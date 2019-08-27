 Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге - в країні мають бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - заявив він.
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Боже бедные ЗЕбилы это ж теперь ещё и Петиного министра финансов прийдёца нахваливать)))
Как по команде исчезает вальцман или сабаков.
Это указывает на единый центр управления.
Т.е. это ферма и сомнений не может быть.
и его нацжены и бегали за Порохом
зеЛеная падаль будет на ростове.дело времени
Хороший же человек.
Президенты меняются; наркоторговля - вечна.
И смотрящего за этим бизнесом менять нельзя.