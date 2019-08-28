 Ворог за добу 10 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
двічі в районі ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі близько ПАВЛОПОЛЯ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу МАР’ЇНКИ – з підствольних гранатометів;
неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік СВІТЛОДАРСЬКА – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.
"Упродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил був пораненний", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їх найманців не зафіксовано.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
Саме ця істота повинна відповідати за вбивства і поранення захисників України.
Горіть у пеклі москалі!!!
и опять в "ответке" на каждое нарушение значится дуля... даже может несколько
найскорішого одужання соколу ясному
спасибо, что живые!!!