 На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мінсоцполітики.

Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

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