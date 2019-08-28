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Все про:Німеччина (1259) ФСБ (756) Чечня (135)

 У Німеччині затримали росіянина, який застрелив ветерана чеченського опору РФ Хангошвілі

У Берліні поліція затримала 49-річного росіянина, який застрелив громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, що командував загоном чеченців під час другої Чеченської війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Хангошвілі, який є уродженцем Чечні, застрелили 23 серпня в берлінському парку. Під час другої Чеченської війни убитий воював проти російської армії на боці Чеченської Республіки Ічкерія разом з Асланом Масхадовим і Шамілем Басаєвим.

За даними видання Bild, вбивця, якого одразу затримали правоохоронці - Вадим Сергійович із Сибіру. Однак німецькі правоохоронці вважають, що у нього може бути підроблений паспорт. Сам затриманий провину не визнає і відмовляється говорити про свої мотиви.

Як зазначає Spiegel, уряд Німеччини уважно спостерігає за цим розслідуванням, тому що є всі підстави вважати, що йдеться про замовне вбивство, а замовники ймовірно з Росії, як і в низці подібних випадків, зокрема з отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

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Брат загиблого Зураб Хангошвілі заявив в інтерв'ю благодійній чеченській організації "Вайфонд", що замовником вбивства є ФСБ Росії.

На сторінці загиблого в Facebook опублікували його фото, ймовірно, з часів Чеченської війни.

У Німеччині затримали росіянина, який застрелив ветерана чеченського опору РФ Хангошвілі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144956
 
 
 Топ коментарі
 
Знаймий почерк. Смердить ординським духом. Так вбивали
Міхновського,Петлюру, Коновальця, Бандеру,
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Снова какой-то любитель "шпилей"?
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В Германии вечно что то такое происходит
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герои???
Дудаев да, воевал до конца
а это те, кто убежал со своей земли
даже ускоглазые вьетнамци выстояли
а эти?
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За допомогою СРСР стояти в'єтконгівцям було порівняно легко. У чеченців тільки добровольці з арабських країн були у невеликій кількості.
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тоесть это повод перестать защищать свою землю???
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И шо они теперь выпустят рыбку в речку, отдадут росии?
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Ні. Вони обміняють його на Боширова, або Петрова.
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Всем будет урок. ********* никогда не прекратит воевать. То что вы хотите подписать с ********** мирный договор ето ваш самообман. Сколько Рашкисты уже убили или похитили в Украине добровольцев на подконтрольной Украине территории власти почему статистику умалчивают.
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Розчарую вас, не так багато як вам здається.
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Одного неотмщенного уже достаточно чтобы поймать и повесить десяток оккупантов...
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Знаймий почерк. Смердить ординським духом. Так вбивали
Міхновського,Петлюру, Коновальця, Бандеру,
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Вот и хорошо

Вообще шо они к нам прутся
Езжайте к своим на роиссюшку
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Смешно.
Даже немку из себя изображает по кацапски.
Да....
Понаехали в Масква белокаменный...
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кацапня взяла в пример израильский метод
всегда советовал и настаиваю на секретности в операциях по вырезанию кацапни и чурок
целее будем и врага больше уничтожим
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Израиля еще не было когда нквд вырезало и отстреливало врагов народа.
Это евреи взяли в пример кацапский метод.
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согласен
краснопузые раньше
я про них забыл
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Так в НКВД были поголовно одни "израильтяне"...
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А Евпропа то действительно загнивающая, принципы и демократию заменили российские деньги, европейские элиты продались с потрохами.
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Впаяли нещодавно у суді м. Дортмунда одному русонімцю 15 років за те, що він "снайпером днр" був, у нього навіть посвідчення було цей півник хизувався ним, після поїздок до України. А коли його за участь у незаконних збройних формуваннях узяли божився, що стояв охороняв продукти без зброї. Але це йому не допомогло - на німецькій зоні нині росіюшку любить.
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