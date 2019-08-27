 НАБУ закінчило досудове розслідування про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статків на 35 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"27 серпня 2019 року підозрюваному і його захисникам було повідомлено про закінчення досудового розслідування і відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - йдеться в ньому.
За даними слідства, Бриль не вніс в електронні декларації за 2016 і 2017 роки статки на суму близько 35 млн і 8 млн гривень відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.
Серед незадекларованого в 2016-2017 роках - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.
А вот такое например
ничем не лучше мальдивскаго мародера.
еще хуже, ибо мародер попер на мальдивы на 3 год из 5, а ентот попер сразу.
моральный урод высшей масти.
народ хоронит убитых каждый день под гимн украины, а богдан-друг зеленского распивает шампанское на французском курорте.
и енто только начало.
дно.
ахаха
неу так луценок же сказал - заплати18% и спи спокойно.
отдаст 4 лимона, оставит себе 31. какие потери?? он прикопал еще 135 в огороде у тещи. или на панамском на пляже.
Народився 14 квітня 1970 року в Донецьку. Дитинство пройшло в селищі Добровеличківка Кіровоградської області. Пізніше родина Костянтина Бриля переїхала до Переяслав-Хмельницького.Освіта[ред. | ред. код]
1991 - Омське вище загальновійськове училище ім. Фрунзе, «Командна, тактична мотострілецьких військ», інженер з експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки.
2000 - Національна академія внутрішніх справ України, «Правознавство», юрист.
2010 - Національна академія державного управління при Президентові України, «Управління суспільним розвитком», магістр управління суспільним розвитком.
2015 - Міжрегіональна академія управління персоналом, «Управління фінансово-економічною безпекою», аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.Науковий ступінь, вчене звання:[ред. | ред. код]
2009 - кандидат юридичних наук
2017 - доктор юридичних наукТрудова діяльність[ред. | ред. код]
З липня 1985 року по липень 1987 року - курсант Київського Суворовського військового училища.
З липня 1987 року по травень 1993 року - військова служба в Збройних Силах.
З 20 жовтня 1993 року по грудень 2002 року - служба в органах внутрішніх справ України.
З грудня 2002 року до 28 січня 2008 року - служба в органах податкової міліції Державної податкової адміністрації України(Генерал-майор податкової міліції[1]).
З січня по листопад 2008 року - директор Департаменту власної безпеки Державної митної служби України (Державний радник митної служби 3-го рангу[2]).
З січня по серпень 2010 року - служба в органах Служби безпеки України (Генерал-майор служби безпеки України[3]).
З вересня 2010 року по лютий 2011 року - професор кафедри правоохоронної діяльності Інституту права ім. Князя Володимира Міжрегіональної академії управління персоналом.
З лютого 2011 року по лютий 2014 року - радник голови