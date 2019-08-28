 Рашкован, Коболєв, Абромавичус, Данилюк - нуль шансів, прем'єром може стати Гончарук або Вітренко, - Коломойський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Рашкован взагалі мінус, виключено. Коболєв не готовий сам, по-моєму, не хоче на цьому етапі, хоча дуже гідний кандидат. Але просто це громадська думка - в злиденній країні великий розмір премії - це компромат. Хоча ця премія взагалі нічого - 0, порівняно з тією величезною роботою, яку він зробив для країни. Абромавичус - нуль шансів. Данилюк - нуль шансів. Олексій Гончарук у шортлисті, причому, на мій погляд, це один із фаворитів. Я схиляюся до кандидатури Вітренка, тому що з ним знайомий. Але кажуть, що і Гончарук теж в порядку, дуже розумний", - заявив він.
Коломойський також прокоментував можливість свого призначення на цю посаду: "У такому випадку наші американські партнери збожеволіють. Якщо мене призначать, а потім з нами всі партнери розірвуть відносини, то краще не призначати. Без тушківки і другого фронту, все-таки буде важко".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, але не назвав їхні прізвища. Нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко поділився інформацією, що найбільш ймовірне призначення на посаду глави Кабміну Олексія Гончарука.
пощнер горный)))
ходи и смотри
по горам лазило
нам остается только резать
скоро зима
брущатка в крови
хоку)))
Баран стоит.
Ворота.
Новьіе? Старьіе?
Шарада.»
типатанка
баран в чужой шкуре
весна умирает...
Освіта вища. Закінчив середню школу в м. Городня Чернігівської області[6]. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Закінчив Академію державного управління при Президентові України. Випускник Аспен Інституту Київ, Києво-Могилянської бізнес-школи[3]. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого[7].
Працював молодшим юристом ТОВ «Городнянський завод продтоварів». З 2005 по 2008 рік працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest (Київ), з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії.
2007 року набув право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 р. це право зупинене[8].
З 2008 року - арбітражний керуючий, засновник і керівний партнер юридичної фірми. З 2009 року - голова Всеукраїнської ГО«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам». Заступник генерального директора ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»[9].https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончарук_Олексій_Валерійович
Россиянин, ты хотя бы матчасть изучил
хвилософ...
всё, что нужно знать о кандидате в премьеры гончаруке это послужной список учебных заведений, а точнее это не учебные заведения, а конторы по типу рога и копыта для отмывания бабла
ни одна из этих шарашкиных контор не даёт толкового образования ,а штампует дипломы и обладатели этих дипломов зачастую в учебные заведения как НТКУ или НУ им.Тараса Шевченко никогда бы не поступили
а ,так громко называемая Межригиональная академия управления персоналом это контора ниже плинтуса, которая банально стрижёт бабло
Про Петины повестки
Про то шо Гонтареву в розыск объявляют
Про то шо в мире происходит
Это ж новостной портал а не кухонные посиделки
Радость то какая
ГорбатыйВитренко".
и нет места в Украине обрезанцам
приспособились, мову вивчили
но это вам не поможет
Проте, пан Коломойський має рацію з приводу того, що Коболєв все таки кандидатура № 1. Втім Вітренко не уступає Коболєву. Мабуть це дві рівнозначні кадидатури ( знову ж таки як на мене) на пост керівника Уряду. Обидва хлопці фактично підняли з руїн НАК "Нафтогаз", а у боротьбі із "Газпромом" були просто неперевершеними.
Отрицательная рождаемость и старение нации.
Трудовая миграция.
Катастрофа с техническими специалистами, инженерами, да и вообще с любыми квалифицированными кадрами.
Крах системы образования и алкоголизация населения.
Разрушение госаппарата.
Безответственность и аморальность в общественных отношениях и культуре поведения.
Отсутствие стратегического планирования на государственном уровне.
...
Конечно, можно думать, что бесконечные разговоры о реформах и лайки в инстаграмме могут спасти страну от глубочайших и системных проблем.
Проблем, которые даже страшнее, чем война и пресловутые тарифы.
Проблем, накапливавшихся десятилетиями.
Или что диджитал, хайп, возбуждение низменных чувств у плебса и бородатые п@дорасы из ютуба вылечат общество от патернализма, дебилизации и ожидания чуда.
...
Но всегда должны быть те, кто не боится думать о будущем и говорить правду.
Какая бы горькая она не была."
https://www.facebook.com/people/Borys-Filatov/100002157183088
Можно ослиной мочой зарядить для верности.
Всыпал чай (на всякий случай) (с)
Но, дело в том что экономикой страны должны руководить хозяйственники, а не юрызды.
Больше ломать комедию с "Зе-гетьманом" не имеет смысла.
Компания «Центрэнерго», в которую входит три крупных ТЭС, подписала договор на поставку российского угля с ООО «Нефть Форс», имеющей отношение к олигарху Игорю Коломойскому. учредитель и директор «Нефть Форс» имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват».
По мнению Независимого профсоюза горняков Украины, таким образом «Центрэнерго» закупает уголь у ОРДЛО под видом российского.
https://inforesist.org/kompaniya-iz-orbity-kolomojskogo-budet-postavlyat-rossijskij-ugol-dlya-tes/
🤑
Знову вітаю зелебобів.
Ви зробили Бені добре !
А тепер завдяки лошарам - буде.
всё, что нужно знать о кандидате в премьеры гончаруке это послужной список учебных заведений, а точнее это не учебные заведения, а конторы по типу рога и копыта для отмывания бабла
ни одна из этих шарашкиных контор не даёт толкового образования ,а штампует дипломы и обладатели этих дипломов зачастую в учебные заведения как НТКУ или НУ им.Тараса Шевченко никогда бы не поступили
а ,так громко называемая Межригиональная академия управления персоналом это контора ниже плинтуса, которая банально стрижёт бабло
теперь для 95 квартала вся Украина огромная сцена для шоу(