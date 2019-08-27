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Все про:НАБУ (2081) декларація (556) розслідування (1531) Костянтин Бриль (5)

 НАБУ закінчило досудове розслідування про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статків на 35 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування факту внесення недостовірних відомостей в декларації колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"27 серпня 2019 року підозрюваному і його захисникам було повідомлено про закінчення досудового розслідування і відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - йдеться в ньому.

За даними слідства, Бриль не вніс в електронні декларації за 2016 і 2017 роки статки на суму близько 35 млн і 8 млн гривень відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

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Серед незадекларованого в 2016-2017 роках - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144952
 
   
 Топ коментарі
 
Нехило порошеновские мародёры грабили Украину... Это только лишь один глава одной области, наворовал на миллионы гривень... А значит вся порошенковская ОПГ обокрала Украину на миллиарды.
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ну а новые энти зеленские-богданы еще и шампанское распивают по 500$ бутылка под гимн украины.

ничем не лучше мальдивскаго мародера.

еще хуже, ибо мародер попер на мальдивы на 3 год из 5, а ентот попер сразу.

моральный урод высшей масти.

народ хоронит убитых каждый день под гимн украины, а богдан-друг зеленского распивает шампанское на французском курорте.

и енто только начало.

дно.

ахаха
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Когда спрашивают а шо изменилось за последние 3 месяца

А вот такое например
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Прочитал сначала НАБУ накосячило....
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Когда спрашивают а шо изменилось за последние 3 месяца

А вот такое например
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Нехило порошеновские мародёры грабили Украину... Это только лишь один глава одной области, наворовал на миллионы гривень... А значит вся порошенковская ОПГ обокрала Украину на миллиарды.
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ну а новые энти зеленские-богданы еще и шампанское распивают по 500$ бутылка под гимн украины.

ничем не лучше мальдивскаго мародера.

еще хуже, ибо мародер попер на мальдивы на 3 год из 5, а ентот попер сразу.

моральный урод высшей масти.

народ хоронит убитых каждый день под гимн украины, а богдан-друг зеленского распивает шампанское на французском курорте.

и енто только начало.

дно.

ахаха
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Дійсно, що тепер лише нові депутати стали красти. Це перемога?
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НАБУ закончило досудебное расследование о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн гривен


неу так луценок же сказал - заплати18% и спи спокойно.
отдаст 4 лимона, оставит себе 31. какие потери?? он прикопал еще 135 в огороде у тещи. или на панамском на пляже.
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Боюсь что в гривнах там не миллионы,а миллиарды,как и всех парашенковских гнид!
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Костянтин Іванович Бриль (нар. 14 квітня 1970, Донецьк, Українська РСР, СРСР) - голова Запорізької обласної державної адміністрації, працівник правоохоронних органів України, генерал-майор Служби безпеки України, генерал-майор податкової міліції України, державний радник митної служби України 3-го рангу, заслужений юрист України, доктор юридичних наук
Народився 14 квітня 1970 року в Донецьку. Дитинство пройшло в селищі Добровеличківка Кіровоградської області. Пізніше родина Костянтина Бриля переїхала до Переяслав-Хмельницького.Освіта[ред. | ред. код]
1991 - Омське вище загальновійськове училище ім. Фрунзе, «Командна, тактична мотострілецьких військ», інженер з експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки.
2000 - Національна академія внутрішніх справ України, «Правознавство», юрист.
2010 - Національна академія державного управління при Президентові України, «Управління суспільним розвитком», магістр управління суспільним розвитком.
2015 - Міжрегіональна академія управління персоналом, «Управління фінансово-економічною безпекою», аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.Науковий ступінь, вчене звання:[ред. | ред. код]
2009 - кандидат юридичних наук
2017 - доктор юридичних наукТрудова діяльність[ред. | ред. код]
З липня 1985 року по липень 1987 року - курсант Київського Суворовського військового училища.
З липня 1987 року по травень 1993 року - військова служба в Збройних Силах.
З 20 жовтня 1993 року по грудень 2002 року - служба в органах внутрішніх справ України.
З грудня 2002 року до 28 січня 2008 року - служба в органах податкової міліції Державної податкової адміністрації України(Генерал-майор податкової міліції[1]).
З січня по листопад 2008 року - директор Департаменту власної безпеки Державної митної служби України (Державний радник митної служби 3-го рангу[2]).
З січня по серпень 2010 року - служба в органах Служби безпеки України (Генерал-майор служби безпеки України[3]).
З вересня 2010 року по лютий 2011 року - професор кафедри правоохоронної діяльності Інституту права ім. Князя Володимира Міжрегіональної академії управління персоналом.
З лютого 2011 року по лютий 2014 року - радник голови
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чем выше поднимается обезьяна по дереву, тем больше виден ее красный зад....
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Причіпилися до "людини" за якісь копійки.
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И это только вершина айсберга в награбленном этим представителем пАрАшенковской власти.А их таких тварей,все!!!И каждая падаль хапала под себя до потери пульса!!!Вон на Петренко посмотрите,сколько на одну из племянниц понаоформлял.А там этих родственников,шо собак не резанных,да всяких разных приближенных на которых пооформляли награбленное!!!
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