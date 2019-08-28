 Унаслідок вибуху в житловому будинку в Дрогобичі обвалився під'їзд: двоє загиблих, семеро, серед них троє дітей, - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 28 серпня, о 2.50 в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу, внаслідок чого обвалилася частина будівлі. Правоохоронці розбирають завали. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших підрозділів поліції, які встановлюють причину обвалу будівлі", - сказано в повідомленні.

За останніми даними поліції, з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили сімох людей, кількість постраждалих уточнюється, медики встановлюють діагнози. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", – розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Рятувальники і нацгвардійці продовжують пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі екстрені служби.

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Як уточнили в ДСНС, станом на 6:05 під завалами виявлено загиблого (всього 1 людина загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС врятовані 5 осіб, з них 1 дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше рятувальники виявили тіло другого загиблого.