 Помпео заявив про намір працювати над поверненням Росії в G7

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox59.
Відповідаючи на запитання, чи згоден Помпео із заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію потрібно запросити назад на саміт G7 наступного року, він підкреслив, що США "маємо це робити".
"Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети", - пояснив Помпео.
Тим часом демократи вважають, що Росія не має жодного права для участі в роботі "великої сімки" навіть як гість. Вони надіслали президенту США Дональду Трампу гнівного листа, в якому висловили повну незгоду з його ідеєю про повернення до формату групи G8 з участю Росії; текст листа, опублікований на сайті демократів, виклав у своєму Twitter сенатор Чак Шумер.
"Ми пишемо, щоб висловити нашу рішучу незгоду з відновленням президента Росії Володимира Путіна і Російської Федерації у складі Групи семи. G7 є економічною радою демократій, покликаних просувати світову економіку відповідно до міжнародного права і спільних цінностей. Росія зараз не має ні демократичних інститутів, ні економічного потенціалу для возз'єднання з Групою семи", – сказано в листі.
Демократи також заявляють, що Росія "не готова робити продуктивний внесок у зусилля G7", тому навіть за бажання Трампа формат G8 не може бути відновлено, поки "російський уряд не вживе наочні заходи, щоб показати свою готовність поводитися відповідально як всередині країни, так і за її межами".
Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Все залежне також від того хто буде опонентом. Але, на жаль, поки що, немає фігури яка в змозі виграти у цього папуги☹️
Американские финансовые круги тянули паРашу из пропасти ещё при Ленине (Арманд Хаммер), это они создали Сралину самую сильную армию в мире, это они вытащили Совок из ануса в 1941-45 годах и поддерживали во время дефолта уже в наше время.
Почему? Вероятно потому что им паРаша нужна. Именно такая какая она есть. Поэтому-то её и поддерживают. Давно могли задавить без единого выстрела, просто экономически изолировав её от остального мира. Но этого не делают. Даже санкции нормальные не применяют. Так, одна показуха.
Спросите у Сороса...
Если я напишу сколько во время выборов здесь в дорогих районах Торонто оранжевых табличек на газонах тех, кто поддерживает социалистов (даже не либералов, а именно социалистов из NDP), то мне просто не поверят.
Кроме того, падает доверие к самим выборам. Когда в консервативной Альберте вдруг "выиграли" те же социалисты (а там даже либералы не выигрывали!), когда либералы в Онтарио врали напрополую и вводили новые налоги, а их опять переизбирали... И тому подобное, примеров много. После этого у меня вообще доверие к выборам упало ниже плинтуса.
А это результат работы именно этой "закулисы", которая полностью контролирует СМИ. Поинтересуйтесь чем занимается Сорос большую часть времени...
Получить от раши деньги и вернут?
Заставить вернуть крымолугандон и вернут?
Унижтожить Х√йла и вернут?
???
США и весь Мир идут нах.....- нет в Мире ни друзей, ни верных союзников... - каждый сам за себя...
Украинцы должны это выбить себе на лбу....- и вдалбивать это детям в школах...
И восстанавливать ЯО...
США несколько раз в Истории уже вытаскивала монстров рашку и СССР из пропасти...
розумниххитрих помпем), добиваючись своїх цілей - політичних, економічних, репутаційних
Хватит этого!!! Сначала бабки потом стулья!!!
А тут педики Западные за возврат Ху#ла!!!!
Пошли га фиг!!!
Поэтому Порошенко нужно лететь в США, встречаться с сенаторами и конгрессменами , как демократический так и республиканской партии которые в абсолютном большинстве против договоров с Ху#лом!!!!
Для справки. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.