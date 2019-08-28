 У Німеччині затримали росіянина, який застрелив ветерана чеченського опору РФ Хангошвілі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Хангошвілі, який є уродженцем Чечні, застрелили 23 серпня в берлінському парку. Під час другої Чеченської війни убитий воював проти російської армії на боці Чеченської Республіки Ічкерія разом з Асланом Масхадовим і Шамілем Басаєвим.

За даними видання Bild, вбивця, якого одразу затримали правоохоронці - Вадим Сергійович із Сибіру. Однак німецькі правоохоронці вважають, що у нього може бути підроблений паспорт. Сам затриманий провину не визнає і відмовляється говорити про свої мотиви.

Як зазначає Spiegel, уряд Німеччини уважно спостерігає за цим розслідуванням, тому що є всі підстави вважати, що йдеться про замовне вбивство, а замовники ймовірно з Росії, як і в низці подібних випадків, зокрема з отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

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Брат загиблого Зураб Хангошвілі заявив в інтерв'ю благодійній чеченській організації "Вайфонд", що замовником вбивства є ФСБ Росії.

На сторінці загиблого в Facebook опублікували його фото, ймовірно, з часів Чеченської війни.