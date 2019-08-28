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 Суспільство, За кордоном
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Все про:дезінформація (55) Канада (700) пропаганда (1236) Росія (19494)

 Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал

Активне використання Кремлем дезінформації допомагає Росії досягати короткострокових цілей, але шкодить у довгостроковій перспективі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку в інтерв'ю Канадській асоціації НАТО висловив керівник служби стратегічних комунікацій Збройних сил Канади, бригадний генерал Джей Джанзен.

"Ведеться дуже багато дискусій й існує переконання, що дехто, приміром Кремль, досягає значного ефекту, використовуючи механізми дезінформації. Варто пам’ятати, що переваги, які вони отримують, є дуже короткотерміновими. Так, вони можуть проводити атаки ботів, що дають їм змогу тимчасово донести інформацію та спричинити плутанину через якусь подію. Однак, подивіться на довготермінову довіру та дані опитувань стосовно думки не росіян про наміри Кремля. Відбувається нівелювання міжнародної позиції Росії, оскільки громадяни світу вбачають РФ як невідповідального діяча у сучасному світі", - сказав Джанзен.

За його словами, зменшення авторитету на світовій арені несе "суттєві стратегічні втрати".

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"Це одна з причин, чому НАТО та його союзники не чинять так само. Ми переконані, що в більш дальній перспективі такі поняття, як довіра нашого населення, є важливішими за короткотермінові здобутки. Я вже не говорю про значення, яке ми надаємо цінностям, що не дозволяють нам чинити так", - зазначив генерал.

Як повідомлялося, на початку цього року Канада виділила кошти на протидію пропаганді у ході президентських та парламентських виборів в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144966
 
 
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"кое-кто, к примеру Кремль, достигает значительного эффекта, используя механизмы дезинформации. Стоит помнить, что преимущества, которые они получают, являются очень краткосрочными."
Источник: https://censor.net.ua/n3144966

Благодяря дезинформации, льющейся с голубых экранов Украины, к власти привели Квартал.
Назвать данную победу регионалов и россиян "долгосрочной " у меня язык не поворачивается, но сколько же бед может это принести Украине в краткосрочной перспективе.
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Не Порох!
И солнце скрывается за мрачными тучами.

Не Порох!
И перестают петь птицы.

Не Порох!
И коровы начинают доится кровью!

Не Порох!
Мрачно каркают стаи воронья над хмурым кладбищем с мокрыми от дождя надгробьями.

Не Порох!
Порохобот привязывает веревку к крючку от люстры и ставит под нее табуретку.
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Ужасный вред Украине принес только Порошенко и компания. При остальных властях такого даже близко не было.
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Це правда : так херово , як при Пороху кацапи ще не жили ...
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Лахта, по достоверний информации за грязь на Порошенко больше платить не будут. Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал - Цензор.НЕТ 4356
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Почему не имеет? Внизу новость,что на Помпео и его дурачка-босса очень даже имеет. Вкупе с фотографиями,где этого самого босса страпонируют в москвабадской гостиннице.
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Имеет, еще и как. Как сообщили комиссары ЕС, к примеру, нам непонятно, кто в Грузии на кого напал. Чечню представили государством-террористом с бородачами-моджахедами, которых можно и нужно убивать. В Донбассе Запад использует слово "rebels",ополченцы, повстанцы - как сопротивление Империи Звездных Войн - Star Wars Rebels...
Возвращение в ПАСЕ, G8, поцелуи Макрона и Конте товарища Путина....
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Більше того. ПОлітики у світі думають що ЗЕ розумний🤔
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Мировые политики не дурней тебя. И действуют в национальны интересах свои стран.
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А їм це і не потрібно. Сьогодні збрехали, а завтра вже брешуть щось інше, а ви там розбирайтесь та виправдовуйтесь. З такою тактикою брехуни завжди будуть попереду.
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"Пока правда обувается, ложь успевает оббежать все окрестности...".
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Але ж євреї в Україні досягли своєї мети!
Вони брехвли і звинувачували у брехні, зраджували і звинувачували у зраді, крали і звинувачували у крадіжках. Вищади так голосно, що заглушили все і всіх і тепер, очманілий від брехні та галасу народ САМ віддав їм на поталу свою країну.
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Андрей, еще чуть-чуть и ты скажешь что "очманілий 73% нарiд" просто жертва украинских евреев. кто его заставлял за Зеленского голосовать? альтернатив не было? бачили очi шо купували...
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Додам. До влади вони прорвалися, а от тепер спробуйте цей гній звідти вичавити!
Сталася навіональна катастрофа, але нарід цього не усвідомлює. Україну євреї висмокчуть як павук муху а оболонку продадуть кацапам. Продадуть, а потім візьмуть в аренду, щоб ідалі визискувати під кацапським захистом!
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опять евреи. да ты просто антисемит! признася уже хоть сам себе. Использование РФ дезинформации помогает ей достигать краткосрочных целей, но не имеет длительного эффекта, - канадский генерал - Цензор.НЕТ 2197

настоящий враг - за поребриком.
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А возвращение в ПАСЕ и хлопоты президента США о возвращении их в G8 - это краткосрочные цели или ожидать длительного эффекта?
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это не результат пропаганды... вы серьезно думаете, что Трамп и Макрон обмануты?... данное действо, скорее всего, результат шантажа или выгоды....
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НТВ дійсно таке опублікували?))))) Це ж треш) У БД ще Ігорька не бачили, тоді б їх фірма закрилась у той же день.
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Очень даже работает, на цензоре это особенно заметно, главная тема, самоунижение и молчок об расейской агрессии.
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Да имаш за защитник Канада, най-демократичната и уредена държава, напредничава, е голям плюс!
Не случайно Канада винаги се е опитвала и успява да се измъкне от лапите на Големия нахален брат.
😏
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