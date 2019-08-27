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 Мілітаризація Криму - це виклик міжнародному порядку і безпеці, - МЗС

Мілітаризація окупованого Криму і "розповсюдження ядерної зброї в Чорноморському регіоні" - це виклик міжнародному порядку і безпеці.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі".

Мілітаризація Криму - це виклик міжнародному порядку і безпеці, - МЗС 01

Нагадаємо, війська Південного військового округу Російської Федерації 26 серпня почали двосторонні командно-штабні навчання з військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

27 серпня РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144954
 
 
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а Макрону и Трампу-"пофиг" ...их более интересуют Ливия,Сирия и Иран...и рассея в Джи-7... Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД - Цензор.НЕТ 5003
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Милитаризация Крыма - это вызов международному порядку и безопасности, - МИД

А оккупация Крыма - это не вызов международному порядку и безопасности?
кстати, впервые, после окончания второй мировой войны, одно государство оккупировало часть другого государства...
И всем пофиг... Потому, что, после оккупации Крыма рашистами и практически отсутствия реакции на это со стороны ООН, других международных организаций, итд... воцарился новый мировой порядок - вернее старый порядок (как до 2-й мировой войны).
Кто сильнее тот и прав... когда совок с Рейхом делили зоны влияния в Европе и оккупировали страны.
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