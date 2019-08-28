 Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку в інтерв'ю Канадській асоціації НАТО висловив керівник служби стратегічних комунікацій Збройних сил Канади, бригадний генерал Джей Джанзен.
"Ведеться дуже багато дискусій й існує переконання, що дехто, приміром Кремль, досягає значного ефекту, використовуючи механізми дезінформації. Варто пам’ятати, що переваги, які вони отримують, є дуже короткотерміновими. Так, вони можуть проводити атаки ботів, що дають їм змогу тимчасово донести інформацію та спричинити плутанину через якусь подію. Однак, подивіться на довготермінову довіру та дані опитувань стосовно думки не росіян про наміри Кремля. Відбувається нівелювання міжнародної позиції Росії, оскільки громадяни світу вбачають РФ як невідповідального діяча у сучасному світі", - сказав Джанзен.
За його словами, зменшення авторитету на світовій арені несе "суттєві стратегічні втрати".
"Це одна з причин, чому НАТО та його союзники не чинять так само. Ми переконані, що в більш дальній перспективі такі поняття, як довіра нашого населення, є важливішими за короткотермінові здобутки. Я вже не говорю про значення, яке ми надаємо цінностям, що не дозволяють нам чинити так", - зазначив генерал.
Як повідомлялося, на початку цього року Канада виділила кошти на протидію пропаганді у ході президентських та парламентських виборів в Україні.
Источник: https://censor.net.ua/n3144966
Благодяря дезинформации, льющейся с голубых экранов Украины, к власти привели Квартал.
Назвать данную победу регионалов и россиян "долгосрочной " у меня язык не поворачивается, но сколько же бед может это принести Украине в краткосрочной перспективе.
И солнце скрывается за мрачными тучами.
Не Порох!
И перестают петь птицы.
Не Порох!
И коровы начинают доится кровью!
Не Порох!
Мрачно каркают стаи воронья над хмурым кладбищем с мокрыми от дождя надгробьями.
Не Порох!
Порохобот привязывает веревку к крючку от люстры и ставит под нее табуретку.
Возвращение в ПАСЕ, G8, поцелуи Макрона и Конте товарища Путина....
Вони брехвли і звинувачували у брехні, зраджували і звинувачували у зраді, крали і звинувачували у крадіжках. Вищади так голосно, що заглушили все і всіх і тепер, очманілий від брехні та галасу народ САМ віддав їм на поталу свою країну.
Сталася навіональна катастрофа, але нарід цього не усвідомлює. Україну євреї висмокчуть як павук муху а оболонку продадуть кацапам. Продадуть, а потім візьмуть в аренду, щоб ідалі визискувати під кацапським захистом!
настоящий враг - за поребриком.
Не случайно Канада винаги се е опитвала и успява да се измъкне от лапите на Големия нахален брат.
😏