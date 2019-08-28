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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1758) Дрогобич (9) Нацполіція (8105) ДСНС (2040)

 Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич унаслідок вибуху (попередньо побутового газу) сталося руйнування під'їзду житлового будинку з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 28 серпня, о 2.50 в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу, внаслідок чого обвалилася частина будівлі. Правоохоронці розбирають завали. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції, які встановлюють причину обвалу будівлі", - сказано в повідомленні.

Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився підїзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані 01

За останніми даними поліції, з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили сімох людей, кількість постраждалих уточнюється, медики встановлюють діагнози. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився підїзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані 02

"Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", – розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився підїзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані 03

Рятувальники і нацгвардійці продовжують пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі екстрені служби.

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Як уточнили в ДСНС, станом на 6:05 під завалами виявлено загиблого (всього 1 людина загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС врятовані 5 осіб, з них 1 дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше рятувальники виявили тіло другого загиблого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144963
 
 
 Топ коментарі
 
Именно от газа и валятся
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Каждый год одно и тоже. Должна быть госпрограмма по установке датчиков газа в многоквартирных домах и жёсткий контроль
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Багато не треба 7-15%..саме потужний вибух..було б більше 30-ну пихнув би та і все....це я вам як майстер-вибухівник кажу
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Каждый год одно и тоже. Должна быть госпрограмма по установке датчиков газа в многоквартирных домах и жёсткий контроль
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Від газу будинки не валяться, там щось потужне мало бахнути.
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Багато не треба 7-15%..саме потужний вибух..було б більше 30-ну пихнув би та і все....це я вам як майстер-вибухівник кажу
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Serge Coalminer 94e34c80, вибачте, але розшифруйте, що означають ці відсоткові одиниці (7-15%... було б більше 30-ну)- це степінь загазованості?
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Вот как раз объемный взрыв и есть самый мощный.
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ООО! Вы не знаете как от газа валится здание.Видимо забыли случай в Днепре...
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Газ в многоквартирных домах вобще убрать надо, зачем он там вобще нужен?
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Убрать совсем не получится, т.к плиты у многих и отопление, а вот безопасность нужно жёстче контролировать
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Отопление общее, плиты можно электро ставить
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У нас так 10 поверхівка по під'їзду "склалась"; з 10 по перший. А все через те, що одне недогалузне непорозуміння експерементувала на 8-му поверсі в квартирі. Будинок весь вже розібрали (там два під'їзди) і будують на тому місті новий. Людей порозселяли по новобудівлям.
Рік 2014. Яценюк сам приїхздив на місце трагедії.
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В Днепре в 2007 тоже 2 подъезда высотки сложилось из-за газа.
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Дані не остаточні.
Велике лихо із-за однієї падлюки.
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Всё потому что газовщики должны ходить с профилактическими проверками по домам и квартирам, проверять на утечку и правильность установки. Сейчас каждый лепит у себя что хочет и как хочет, никакого контроля со стороны государства, никаких правил и норм. Я вот новую плиту установила, недавно появился слабый запах газа из соединения с основной трубой, позвонила в понедельник, сказали свяжутся, ориентировочно в среду, сказали вентель перекрывать.... Жду. "Оперативная" работа, конечно. Это хорошо что я адекватный человек, услышала запах, вызвала газовщика и каждый раз перекрываю стояк, но люди разные и это надо понимать.
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Вот поэтому в доме от газа отказался все на электрике..только котел отопления на газу,и тот в резерве....на случай перебоев с электричеством
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Везёт вам, а я в чешуе живу, газ, только бойлер электрический.
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ну так плиту поставь индукционную.... и спи спокойно )))
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Отопление на электрике при наличии газа? Странное решение...особо экономное.... Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 474
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А почему нет? если поставить двухтарифный счетчик (ночной тариф) то очень даже выгодно
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Не спасает.....морозы они не только ночью...но и днем...котел работает круглые сутки....
Выгоднее газа нет ничего....
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Чего тут спорить. Пусть гражданочка себе хоть долларами топит.
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И тут более важен не ночной тариф....а лимит электроэнергии...который при официальном оформлении электроотопления выше.....но все одно не достаточен даже для дома квадратов в 120...
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Ага. Такое впечатление что газ это какойто нитроглицерин)) Все как и положено у дураков. Машины сбивают - отказаться от машин. Бензин горит - отказаться от него. Газ (если ничего не контролировать, неуметь пользоваться и быть халатным) ясный перец взрывается - отказаться от газа. В общем некоторых лучше в рубашку запеленать и в мягкую комнату - чтобы не повредили себе и другим не нужно было отказываться от газа, машин и бензина.
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А котел газовый в резерве судя по всему древний....раз работает при перебоях с электричеством..... и система отопления которая работает без электричества...тоже как раз под электрокотел....что бы больше жрал.... Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 5977

Не дешевле ли было...купить и установить современный газовый котел....абсолютно безопасный...с системами защиты....нежели топить ассигнациями электрикой..???
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Это если по нормальному. У нас новый дом, так у некоторых тоже такие инициативы были: Мы поставим себе (в однокомнатную квартиру Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 136 ) электрокотел и бойлер и еще термос где теплоноситель для отопления нагретый ночью будет (давайте все скинемся по 2 шт. баксов не доп мощности ), а для резерва газ котел (тот, что от застройщика). Так и хочется продолжить: И на дровах себе еще чтото "для резерва"(с) втулите. Хата полная хлама "для резерва".
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А плиту новую как установили?? Кто ставил? Как ставил? Согласно правил или лепили как хотели?
С вероятностью в 99.9 процента...поставили вы эту плиту самовольно...то бишь лепили как захотели и что захотели.... потому как согласно правил...это большой гемор....
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Конечно новая, дорогая, с датчиком, ставить вызывала газовщика, всё по правилам.
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По правилам?? И что все вот эти этапы прошли...все сделали?? Или просто вызвали дядю Васю газовщика??

В случае замены газового оборудования без изменения его функционального назначения, мощности системы дымоотведения и при наличии оригинала первичного проекта газификации с указанием технических характеристик газового оборудования, которое заменяется, замена оформляется эскизом. Получение технических условий не требуется.
Перечень документов для оформления самовольно замененных газовых приборов по эскизному проекту:паспорт и идентификационный код владельца помещения (ксерокопия);
документ, подтверждающий право собственности на квартиру (ксерокопия);
технический паспорт на жилое помещение (квартиру или дом) (ксерокопия);
справка о количестве зарегистрированных на объекте лиц (оригинал) - в случае необходимости переоформления лицевого счета;
акт проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов (оригинал);
технический паспорт на установленный газовый прибор (ксерокопия титульного листа и страниц с техническими характеристиками прибора или фото таблички на самом приборе).
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Дядю из Одессагаз, официальный вызов с соответствующей оплатой работ. Есть бумажка с печатью и подписью мастера.
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Вызов может быть и официальный...а работа левая.....
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Я пишу то что требуют Правила...о нарушении которых вы так гневно писали выше... а ерунда...это то что вы сами же эти правила и нарушили...не переживайте сильно...так делают практически все.... вот только возмущаться не надо...
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Слушайте, я от Вас устала, Вы очевидно читать не умеете или думать о прочитанном. Сказано же что устанавливал наш Одессагаз, есть квитанция с описанием выполненных работ,с печатью и подписью мастера, оборудование менялось старое, на аналогичное новое, какие ещё бумаги?! Что за бред? Хрень пишете.
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Ну, "справка о количестве зарегистрированных на объекте лиц (оригинал) - в случае необходимости переоформления лицевого счета;" вже говорить про мету впровадження данного документу. Виховані совкми чиновникі скинули до купи все що тільки могли згадати.
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Открутить шланг от старой плиты и выкрутить в новую это геморрой?
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Нет...это не геморрой...геморрой собрать необходимые документы...это если по правилам....а если дяда Вася из облгаза...то просто шланг открутить и прикрутить....
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Он видимо решил что вы поменяли газ на электрику
, тогда требуется замена документации.Только причем тут Техника безопасности к замене документации, которую никто никогда не смотрит.Грабят просто население и все.Проекты , как правило стоят до 30 тысяч гривен.Сама бывший проектант и скажу вам прямо -это просто ГРАБЕЖ!
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Я решил то что решил...замена старой газовой плиты на новую газовую (при условии что была четырех комфорочная и ставится точно такая же)..требует собрать необходимые документы...перечень их выше.. если была двух..или трех комфорочная...а ставится четырех...то дополнительный бонус...нужен проект... Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 4588

Но это если по правилам....а если..Сейчас каждый лепит у себя что хочет и как хочет, никакого контроля со стороны государства(с)...то ничего не нужно....
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якщо не складно, надайте мені посилання, щоб я міг сам переконатись, що заміна газової плити на газову плиту без якихось папірців не можлива, бо це абсурд повний.
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наші чиновники можуть перетворити на абсурд навіть дефікацію.
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Что значит "я вот новую плиту установила"? Сама что ли? Кто устанавливал? Есть порядок замены газ.оборудования, абонент не имеет права сам заниматься этими работами или нанимать кого бы то ни было для их выполнения. Он должен сделать официальную заявку на выполнение работ в местный горгаз.
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у Німеччині? Що, реально заміна шлангу чи прокладки- це робота для зварювальників 5-го розряду? Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані - Цензор.НЕТ 6371
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"мастера" местного разлива работали, вот и результат.
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Может и так.А вот проведите опыт:вызовите мастера к замене прокладки на регулятор...Я посмотрю сколько ЛЕТ он к вам будет идти...
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все зависит от сумы поощрения При нужной сумме он придет в тот же день.
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Регулярно відбуваються вибухи газу...
Коли вже буде закріплено на законодавчуму рівні обовязкове встановлення детекторів природного газу? Благо на данний момент все можна придбати.
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Всі так дружньо кинулися критикувати самовільно встановлені плити що, складається враження що, це найчастіша причина аварій. Наче не може буди самоліквідації дурня, який відкрив газ і не запалив комфорку, чи проблем з магістраллю чи її зношеностю, чи проблем з тиском газу....
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