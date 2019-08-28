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 Політика України
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Все про:Коломойський (511) Коболєв (173) Абромавичус (75) Вітренко Юрій (54) Гончарук_Олексій (9)

 Рашкован, Коболєв, Абромавичус, Данилюк - нуль шансів, прем'єром може стати Гончарук або Вітренко, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський коли не висував жодного кандидата на пост прем'єр-міністра і нікого не підтримує.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Рашкован взагалі мінус, виключено. Коболєв не готовий сам, по-моєму, не хоче на цьому етапі, хоча дуже гідний кандидат. Але просто це громадська думка - в злиденній країні великий розмір премії - це компромат. Хоча ця премія взагалі нічого - 0, порівняно з тією величезною роботою, яку він зробив для країни. Абромавичус - нуль шансів. Данилюк - нуль шансів. Олексій Гончарук у шортлисті, причому, на мій погляд, це один із фаворитів. Я схиляюся до кандидатури Вітренка, тому що з ним знайомий. Але кажуть, що і Гончарук теж в порядку, дуже розумний", - заявив він.

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Коломойський також прокоментував можливість свого призначення на цю посаду: "У такому випадку наші американські партнери збожеволіють. Якщо мене призначать, а потім з нами всі партнери розірвуть відносини, то краще не призначати. ​​Без тушківки і другого фронту, все-таки буде важко".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, але не назвав їхні прізвища. Нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко поділився інформацією, що найбільш ймовірне призначення на посаду глави Кабміну Олексія Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144958
 
 
 Топ коментарі
 
Значит все таки Игорь Валерьевич будет премьер министром, под фамилией Гончарук.
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Президент Украины распределяет министерские портфели. ЗЕшмаркле приготовица взять под козырёк!!!
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Настоящий Хозяин Украины сказал своё веское слово.
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Так Вітренко раніше зекоманді не подобався.
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так само интересно что знаешь чей он сын?
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Чудово знаю. Але він має інші переконання і за неї не відповідає, а я не його прихильник.
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Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Источник: https://censor.net.ua/n3144958»
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які не такі переконання за такої мамки? не смішіть
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Абу, ты опросы проводил - кому нравился Витренко? Где можно ознакомиться с результатами твоих исследований?
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сети плетут обрезанные
нам остается только резать
скоро зима
брущатка в крови

хоку)))
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«Стадо ждет.
Баран стоит.
Ворота.
Новьіе? Старьіе?
Шарада.»

типатанка

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стадо устало
баран в чужой шкуре
весна умирает...
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Значит все таки Игорь Валерьевич будет премьер министром, под фамилией Гончарук.
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Президент Украины распределяет министерские портфели. ЗЕшмаркле приготовица взять под козырёк!!!
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************* срачно сабрать чумаданчик для кичи. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2703 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 336 Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 336
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Олексі́й Вале́рійович Гончару́к (нар. 7 липня 1984) - український юрист, адвокат. Заступник Керівника Офісу Президента України Зеленського (з 28 травня 2019 року)[1][2], член Національної ради реформ при Президентові України[3]. Відповідає за блок економічного розвитку та продовження реформ[4]. Станом на 27.08.2019 року фігрує у ЗМІ як основна кандидатура на посаду Прем'єр-Міністра України.[5]Життєпис[ред. | ред. код]
Освіта вища. Закінчив середню школу в м. Городня Чернігівської області[6]. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Закінчив Академію державного управління при Президентові України. Випускник Аспен Інституту Київ, Києво-Могилянської бізнес-школи[3]. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Доцент кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. Володимира Великого[7].
Працював молодшим юристом ТОВ «Городнянський завод продтоварів». З 2005 по 2008 рік працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest (Київ), з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії.
2007 року набув право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 р. це право зупинене[8].
З 2008 року - арбітражний керуючий, засновник і керівний партнер юридичної фірми. З 2009 року - голова Всеукраїнської ГО«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам». Заступник генерального директора ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»[9].https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончарук_Олексій_Валерійович
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Это Гройсман хозяйственник? 😂😂😂

Россиянин, ты хотя бы матчасть изучил
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МАУП и академия при презе - нычки по торговле корочками дипломов.
хвилософ...
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вот это и есть уровень???
всё, что нужно знать о кандидате в премьеры гончаруке это послужной список учебных заведений, а точнее это не учебные заведения, а конторы по типу рога и копыта для отмывания бабла
ни одна из этих шарашкиных контор не даёт толкового образования ,а штампует дипломы и обладатели этих дипломов зачастую в учебные заведения как НТКУ или НУ им.Тараса Шевченко никогда бы не поступили
а ,так громко называемая Межригиональная академия управления персоналом это контора ниже плинтуса, которая банально стрижёт бабло
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Настоящий Хозяин Украины сказал своё веское слово.
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А что это за каббалистическая картинка у него за спиной ?
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Беня помню Абромавичюса назвал в бытность малограмотной скотиной. Есно он не пройдет.
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ЦН вместо того шоп постить вангования Лещенко и Коломойского лучше бы новости размещал
Про Петины повестки
Про то шо Гонтареву в розыск объявляют

Про то шо в мире происходит

Это ж новостной портал а не кухонные посиделки
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Мамка фармацифтической мафии сегодня вернулась.
Радость то какая
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Твоя любимая Богатырёва вернулась..сепары в восторге чем тебе не новость, а кацапка?? Про Петю и Гонтраеву это лично для тебя зрадофилки повизжать про зраду шоб отвлечь внимание от того сепарского беспредела шо творит ЗЕкоманда. А Гонтарева и Петя уже никак не влияют на текущую ситуацию, новости про Петю и Гонтареву тебе нужны как воздух...это твой единственный шанс поднять стену плача, ведь никаких побед у твоей ЗЕкоманды нет.
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Витренко? Серьезно? Так у него мама коммунист хренов. Наталья Витренко. Мда, жесть.
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Конечно, конечно))) А самого как? Во всей семье одни политические взгляды?))) Или его фамилия бесит, что он газпром раком поставил?))))
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Взгляди взглядами,а сина опрєдєліла в бізнес на суперову зарплату...А раком поки що всі ми стоїмо...
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Україна була і буде, а зебілізм тимчасовий.
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тут ты прав, дикий горец
и нет места в Украине обрезанцам
приспособились, мову вивчили
но это вам не поможет
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Ну сколько можно ворчать, Абу? Ваш Петька Украину 5 лет мучил, а ты после 100 дней Зеленского уже выть начал! Привыкай, порохоботик, дальше будет веселее - начнутся посадки
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Примерно и я так подумала после президентских выборов. 73% убили! Но посмотрела 24 числа Марш защитников и поняла, что есть здравые силы, которые не допустят реванша. Обломится...
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ты живешь в параллельной реальности - реванш.. есть здравые силы.. масоны.. в психушку тебе пора.
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там последней матрешки не хватает - с Гитлером Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 324
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А за Гітлєром - Гєрхард. В заспокійливій сорочці.
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Як на мене, то пан Вітренко більше підходить під нинішні реалії в Україні, оскільки нашій державі в даний час потрібен саме антикризовий менеджер. Крім того, Вітренко є суперовим економістом та фінанситом.
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п.с.
Проте, пан Коломойський має рацію з приводу того, що Коболєв все таки кандидатура № 1. Втім Вітренко не уступає Коболєву. Мабуть це дві рівнозначні кадидатури ( знову ж таки як на мене) на пост керівника Уряду. Обидва хлопці фактично підняли з руїн НАК "Нафтогаз", а у боротьбі із "Газпромом" були просто неперевершеними.
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"Критически изношенная со времен Союза инфраструктура.
Отрицательная рождаемость и старение нации.
Трудовая миграция.
Катастрофа с техническими специалистами, инженерами, да и вообще с любыми квалифицированными кадрами.
Крах системы образования и алкоголизация населения.
Разрушение госаппарата.
Безответственность и аморальность в общественных отношениях и культуре поведения.
Отсутствие стратегического планирования на государственном уровне.
...
Конечно, можно думать, что бесконечные разговоры о реформах и лайки в инстаграмме могут спасти страну от глубочайших и системных проблем.
Проблем, которые даже страшнее, чем война и пресловутые тарифы.
Проблем, накапливавшихся десятилетиями.
Или что диджитал, хайп, возбуждение низменных чувств у плебса и бородатые п@дорасы из ютуба вылечат общество от патернализма, дебилизации и ожидания чуда.
...
Но всегда должны быть те, кто не боится думать о будущем и говорить правду.
Какая бы горькая она не была."

https://www.facebook.com/people/Borys-Filatov/100002157183088
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Когда патриоты будут сносить этот режим "гражданина мира" Коломойского, главное - проследить чтобы на этот раз в бензобаках вертолёта, намылившегося на Ростов, не было бензина.
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...именно бензином...и по самую горловину заправить этот вертолёт!!!! Достаточно будет попытки запустить двигатель... и красивейший огненный смерч озарит планируемый путь на Ростов...)))))
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Ну, я тут не специалист особо. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8071
Можно ослиной мочой зарядить для верности.
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...И в бензин её вонючий
Всыпал чай (на всякий случай) (с)
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Не видно и не слышно приведшего Грузию к невиданному процветанию выдающегося реформатора, антикоррупционера и борца с Барыгой и олигархами. И нет его в никаких списках. А какие прекрасные перспективы для Миши открывались здесь на Цензоре! Его и в президенты, и в премьеры, и в генпрокуроры. Совсем недавно здесь это было, еще и с пеной у рта. Использованный не шибко умный гандон брезгливо выброшен хозяевами на политическую помойку. Не шибко умные яростные его почитатели мгновенно о нем забыли. Получив голоса не слишком умных избирателей, зе-слуги и их хозяева мгновенно на этих избирателей забили. Как на использованный гандон.
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Хорошо если правда. У Гончарука и Витренко проукраинские взгляды, хорошее образование, и в целом они адекватные.
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Aдекватные - уже плюс.
Но, дело в том что экономикой страны должны руководить хозяйственники, а не юрызды.
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Беня хоть бы не так явно палился,кто реальный президент в стране.
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На то есть причина что он высунулся, а именно: Марш ветеранов в День Независимости показал что армия не воспринимает Зеленского ни как Президента, ни как Главковерха.
Больше ломать комедию с "Зе-гетьманом" не имеет смысла.
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Коломойша и Зе тоже получается спонсоры оккупантов кремля российских боевиков ОРДЛО.

Компания «Центрэнерго», в которую входит три крупных ТЭС, подписала договор на поставку российского угля с ООО «Нефть Форс», имеющей отношение к олигарху Игорю Коломойскому. учредитель и директор «Нефть Форс» имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват».
По мнению Независимого профсоюза горняков Украины, таким образом «Центрэнерго» закупает уголь у ОРДЛО под видом российского.

https://inforesist.org/kompaniya-iz-orbity-kolomojskogo-budet-postavlyat-rossijskij-ugol-dlya-tes/
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Ліга сміху теперь на Банковой. Беня кукловодит, вместо того, чтоб отбывать реальный строк за свои художества в бизнесе. Об американском ленд-лизе заговорил. Американцы и европейцы нам, за сопротивление россии, за Будапештский меморандум, по гроб жизни должны теперь, когда мы воюем из-за таких подонков, как беня-житрожопец!
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Не зараз, але буде. Коли вся ця шобла доведе країну до жо№пи, повтікає і поховається.
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по смыслу виртуального хода весчей, йулька должна была быть на месте овоща. и то шо она там не оказалась, есчо один факт очередной подтасовки овощной братвой результатов выборов. если бы ход истории шёл ессной путёй, то йуличка должна была стать презом по архетипу )). классический пример такого - кый, щек, хорив и сестра их либедь (возьми 4 заплати за 3,......) и только потом, овощ должен был начать с ней тёрки по поводу будущего передела президенства. но ему захотелось всего и сразу. ну стал он, четвёртым - и правда отличным от остальных, ну и шо это дало? всё ж пошло изначально уже на перекосяк ). вопреки ходу весчей, уже йуличка начала тереть с ним о переделе вечной власти меж ими обома двома )). а всё шо нарушает течение нормального смыслового хода обречено на крах. вполне вероятно, шо именно то, шо вместо йулички, корочку преза спрятал в карман себю овощ и спасло Украину от будущего доооолгого периодического обмена этой корочкой между этими двумя русофилами )). причём в случае йулички стать четвёртой презой, а овоща пятой, ..... , Украина мирным путём стала бы автоматом основной руцкой колонией в сегодняшнем ньюсесере, похлеще даже чем беларусь. Програмист не любит таки Hybris и пока подыгрывает Украине ))
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Коломойкіну краще відомо.
Знову вітаю зелебобів.
Ви зробили Бені добре !
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В Бені ще ніколи не було власного прем'єра.
А тепер завдяки лошарам - буде.
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Партию надо было назвать "Слуги Коломойкого" ,тогда не будет проблем отчитаться, что сделал новый преЗедент ,за 100 дней для своего "избирателя" - ВСЕ ! Прямо с первых дней начали трудиться во благо Бени, и Петя не помешал и суды Петей реформированные приняли нужное решение ,и тарифы никто не помешал для Бени понизить.Чудеса! Как продуктиввно прошли 100 дней преЗЕдентства
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Ігарь Валєрічь, ти ж лохторату праймеріз абіщав, галасірованіє за кандідатов в фейсбукє, а тєпєря сам назначаєш кабмін кстаті, а де той симулякр президента вова зеленський?
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А ще Вова серить кожен день. Ви уявляє, який він серун???!!!
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зебибобикам теперь понятно кто руководит страной?
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ой, Беня, к чему эти интриги? назвал бы уже конкретно кого-то одного. а то твоя Богдана прям растерялась вся.
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Бєня каже, що Пєця сяде з конфіскацією. Що поробиш, так треба
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мачі етіх казлов ігарь валєрьєвіч каториє мешают вам жіть народ падєржіт как і раньшє єслі что єсть баканав
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А що скаже зельц-президент? Чи його й питати не будуть?
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Не для того кацапы "Слугу народа " снимали ,деньги тратили ,чтобы после выбора нужного им президента допустить умного человека в премьеры, или дать возможность Украине стать на ноги.Кого бы не вырали на это место,-рыба гниет с головы, скорее всего при Зе это место согреет не одна задница ,будет менять как перчтки.
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вот это и есть уровень???
всё, что нужно знать о кандидате в премьеры гончаруке это послужной список учебных заведений, а точнее это не учебные заведения, а конторы по типу рога и копыта для отмывания бабла
ни одна из этих шарашкиных контор не даёт толкового образования ,а штампует дипломы и обладатели этих дипломов зачастую в учебные заведения как НТКУ или НУ им.Тараса Шевченко никогда бы не поступили
а ,так громко называемая Межригиональная академия управления персоналом это контора ниже плинтуса, которая банально стрижёт бабло
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Я понимаю нужны деньги, но публиковать опусы "великого мао" это зашквар.
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да, будущий премьер с дипломом но без образования(((
теперь для 95 квартала вся Украина огромная сцена для шоу(
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