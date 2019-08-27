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 Політика України
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Все про:Аваков (1216) Коломойський (508) МВС (1305) Бутусов Юрій (1030)

 Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі"

Немає іншої кандидатури на пост міністра внутрішніх справ, окрім Арсена Авакова.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге - в країні мають бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - заявив він.

Читайте повне інтерв'ю: Ігор Коломойський: "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік"

Читайте також: Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144955
 
 
 Топ коментарі
 
За рюкзаки ещё сразу забыли. При Пете визжали за рюкзаки аж усерались. Сейчас ни один ЗЕбил уже за рюкзаки слова не скажет.
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По высерам зеботни можно даже определить когда они спелись.
Когда зеботня перестала называть Авакова Сабаковым и требовать уехать в Армению.
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ПО ходу это ЗЕкодло потихоньку..так из под тишка, но вполне осознано и управляемо подводит страну к реальной настоящей гражданской войне. Не удивлюсь если гебня именно такие функции и возложила на этих сапаратистов. Ещё в начале 2014 зелёная сопля целыми неделями сидел в Москве. А зная как гебня любит вербовать всех известный медиа людей то..
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Ал-др Іванович на посту...в нічну зміну...
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Справжній президент.Скаже,як відріже. Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі" - Цензор.НЕТ 5522
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Справжній вже був тут нещодавно. Вперше за 20 років.
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так предупреждали тысячю раз перед президентскими и паламентскими что это прямое управление коломойшы но вы-мародер-мальдивы-свинарчукив за грати-как шариков повторяли пусть кто угодно только не порох-один раз уже на зло Ющенко сделали выбрали повторно яныка где он? теперь кушайте и очень интересно услышать стороников секты ЗЕ вы одобряете такой выбор партии или нет Аваков так Аваков?
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Та їм далі хоч трава не рости. Головне - вони зробили це разом. Стадність - вєлікая вєшчь.
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Якщо тато Буратіни сказав, то так тому і бути.
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Ха-ха-ха! Зе!лебобы, глазки ещё не выжгло?
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Аваков более важная фигура в разрушении Украины чем Зелнский. Поэтому его будут беречь значительно сильнее.
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Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова

Боже бедные ЗЕбилы это ж теперь ещё и Петиного министра финансов прийдёца нахваливать)))
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Я не думаю. что Аваков останется министром МВД. Маркарова - да, она была замом Данилюка, ни в чем не замешана. А Аваков слишком токсичен, половина "Слуги Народа" будет голосовать против него. Через пару дней все узнаем.
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Не все так просто. Є підводна течія у вигляді Юлі.
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Против кого будут голосовать Слуги? Они специально в Трускавец ездили, чтобы нажимать кнопочки правильного цвета.
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Зебилы, а Житомирскую кондитерку Аваков захватил или уже нет?
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Самое интересное что их высеры синхронизированы.
Как по команде исчезает вальцман или сабаков.
Это указывает на единый центр управления.
Т.е. это ферма и сомнений не может быть.
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После назначения Шуфрича начальником свободы слова, очевидно что произошёл очередной про-московский переворот.
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Я думаю , что с наркомафией нужно бороться . Много неадекватных людей на улицах . На стенах домоэтажек адреса не просыхают , сколько их не закрашивай .
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До речі, що означають написи "наркотека"?
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Навряд ли Игорь Валерьевич будет долго уговаривать пламенного борца с олигархами Зе оставить Авакова министром МВД.
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ясно...значит собаКов под беней.
и его нацжены и бегали за Порохом
зеЛеная падаль будет на ростове.дело времени
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Ну так аваковская нацжоновская титушня сработала на славу. Да и полиция не мешалась под ногами у Бени.
Хороший же человек.
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Зебил конечно полный зебил НО даже он должен понимать , что Авак у руководства МВД в течении такого длительного времени это угроза непосредственно ему.
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Аваков- системный аналитик.Он пришёл во власть раньше Пораженко,и уйдёт из власти после интернирования оного.Пожелаем удачи.Пораженко горько пожалеет ,что обидел Беню и Авакова.И Портнов некстати объявился.Непруха алчным полная.
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ай красавчики, зробили зебілів разом ))
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Доказал Рюкзаков свою лояльность главному кукловоду. За то и кресло сохранит. Рядом потом висеть будут...
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Tранспорт наркотиков - святая святых бизнеса.
Президенты меняются; наркоторговля - вечна.
И смотрящего за этим бизнесом менять нельзя.
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