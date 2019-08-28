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 Політика України
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Все про:Зеленський (2493) нормандська четвірка (534) Трамп (1932) Болтон (56)

 США і Велика Британія будуть раді взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі", - Болтон

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон припускає участь США або Великої Британії в "нормандському форматі" переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це Болтон розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і – я впевнений – Велика Британія – будуть раді взяти в цьому участь. І питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати", – зазначив Болтон.

Він додав, що можливість участі США у переговорах президент Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

Також читайте: США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер

"Я думаю, з точки зору США, вирішення питань щодо Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі – все це для США цікаво. Це не лише європейська тема – це глобальні питання. США брали участь у двох світових війнах на європейському континенті у минулому столітті, саме тому після Другої світової війни ми підтримали створення НАТО – щоби бути певними, що на континенті не трапиться третьої такої війни. Тож я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією, тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант", – наголосив радник президента США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144971
 
 
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Трамп и Макарон хочет вернуть расисю в Г8... а єто значит снятие санкций...
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Треба писати - "хотят", а "єто" - это.
А-то, якийсь кумедний безграмотний суржик виходить.
Хоча, чього ще чекати від підлоги... США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон - Цензор.НЕТ 2445
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Він пише так, щоб вам зебілам було зрозуміло, а то Трускавець ще потрібно закінчувати тобі, воно тобі треба?
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Каждый день даст тебе десять новых забот и каждая ночь принесет по морщине))
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Ну я же не винен, що зебіли такі грамотні люди, а в мене лишень 3 класа шоколадної освіти США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон - Цензор.НЕТ 2926
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Це помітно.
А чьому 3, а не 5?
Мабуть, ще й по два роки у одному класі сидів? США и Великобритания будут рады принять участие во встрече в "нормандском формате", - Болтон - Цензор.НЕТ 8330
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От і буде перевірка Зю на вошивість. Якщо він почне відбрикуватися від участі США та Британії, то, значить, богдан вже про все домовився з путіним.
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А що США? Британія - справжній союзник. А США... От Болтрн знову завів платівку про необхідність повернення кацапів у клуб веоиких 8 демократичних держав. Де кацапи, а де демократія. Як на мене, краще б Канада була.
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100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Уууууу..... Прахаботська методичка - ГАНЬБА ПЄЦІКУ
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"...переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины."
***
На Донбасі війна з агресором паРашею.
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Так чего раньше не принимали, такой не скромный вопрос?
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