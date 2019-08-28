EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  324  14
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7356) Донбас (12849) Міністерство соціальної політики (335) переселенці (236)

 На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики

За даними державної інформаційної бази даних, в Україні на обліку перебуває понад 1,4 млн переселенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мінсоцполітики.

Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Читайте також: 15 млн грн на житло для переселенців залишилися неосвоєними, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144968
 
 
 Топ коментарі
 
так переселенцев или ..получателей соц.помощи..у кого рыльце не в пушку и им можно пересекать линию разграничения?Переселенец -это тот кто выехал для проживания на не оккупированную территорию..работает на благо Украины..а кто не может работать -получает соц.помощь....Остальные -это ,,Голуби Донбасса"..... только не мира ...а насчет пожрать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Теперь приходится кормить кормильцев. Ведь раньше лугандон кормил всю Украину На учете в Украине находится более 1 млн 402 тыс. переселенцев, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4607
 показати весь коментар
 
 
ну я же плачу налоги в отличии от зебилов-халявщиков-алиментонеплательщиков-бляхеров. Вот с моих налогов они и кормятся...
 показати весь коментар
 
 
1.переселенцы тоже платили налоги, на которые содержались силовики.
2.а вот интересно, предъявляете ли вы претензии чиновникам, которые зачастую не просто кормятся, а жируют с налогов.

да и с моих(любых) налогов они и кормятся - слишком не..... точно, вы не знаете реальной картины.
 показати весь коментар
 
ну я же пишу про налоги абстрактно сейчас с догадками якобы да кабыбы, прям как зебилы, которые пишут что Порошенко украл миллиарды, что Свинарчуки вороватые злодеи, ну и дальше по методичке, что они там пишут На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8645
 показати весь коментар
 
так переселенцев или ..получателей соц.помощи..у кого рыльце не в пушку и им можно пересекать линию разграничения?Переселенец -это тот кто выехал для проживания на не оккупированную территорию..работает на благо Украины..а кто не может работать -получает соц.помощь....Остальные -это ,,Голуби Донбасса"..... только не мира ...а насчет пожрать
 показати весь коментар
 
 
Какие переселенцы? Люди бежали от войны, от бандитизма, это беженцы.
 показати весь коментар
 
 
Ну сначала они там поголовно кричали путен-ввиди. А когда поняли, что что-то пошло не так начали тикать...
 показати весь коментар
 
 
Господи!Ну когда закончится эта ЛОЖЬ?Какие,на хрен,переселенцы?Они как жили в своих лугандонах так и живут.Реальных переселенцев,выехавших и бросивших все,тысяч триста-четыреста,а остальные - прихлебатели и жлобы,для которых пофигу где жить и с кем жить.Им главное бабло и побольше.Самое печальное то,что Украина кормит и взращивает ВРАГА.Ведь подавляющее большинство их НЕНАВИДИТ Украину.
 показати весь коментар
 
 
с переселенцами действительно довольно мутно.
на этом наживаются чиновники минсоцполитики, на этом пилит бабло тукино министерство.
государство так и не нашло(не искало) способов отделить реально уехавших от туда людей от "турыстов".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору