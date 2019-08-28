 На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мінсоцполітики.
Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.
2.а вот интересно, предъявляете ли вы претензии чиновникам, которые зачастую не просто кормятся, а жируют с налогов.
да и с моих(любых) налогов они и кормятся - слишком не..... точно, вы не знаете реальной картины.
на этом наживаются чиновники минсоцполитики, на этом пилит бабло тукино министерство.
государство так и не нашло(не искало) способов отделить реально уехавших от туда людей от "турыстов".