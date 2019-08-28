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 Політика України
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Все про:Зеленський (2493) Коломойський (511)

 Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський

Коефіцієнт корисної дії Зеленського треба буде виміряти тим, скільки людей повернеться в Україну.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Коефіцієнт корисної дії Зеленського треба буде виміряти тим, скільки людей повернеться в Україну. Ми стартуємо зараз з 35 мільйонів жителів у країні - це результат незалежного аналізу. Повернення людей - це його KPI. Якщо буде 38 мільйонів (+ 10%), значить потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то - ауфвідерзейн", - розповів він.

"У нас (із Зеленським. - Ред.) однакові цілі і завдання, однакове бачення, однаковий KPI. Я себе в жодних проєктах на посадах не бачу, я просто готовий допомагати - якщо президент п'ять років буде займатися поверненням українців додому. Ось я хочу, щоб через 10 років у нас було не 35 мільйонів, а 42, не рахуючи Криму. Я бачу, щоб у нас у країні хоча б на 5-7 мільйонів збільшилося населення. Щоб люди повернулися і хотіли жити в Україні", - додав Коломойський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашкован, Коболєв, Абромавичус, Данилюк - нуль шансів, прем'єром може стати Гончарук або Вітренко, - Коломойський

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144979
 
 
 Топ коментарі
 
Трындец безвизу намечается.
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Каждые сутки из Украины выезжает за рубеж в поисках лучшей доли более 100 человек.
Эти, присосавшись к корыту уже думают о втором соке, упыри
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
3. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
4. Ослаблення антипутінської коаліції.
5. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
6. Провал саміту Україна-ЄС
7. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
8. Звільнення посла в США без адекватної заміни
9. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Твоей идиотине и этот срок не отсидеться)
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О, теперь пазл сложился! Новая иерархия страны : Коломойски,Аваков, Богдан и зиц председатель Зеленский. Ну ,теперь семимильными шагами в светлое будущее!
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За один срок жидя все спи*дить не успеет.Беня подсчитал
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Вот так господа "зеленые" ! Желаете чтобы матрос ЗЕлезняк остался на второй срок - рожайте!!! ))
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Узеленського кожну фразу починають зі слова "якщо". Футуристи однако
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Глагол "увеличиться" пишется с мягким знаком и зачем редактор "Цензор.НЕТ" постоянно цитирует вора,мошенника и проходимца Коломойского. Большой авторитет?! Если тебе некого больше цитировать, да и в принципе нет честных политиков,бизнесменов,чиновников,банкиров,врачей,предпринимателей,фермеров из-за прогнивших и деградированных напрочь элиты и общества в Украине, тогда плохи ваши дела и тогда обязательно наступит предсказуемый трындец. Просто ещё немного подождите.
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Вань, став розділові знаки а то тебе неправильно зрозуміють, адже твоя фраза має читатися так:
"Було б... ні погано!"... Якщо за час правління Зеленського населення України збільшиться до 38 млн, то потрібно його обирати на другий термін, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6882
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запретить все противозачаточные для начала!
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Уже некому работать за еду на бениных предприятиях, вот и беспокоится человек! Срочно нужно вернуть заробитчан!
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если население увеличится с 42 до 38 значит зеля молодец))
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Мысль Бени проста и понятна : чем больше рабочей силы - тем больше конкуренция на рабочее место - тем ниже зарплата!
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После прочтения бениных хотелок вырисовывается интересная картина. Похоже, зюзю использовали в тёмную, каким то образом убедив его что он сможет быть презедентом. Вот откуда у зюзи были заявления что нужно сделать перепись и аудит страны. Скорее всего, это бенина программа. Хороший хозяйственник, в отличие от рыгов, должен знать где у него чего и скоко лежит). А Зе просто тупая марионетка со смотрящим богданом. Поскольку зюзя никак не может влиять на ситуацию (возможно у папы бени есть на него компромат) То можно ожидать стремительно го падения рейтинга. Этому будет способствовать наспех сколоченная партия слуги колмойского из разношерстной публики. Кормить людей обещаниями долго не получится.
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Тут главное изначально занизить исходные цифры. Почему Беня сказал, что украинцев всего 35 миллионов? Говори с запасом что их только 30! А когда реально окажется 35, можно смело говорить об успешных ЗеБеня реформах!
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Как же так Зеля ведь прямым текстом говорил что идет на один срок чтобы делать рыформы)))) Наивные Зэбфанатики, кто ж от такого теплого местечка откажется)) Да и что молодой Зэ в 46 лет после первого срока будет делать, на сцене скакать что ли?) Тут украинским Лукашенком пахнет.
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Так он имел ввиду что этот "один срок" будет пожизненным...
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Зебил спростив надання українського громадянства громадянам Середньої Азії і РФ, тому тепер з цих країн попреться всяке лайно за українськими паспортами і безвізом і таким чином населення України збільшиться.
Але це будуть зовсім не українці.
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а може він планує навернути кубанських козаків та воронежчину
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Колома мабуть перепис населення вже провів раз цифрами розкидається. А що, цікаво так було б. Зараз згідно даних Держстату нас близько 42 млн. А коли буде 38 то шмарклю на царство вдруге.
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Саме так, із 43 лямів збільшиться до 38...
Я не антисеміт, але як ці хитро.пані задембали...
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зараз в Україні від 28 мільйонів..Гастарбайтери літом виїхали"по максимуму"...
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Навряд чи за кілька років стільки людей поврнеться в країну поки суспільсьтво настільки мафіозоване. Коли навіть у дітей мафіозні принципи замістили загальнолюдськи.
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українців було в недалекому минулому 80 млн
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Якщо по всьому світу ,то можливо і так..Можливо і зараз так є...
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Коломойський підтвердив,що другого терміну Зе не буде..
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А про ротердам+, руду і т.д. на іншій гілці форуму, він тим самим "калкулятором" рахував.😁
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