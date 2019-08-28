 Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 28 серпня, о 2.50 в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу, внаслідок чого обвалилася частина будівлі. Правоохоронці розбирають завали. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції, які встановлюють причину обвалу будівлі", - сказано в повідомленні.
За останніми даними поліції, з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили сімох людей, кількість постраждалих уточнюється, медики встановлюють діагнози. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
"Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", – розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.
Рятувальники і нацгвардійці продовжують пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі екстрені служби.
Як уточнили в ДСНС, станом на 6:05 під завалами виявлено загиблого (всього 1 людина загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС врятовані 5 осіб, з них 1 дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Пізніше рятувальники виявили тіло другого загиблого.
Рік 2014. Яценюк сам приїхздив на місце трагедії.
Велике лихо із-за однієї падлюки.
Выгоднее газа нет ничего....
Не дешевле ли было...купить и установить современный газовый котел....абсолютно безопасный...с системами защиты....нежели топить
ассигнациямиэлектрикой..???
С вероятностью в 99.9 процента...поставили вы эту плиту самовольно...то бишь лепили как захотели и что захотели.... потому как согласно правил...это большой гемор....
В случае замены газового оборудования без изменения его функционального назначения, мощности системы дымоотведения и при наличии оригинала первичного проекта газификации с указанием технических характеристик газового оборудования, которое заменяется, замена оформляется эскизом. Получение технических условий не требуется.
Перечень документов для оформления самовольно замененных газовых приборов по эскизному проекту:паспорт и идентификационный код владельца помещения (ксерокопия);
документ, подтверждающий право собственности на квартиру (ксерокопия);
технический паспорт на жилое помещение (квартиру или дом) (ксерокопия);
справка о количестве зарегистрированных на объекте лиц (оригинал) - в случае необходимости переоформления лицевого счета;
акт проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов (оригинал);
технический паспорт на установленный газовый прибор (ксерокопия титульного листа и страниц с техническими характеристиками прибора или фото таблички на самом приборе).
, тогда требуется замена документации.Только причем тут Техника безопасности к замене документации, которую никто никогда не смотрит.Грабят просто население и все.Проекты , как правило стоят до 30 тысяч гривен.Сама бывший проектант и скажу вам прямо -это просто ГРАБЕЖ!
Но это если по правилам....а если..Сейчас каждый лепит у себя что хочет и как хочет, никакого контроля со стороны государства(с)...то ничего не нужно....
Коли вже буде закріплено на законодавчуму рівні обовязкове встановлення детекторів природного газу? Благо на данний момент все можна придбати.