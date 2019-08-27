 Мілітаризація Криму - це виклик міжнародному порядку і безпеці, - МЗС

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі".
Нагадаємо, війська Південного військового округу Російської Федерації 26 серпня почали двосторонні командно-штабні навчання з військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.
27 серпня РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб.
https://www.youtube.com/watch?v=mb0-kLae4Ig
А оккупация Крыма - это не вызов международному порядку и безопасности?
кстати, впервые, после окончания второй мировой войны, одно государство оккупировало часть другого государства...
И всем пофиг... Потому, что, после оккупации Крыма рашистами и практически отсутствия реакции на это со стороны ООН, других международных организаций, итд... воцарился новый мировой порядок - вернее старый порядок (как до 2-й мировой войны).
Кто сильнее тот и прав... когда совок с Рейхом делили зоны влияния в Европе и оккупировали страны.