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 Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм

Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним у кількох резонансних злочинах, зокрема в оскверненні могильного комплексу "Цадика Нахмана" і руйнуванні пам'ятника в урочищі Гута Пенятска, продовжили арешт до 25 жовтня 2019 року.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав юрист Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Почитайте. Це все - поруч. Дуже близько. Сьогодні (27 серпня. - Ред.) продовжили зачитувати обвинувальний висновок у справі, в якій наша компанія pro bono представляє сторону потерпілих, рідних Героя України.

Просто почитайте НЕ ВЕСЬ перелік кримінальних правопорушень, в яких обвинувачують Чорнодубравського Д.С. і Бахчевана С.В...

хуліганські дії на території могильного комплексу "Цадика Нахмана" шляхом залишення відрізаної голови свині, що мали місце 21.12.2016 в м. Умані,

умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області 09.01.2017,

умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце 25.01.2017 на території заповідника "Биківнянські могили",

хуліганські дії біля посольства Литви, що в м. Київ 24.04.2017,

хуліганські дії 08.06.2017 поблизу посольства США в м. Києві, вул. Сікорського, 4 із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень,

закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, що вчинений із застосуванням невідомого вибухового пристрою 24.08.2017,

хуліганські дії 24.08.2017 за адресою: м. Київ, вул. А. Корольова, 10, шляхом розфарбовування пам'ятника воїнам АТО фарбою білого кольору, 

хуліганські дії із застосуванням вибухового пристрою біля пам'ятника воїнам АТО 24.08.2017 за адресою: м. Київ, вул. А. Корольова, 10", - розповів Масі Найєм.

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"Також вищевказаним обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 жовтня 2019 року", - додав він.

Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм 01
Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144976
 
 
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В понедельник Повелитель чертей тут был..наверное после этого и продлили.. Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6479
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Выходит жители Умани не хотят кормица от денег, что привозят евреи, посягая на самое святое Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5035
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НК ,ПС!!.Я к вам обращаюсь ребята!Гидра ФСБ разгуливает у нас под носом,сеет вражду и вы это терпите.?Неужели вы потерялим ориентиры!Для вас важны марши ЛГБТ?Эти враги нашей страны,которые оскверняют могилы, сеет вражду к нам у других стран и народов не должны получать штраф 17 гривен?Делайте что нибудь!Не спите.У нас на внутреннем фронте ватная сволочь дедали бильше видчувае себе безкарною!!! Молодь! Наша славна и гарна молодь! У ватников должна гореть земля под ногами!!
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Надругательство над распятием в Умани - всего лишь хулиганство. Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в частности в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест до 25 октября, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6820
Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США 19 января 2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно, с особой дерзостью, разрушили скульптуру с изображением распятия Иисуса Христа, расположенную на скале рядом с прудом в городе.Эти лица действовали по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе,- добавляют в прокуратуре.
Против подозреваемых открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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они регулярно этот крест оскверняют..не боясь..им можно.
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Только в одном случае - это разжигание национальной вражды и ненависти, а в другом - хулиганство. Холокост - истребление нации, голодомор - сокрщение численности гоев. Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9212
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на могилі цадика ці дурні намалювали портрет свого цідика--порошенка. а це не відповідає дійсності.
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