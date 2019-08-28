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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (203) Росія (19494) Трамп (1932) Помпео (131)

 Помпео заявив про намір працювати над поверненням Росії в G7

США працюватимуть над поверненням Росії в G7 наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox59.

Відповідаючи на запитання, чи згоден Помпео із заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію потрібно запросити назад на саміт G7 наступного року, він підкреслив, що США "маємо це робити".

"Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети", - пояснив Помпео.

Тим часом демократи вважають, що Росія не має жодного права для участі в роботі "великої сімки" навіть як гість. Вони надіслали президенту США Дональду Трампу гнівного листа, в якому висловили повну незгоду з його ідеєю про повернення до формату групи G8 з участю Росії; текст листа, опублікований на сайті демократів, виклав у своєму Twitter сенатор Чак Шумер.

Читайте також: Повернення РФ у G7 недоречне до завершення агресії проти України, але її можна запросити на саміт як гостя, - Макрон

"Ми пишемо, щоб висловити нашу рішучу незгоду з відновленням президента Росії Володимира Путіна і Російської Федерації у складі Групи семи. G7 є економічною радою демократій, покликаних просувати світову економіку відповідно до міжнародного права і спільних цінностей. Росія зараз не має ні демократичних інститутів, ні економічного потенціалу для возз'єднання з Групою семи", – сказано в листі.

Демократи також заявляють, що Росія "не готова робити продуктивний внесок у зусилля G7", тому навіть за бажання Трампа формат G8 не може бути відновлено, поки "російський уряд не вживе наочні заходи, щоб показати свою готовність поводитися відповідально як всередині країни, так і за її межами".

Також читайте: Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144965
 
 
 Топ коментарі
 
А що, Порошенко ще президент України? Вас з якої лікарні відпустили?🤔
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Зрозумів. У психіатричний шпиталь провели інтернет. Це все пояснює🤔😂🤣😂🤣😂
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П- принципиальность.... Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7828
США и весь Мир идут нах.....- нет в Мире ни друзей, ни верных союзников... - каждый сам за себя...
Украинцы должны это выбить себе на лбу....- и вдалбивать это детям в школах...

И восстанавливать ЯО...
США несколько раз в Истории уже вытаскивала монстров рашку и СССР из пропасти...
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7116
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А що, Порошенко ще президент України? Вас з якої лікарні відпустили?🤔
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Не випустили. В ерефівські психлікарні всі на вічному стаціонарі.
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Зрозумів. У психіатричний шпиталь провели інтернет. Це все пояснює🤔😂🤣😂🤣😂
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им кацапня валютой срет
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Америкосы что,опять переизберут эту шайку кретинов во главе с трампом в следующем году? Ну тогда я уже не знаю,что с миром происходит.
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Остановите землю. Я сойду. Так, нет?
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Можливо. Більше того, дуже вірогідно що ідіота перевиберуть. Країна велика, людей з низьким інтелектом багато☹️
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Тим більше- Кремль знову кине всі сили на його підтримку.
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Тут і без Х@ла вистачає ідіотів, нажаль.
Все залежне також від того хто буде опонентом. Але, на жаль, поки що, немає фігури яка в змозі виграти у цього папуги☹️
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Я про людей з низьким інтелектом . Любителів ;Квартал-95;.
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 192
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Я б не порівнював. Такого безглуздя як в Україні тут немає. Якщо хто набудь спробує, довго не виживе☹️
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Ну а что с миром происходит... Та самая американская финансовая закулиса, которая проталкивает "прогрессизм" на Западе, которая завозит "беженцев" с Ближнего Востока эшелонами без проверки и оказывается строить Стену от Мексики, при том блокирует иммиграцию из Европы, которая проталкивает одностороннюю "политкорректность" и вдалбливает нам тут чувство вины перед цветными, которая убивает западную культуру "мультикультурализмом" и т.п. Вот она реально и определяет политику Запада. Всего Запада, а не только одного какого-то президента, пусть даже и США.

Американские финансовые круги тянули паРашу из пропасти ещё при Ленине (Арманд Хаммер), это они создали Сралину самую сильную армию в мире, это они вытащили Совок из ануса в 1941-45 годах и поддерживали во время дефолта уже в наше время.
Почему? Вероятно потому что им паРаша нужна. Именно такая какая она есть. Поэтому-то её и поддерживают. Давно могли задавить без единого выстрела, просто экономически изолировав её от остального мира. Но этого не делают. Даже санкции нормальные не применяют. Так, одна показуха.

Спросите у Сороса...
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Закулиса закулисой,но голоса на выборах отдают конкретные Джонни и Френки из условного Канзаса. А они далеки от всего этого. Просто голоса этих долбо@бов,которых,похоже устраивает жалкий паяц Трамп в конечном итоги оказывают влияние на события в мире. Что печально.
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Ну во-первых, избирателям промывают мозги местные СМИ. 24/7/365. Враньё не хуже кацапского. На тему пугалок про "изменение климата", про исламофобию (!), про то что мы тут все расисты. Мои личные знакомые англосаксы из вполне вменяемых людей несколько лет назад стали теми ещё леваками. Так что промывание мозгов тоже работает.
Если я напишу сколько во время выборов здесь в дорогих районах Торонто оранжевых табличек на газонах тех, кто поддерживает социалистов (даже не либералов, а именно социалистов из NDP), то мне просто не поверят.
Кроме того, падает доверие к самим выборам. Когда в консервативной Альберте вдруг "выиграли" те же социалисты (а там даже либералы не выигрывали!), когда либералы в Онтарио врали напрополую и вводили новые налоги, а их опять переизбирали... И тому подобное, примеров много. После этого у меня вообще доверие к выборам упало ниже плинтуса.

А это результат работы именно этой "закулисы", которая полностью контролирует СМИ. Поинтересуйтесь чем занимается Сорос большую часть времени...
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Что подразумевается под "работать над этим?"
Получить от раши деньги и вернут?
Заставить вернуть крымолугандон и вернут?
Унижтожить Х√йла и вернут?
???
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В следующем году в штатах выборы президента, в общем-то Трампу как никогда нужно решить хоть какие-то геополитические проблемы, ему только на рашку и приходится расчитывать, но сложно представить что его уже спасет, он практически ничего не выполнил из обещанного. Чем то на нашего Порошенка похож в этом плане.
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Похож он на вашего зелю как раз -только классом в разы выше) такой же хреновый клоун...
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Байден когда то потребовал от Порошенко в 3 часа уволить ген. прокурора под угрозой не дать очередной займ и Петя друга Шокина тут же выпер, теперь нужно использовать этот опыт, нужно, чтоб наш министр иностранных дел пошел к Трампу и под угрозой, что Украина откажется от американской помощи, заставить не иметь дел с РФ.
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П- принципиальность.... Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7828
США и весь Мир идут нах.....- нет в Мире ни друзей, ни верных союзников... - каждый сам за себя...
Украинцы должны это выбить себе на лбу....- и вдалбивать это детям в школах...

И восстанавливать ЯО...
США несколько раз в Истории уже вытаскивала монстров рашку и СССР из пропасти...
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7 - Цензор.НЕТ 7116
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шо ж така срачка напала на помпєа, носяця з тим ****** як дурень зі ступою
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Помпео виконує те що йому доручив Трамп. Він не може мати своїх суджень. Він працює на Президента. Хоча людина від значно більш розумніша за свого шефа☹️
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я вважаю, шо вони забули звідки їх добробут виріс. А в основі їх досягнень - ліберальна демократія, але їм запахло гешефтом, то й показилися - подавай їм кацапстан, а кацапстан проникне (вже) в надра політичної системи Заходу і впливатиме на реперні точки (дуже розумних хитрих помпем), добиваючись своїх цілей - політичних, економічних, репутаційних
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Потролять трохи та й ще санкцій підсиплять. Чи вперше..
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Нужнo закидать яйцами американское посольство.Что они себе позволяют?
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Сейчас БОЛТон едит в Киев уговаривать не продавать Мотор СИЧ Китаю!!!! Взамен как всегда ничего, ну может похвалу что Украина идет демократическим путем!!!!
Хватит этого!!! Сначала бабки потом стулья!!!
А тут педики Западные за возврат Ху#ла!!!!
Пошли га фиг!!!
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Продаж «мотор Січі» Китаю приведе до закриття придприємства через декілька років, та вкрадених технологіях. Це китайська практика яку усі у світі усі знають☹️
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Это и европейская практика. Вообще не нужно продавать заводы. Но это так, пук в воздух...
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Не все так буквально! Парадигма изменилась! Китай начинает открывать предприятия , а в Украине сам бог велел! По хорошему нужно продать ещё и Антонов и делать ВВС Украины!!! Извините США мы интересны как фигура на шахматной доске! Хватит ядерное оружие отдали, стратегическую авиацию, крылатые ракеты и прочее!!!! Нужно этой лапши, не только. РФ разоружала Украину!!!! США и также,а у меня знакомые работали в ГШ Украины!!!!!
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Команда которая привела Зе в президенты, короелировала свои действия в т.ч и с Заказными партнерами. Было договорённость не создавать проблемы Путину и Западу в стремлении восстановить отношения! Все что сейчас происходит показывает правоту информации.
Поэтому Порошенко нужно лететь в США, встречаться с сенаторами и конгрессменами , как демократический так и республиканской партии которые в абсолютном большинстве против договоров с Ху#лом!!!!
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Вот такие вот друзья. Бабло побждает ВСЁ! Указывать как жить Украине это они могут, а вот реальные инвестиции - хрен там. Украина как подопытный полигон для решения своих вопросов что США что Рашка.......Задрали уже. За 5 лет не ясно?!
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вот по этому, зеленский и не хочет общаться с прессой, как все президенты, до него и рассказать им, шо сделано за 100 дней - а это очень показательно - так судят во всем мире - по первым 100 дням
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А чего в 40-х Германию и Италию не пытались вернуть, а вместо этого начали убивать беззащитных немецких и итальянских ополченцев?
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Хм. Помпео заявил о работе над возвращением в G7 эрэфии, при этом не персонифицировав КТО будет её представлять. Может он что-то знает или работает именно над этим, как бывший директор цру?!
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Надеюсь в следующем году этого белобрысого пулососа выкинут на свалку истории, задрал уже всех со своим дружком пуйлом
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Лучше бы США работали не над возвращением России в G7, а над выполнением своих гарантий безопасности и целостности Украины, над выполнением будапештского меморандума.
Для справки. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
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«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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Держдура назвала G7 без х-ла кастрованою організацією. Тепер бригада нейрохірургів Трамп, Помпео та інші будуть х-ло пришивати.
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