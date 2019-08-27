 Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге - в країні мають бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - заявив він.

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