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 Політика України
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Все про:Богатирьова (95) Держприкордонслужба (2224) затримання (3000)

 Під час проходження прикордонного контролю на Богатирьову спрацювала база даних, відтак її передали Нацполіції, - прессекретар ДПСУ Демченко

В аеропорту "Київ" затримано Раїсу Богатирьову, колишню міністра охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова. Прикордонна служба передала затриману Нацполіції.

Затримання інформаційному агентству "Українські новини" підтвердив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ. "Так, затримали", - запевнив міністр, не навівши подробиць.

Згодом прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив інформаційному агентству "Укрінформ", що Богатирьова була затримана в аеропорту "Київ" ("Жуляни").

"Вона прилетіла рейсом з Мінська. Під час проходження прикордонного контролю на неї спрацювала наша база даних. Прикордонники встановили, що стосовно неї є доручення від правоохоронних органів і, власне, після цього вона була передана співробітникам Нацполіції", - сказав Демченко.

За інформацією джерел LB.ua, затриману помістили в ізолятор на Косогірному провулку. Завтра відбудеться суд щодо обрання для Богатирьової запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна

Повідомляється, що після затримання Богатирьову привезли до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу, але це було після завершення робочого часу, і суд не виносив рішення.

Богатирьова прилетіла після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак вона була затримана, тобто з розшукової бази її досі не зняли.

Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Генеральна прокуратура України від 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

Також Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.

Читайте також: Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144962
 
 
 Топ коментарі
 
А как визги про Петю должны оправдать ЗЕбилов не пойму??? Разумков вообще был главой молодёжного крыла рыгососов, Портнов кореш ЗЕКкоманды откровенно сепар и бандюк при Пете в бегах был, но это же не мешает всем зебилам им сапоги целовать.
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Порошенко и Богатырёва работали вместе, министрами в преступном правительстве Азарова - Януковича.
При прохождении пограничного контроля на Богатыреву сработала база данных, после этого ее передали Нацполиции, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 6441
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Всё, хана медреформе. Снова со своей зелёнкой и бинтами приходить в больницу.
Зебилы, вы это сделали вместе !
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Де вона перебувала останні 5 років?
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за что? есть основания? если есть - посадят
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Тоесть она сбежала из-за политического преследования получается.
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Рыгоанальная овца надеялась, что погранцы на нее передернут, а на нее сработала тока база...
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Скоро этот соевый "атавизм"(база данных) бывшие рыги отменят под в восторженные вопли зелебобиков в стиле - аааа, классно соевых мокнули...
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нада панімать так, шо новая власть готова к сотруднічєству со всємі на парітєтних условіях: ворованнойє дєлім чєсно - пополам
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Готова принять сзади и спереди и в любом количестве!
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а на лєкарствєнном фальсифікаті мона харашо піднятись. Запанували, браття (кв.95), у своїй сторонці!!!
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Мені ще на Майдані фонарні стовпи прикрашати.
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Новая власть может открыть опять дело, ничего не мешает))) это будет проверка)) хотя после портнова ,все ждут азирова и скакуна по пенькам)) портнов всех защитит как опытный спец))
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да.... пам"ятаю таку ...я так зрозумів що вона в ті часи підлаштовувалася зовнішне під Ю.ТИМОШЕНКО! така вся з себе.... ляшко бігав за нею по бутікам і тролив пам"ятаю. що мов міністр в робочій час по луі вітонам шастає...(а зараз сам ляшко вже за таких голосує міністрів..) Я ЗА СКРОМНУ ЖІНКУ З ІНШИМ МІНТАЛІТЕТОМ. за СУПРУН!
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Вся шваль ивановская сползаеться. Следущий Витя Януковича?
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Пробный шар, не иначе. Сегодня отпустят под залог. Имхо либо тонкая игра по ловле клупной лыбы, либо у полярного лиса брачный период.
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богатирьова класная чювіха нам такіє в ЗЁ камандє нужни подтянім єслі ігарь валєрьєвіч согласуєт і азірова каляна
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Зараз портновські судді випустять. Не тримати ж свою колегу по партії за гратами, а тролі звично завиють про судову реформу. І нарід не проти, бо риги ж повертаються для того, щоб дати "свідчення проти заколотників Майдану, тих хто не дав пуйлу можливості скоренько захопити всю Україну". Весело, шоу продовжується, й про тарифи та ціни можна не думати
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скажені песики, вся суть поробленого, що за так звані економічні злочини--які творили весь час кормушковласники, встановлені терміни відповідальності. і щоб уникнути покарання--треба просто пересидіти якийсь час за поребриком, а потім тобі нічого не буде, це,якщо красти,як крав потрошенко. чому соєвий папєрєднік не засудив цю свою колегу заочно?
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Неисправимый Мизантроп‏ @gladenkoa 4 часа назад

Ця ***** має сидіти довго, хочаб за Стірольський Трамадол, яким вона барижила на всю країну.
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