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Все про:КМДА (684) Київ (6433) пам'ять (604) транспорт (383) Іловайськ (173)

 У зв'язку з проведенням пам'ятних заходів на Повітрофлотському проспекті в Києві тимчасово обмежать рух транспорту, - КМДА

У зв'язку з проведенням заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих без вісті бійців за незалежність України, на Повітрофлотському проспекті тимчасово обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"28 серпня з 09:00 до 12:00 на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) тимчасово обмежать рух транспорту. Зазначене обмеження відбудеться у зв’язку з проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України" , - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як повідомили в КП "Київпастранс", 28 серпня буде змінено маршрут автобусів № 119 та тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30

З тимчасовими схемами маршрутів громадського транспорту (автобусів № 119 і тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30) можна ознайомитися за посиланням

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144970
 
 
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