - "Якщо вас цікавить "Криворіжсталь", так Міттал готовий вам її продати". Я питаю: "А що привело вас до такого дзвінка?" "Так президент же був там". Навіть не розуміють, що президент сам з Кривого Рогу, йому не треба пояснювати, що таке погана екологія, він сам цим дихав", - деталізував він.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.