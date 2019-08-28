 Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Коефіцієнт корисної дії Зеленського треба буде виміряти тим, скільки людей повернеться в Україну. Ми стартуємо зараз з 35 мільйонів жителів у країні - це результат незалежного аналізу. Повернення людей - це його KPI. Якщо буде 38 мільйонів (+ 10%), значить потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то - ауфвідерзейн", - розповів він.

"У нас (із Зеленським. - Ред.) однакові цілі і завдання, однакове бачення, однаковий KPI. Я себе в жодних проєктах на посадах не бачу, я просто готовий допомагати - якщо президент п'ять років буде займатися поверненням українців додому. Ось я хочу, щоб через 10 років у нас було не 35 мільйонів, а 42, не рахуючи Криму. Я бачу, щоб у нас у країні хоча б на 5-7 мільйонів збільшилося населення. Щоб люди повернулися і хотіли жити в Україні", - додав Коломойський.

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Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.