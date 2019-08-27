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 Політика України
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Все про:ВР (5375) комітет (194) Шуфрич (202)

 Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя"

Обраний від "Опозиційної платформи - За життя" депутат Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет з питань свободи слова.

Про це заявив глава депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час підготовчого засідання перед першою сесією нового скликання ВР, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова. Заступником голови буде Альона Шкрум ("Батьківщина"), секретарем - Сергій Швець ("Слуга народу").

Нестор Шуфрич у політиці з 1996 року, коли став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). У квітні 2005 року був обраний першим заступником голови партії Віктора Медведчука, ексглави Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Шуфрич тричі був народним депутатом України - у Верховній Раді III, IV і VIІI скликань.

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Два роки працював у парламентському Комітеті з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, потім ще шість - у Комітеті з питань бюджету.

У жовтні 2004 року популярність здобув епізод, коли Шуфрич (який за день до цього збив на машині учасника мітингів опозиції і виправдав це тим, що маніфестанти йшли проїжджою частиною) у Центрвиборчкомі єдиний намагався протистояти представникам опозиції, які увірвалися і вимагали участі в засіданні, присвяченому відкриттю виборчих дільниць в Росії. 13 грудня 2004 року, безпосередньо перед третім туром президентських виборів, котрі принесли перемогу Ющенку, Шуфрич став уповноваженим представником Януковича. На виборах-2006 "есдек" Шуфрич йшов до парламенту за списком "Опозиційного блоку "Не так!". У грудні 2006-го Шуфрич отримав портфель Міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Віктора Януковича. У березні 2010 року повернувся на пост глави МНС в уряді Миколи Азарова. Однак уже в липні того ж року був зміщений і призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси Богатирьової. 22 листопада 2012 року звільнений з посади заступника секретаря РНБО у зв'язку з обранням народним депутатом Верховної Ради України VII скликання. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. За результатами позачергових виборів Верховної Ради, що відбулися 26 жовтня 2014 року, став народним депутатом України VIIІ скликання від партії Опозиційний блок (№7 у списку), голосував за "диктаторські закони".

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР 27 серпня затверджено склад і керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники "Слуги народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144949
 
 
 Топ коментарі
 
Вы сделали это вместе зебобики...радуйтесь...
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Как мало оказывается нужно зебилу для полного счастья...шура балаганов и то большего желал...
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Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Цензор.НЕТ 7274

не забудь шуфрич-за брехню прийдеться ще не раз по харі отримати міцним патріотичним кулаком
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Якби не
петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!
ВІН
ЗРАДИВ МАЙДАН ! ЗРАДИВ СПОДІВАННЯ УКРАЇНЦІВ ПІСЛЯ КРОВІ МАЙДАНУ І ПІД ЧАС
ВІЙНИ, ВІРУ В НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ДЛЯ ЗЛОДІЇВ, ЗРАДИВ НАДІЇ НА
НАЦІОНАЛЬНУ РЕКОНКІСТУ!

Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/

Підписав із сепарами мінський договорняк і
пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу
запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську
пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими
територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар забезпечення
лугандонівської гнояри на Україну.
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І хоча жоден ПЕСдаун абсолютно не в курсі. що таке комітет при ВР, що він дає та який вплив має глава комітету, тим не менш, треба погавкати як дурний собака-пустобріх
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збочинець, залиш в спокої Пороха...ти і без того ібонітанутий на всю голову...
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Пече ? ..Ну так добре .Пожинайте ..це ще не кінець су... ПРодажні !
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пожинать теперь тебе, все зеленое и говняное )
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Интересно, а шо ща маты не банят уже, если это маты в поддержку Петра Алексеевича? 😁
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Как сошлись звёзды то, теперь ответственного за свободу слова не грех лупить за «до3,14зделся»
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Ничему Парад, против зебобы, идиотов не научил... А зря)
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За что боролись ....
Закроет скорее всего.
В отместку за 14 год.
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Не закриє воно.Воно ж теж --ДВУХ"ЇЗІЧ"ЄСККАЄ.Хоч більше-па-русккє чесати любить.Як і тут.
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Активный борец за пописдеть и желанный объект у народа кого пописдить Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 547
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ОБРЫДАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шуфрича п###издили на протяжении всего его пребывания в Верховной раде, даже его любовница, баба йуля, и та не удержалась и в###***** при случае каблуком ему в грудину... (ЛИЧНО ВИДЕЛА С БАЛКОНА ВР!!! в середине 2000-тысячных). Даже не представляю, что с нестором сделают в эту каденцию.... надеюсь, что "распятый мальчик в Славянске" будет просто благодарить господа за милосердие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хіба щось можна добавити до дебілізму, коли прихильник тоталітаризму очолює комітет із свободи слова?
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Ой, битий буде... Ну нічого, йому не звикати.
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будтет жить в секторе зеленых, как идеологически максимально близких
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Этого Пеця явно по знакомству пропихнул. Шухер и в СДПУ был, который учредил Пэця,и в Рыгионах, отцом которых был Пэця, и министром у Януковоща был, министром у которого был Пэця... Ниразлейшоколад - Шухер и Пэця.
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Прочитал - Шуфрич во главе комитета по свободе слова. Выделил чистого и не разбавленного когнитивного диссонанса в количестве 2-х тонн.
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А сколько у тебя выделилось,когда медведчук при пете овладевал тремя телеканалами?
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Все що треба знати про долю російських каналів "медведчука" і ціну словесного поносу зебілів на цю тему.
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Про Медведчука у них теперь все.
Молчание.
Методичка строго настрого запретила лаять.
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им просто новый сценарий пишут про медведчука
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каждий народ получает то правительство .которое заслуживает .Жозеф-Мари, граф де Местр 1861 г
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А была уже версия "Если бы шоколадный барИга посадил шуфрича, то зЕ!лупы не назначили бы его главой комитета"?
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Президент Владимир Зеленский 28 августа проведет закрытое заседание фракции "Слуга народа".
Детали: Заседание состоится в выставочном центре Парковый. Начало запланировано на 16.00.
По словам собеседника "УП", обсудят первое заседание Верховной Рады и повестку дня.
Кроме того, на заседании ожидают претендента на должность премьер-министра Алексея Гончарука.
Депутаты "Слуги народа" также отметили, что на встречу не будут пускать представителей прессы.
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Цікаво, що найбільше обурюються ті, хто найактивніше спамить коментарі. Отака цікава свобода слова. Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 4726
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Друшлаг на голофу, шуфричу не зашкодить!Техніка безпеки повинна бути безпечною!
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Монтаж новых депутатских приемных!

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зебилы это кризис украины, после них станет легче, если выживем...
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Украина пишется с большой буквы .Запомни это бурят поджареный .
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не люблю ********, у меня то паспорт украинский есть... а как ты докажешь что я бурят
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Одне в твоєму реченні засмучує ''єслі''(якщо)...
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Але він правду написав, бо після їхнього правління буде руїна.
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.А вот Украина должна начать восстанавливать свой ядерный потенциал . В мире считаются только с сильными и у кого есть ядерное оружие . Остальных раздавят .Все ресурсы у Украины есть для создания тактического ядерного оружия на расстоние 5 000 км .Тогда за стол переговоров сядут и Штанмайер и Трамп и Меркель и Макрон .Поначалу поугражают ,Но Украина сильная и Украина в центре Европы - Если Украина рванёт то не будет и Лазурного побережья и Баден -Бадена .
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Напоминаю, что с 20.12.2018 прошло уже больше 8 месяцев...
Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 7616
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Я правильно понимаю,что на Майдан уже пора выходить или сразу после первого заседания новой рады?
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Ну это так принято. Всем что касается свободы слова должна заведовать оппозиция. Правда в свете новых событий от оппозиционности у Шуфрича и его партии наверно осталось одно название. Так что по хорошему этот комитет должна возглавить партия Порошенко.
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Це вже дно,якщо ворога України поплічника медвечука призначають головою комітету з Свободи слова, до того він не є журналіст,це образа всієї журналістикої спільноти ..
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Верной дорогой идёте зебилы!
В принципе что не делается - то к лучшему! Вероятность досидеть до следующих выборов у этой власти резко сокращается.
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надеюсь рекорд овоща в 4 года, будет побит более талантливым епаньком зе...
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Оце потролили.Мало того,що видали № Шапіто "4-и танкісти і пес"Ще й Шуфрі дали псів люструвати.Ото буде цирк з цукровою ватою на паличці.
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"Українська влада" все жидовіє і жидовіє... Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя" - Цензор.НЕТ 3337 Пора святити захалявні...
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