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 Політика України
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Все про:ВР (5375) комітет (194) Слуга народу (238)

 70 керівних посад парламентських комітетів у "Слуги народу", ОПЗЖ - 15, "Батьківщина" -15, "Голос" - 13, "ЄС" - 4

На підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

Так Бюджетний комітет Ради 9-го скликання очолить Юрій Арістов зі "Слуги народу". Перший заступник - Іван Крулько з "Батьківщини", заступники - Трухін, Копачук, Гевко. Секретар комітету - Цабаль з "Голосу".

Про це на засіданні підготовчої групи повідомив Дмитро Разумков.

ЄС пропонувала на посаду заступника в цей комітет Олексія Гончаренка.

Комітет з питань аграрної політики очолить Микола Сольський зі "Слуги народу", його першим заступником буде Іван Кириленко з "Батьківщини", секретарем Іван Чайківський, позафракційний.

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Комітетом з антикорупційної політики керуватиме Анастасія Красносільська ("СН"), перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретар - Михайло Цимбалюк ("Батьківщина").

Комітет з питань економічного розвитку очолить Дмитро Наталуха зі "Слуги народу", перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина"), заступники Киселевський і Підласа ("СН"), секретар Ярослав Рущишин ("Голос").

Комітет гуманітарної політики очолить Олександр Ткаченко ("СН"), перший заступник - Ірина Констанкевич (мажоритарниця), заступники - Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Гео Лерос ("СН"), секретар - Олександр Абдуллін ("Батьківщина").

ЄС пропонувала на посаду заступника Миколу Княжицького.

Комітет екологічної політики очолить Олег Бондаренко ("СН"), його першим заступником буде Степан Івахів, секретарем - Олександр Фельдман з ОПЗЖ.

Комітет з енергетики та ЖКГ очолить Андрій Герус СН, його першим заступником буде Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), заступником Юрій Іоффе з ОПЗЖ, секретарем Юрій Шаповалов.

Комітетом з охорони здоров'я керуватиме Михайло Радуцький ("СН"), першим заступником буде Валерій Дубіль ("Батьківщина"), секретарем Яна Зінкевич з "ЄС".

Комітет зовнішньої політики очолить Богдан Яременко ("СН"), його першим заступником буде Григорій Немиря ("Батьківщина"), заступниками Марина Бардіна та Юлія Льовочкіна, секретарем Соломія Бобровська ("Голос").

Комітет з питань молоді та спорту очолить Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), першим заступником у нього буде Жан Беленюк, заступниками - Костюк і Мокан зі "СН", секретарем - Григорій Суркіс з ОПЗЖ.

Комітет з питань євроінтеграції очолить Іванна Климпуш-Цинцадзе ("ЄС"), першим заступником у неї буде Вадим Галайчук, заступником Марія Мезенцева (СН) та Олег Волошин (ОПЗЖ), секретарем - Євгеній Яровенко ("Батьківщина").

Олександр Завітневич (чоловік однокласниці президента Зеленського) очолить комітет із нацбезпеки, його першим заступником стане Михайло Забродський з "ЄС", заступниками Мар'яна Безугла та Юрій Мисягін ("СН"), секретар - Костенко Роман ("Голос").

Комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування очолить Андрій Клочко ("СН"), першим заступником буде Роман Лозинський ("Голос"), заступниками Олена Шуляк, Аліна Загоруйко, Олександр Качура ("СН"), секретар Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ).

Комітетом з питань освіти керуватиме Дмитро Бабак, першим його заступником буде Олександр Лукашев з ОПЗЖ, секретарем Наталія Піпа ("Голос").

Комітет з питань правової політики очолить Ірина Венедиктова ("СН"), її першим заступником буде Василь Німченко з ОПЗЖ, секретарем - Олег Макаров ("Голос").

Комітет з прав людини і реінтеграції окупованих територій очолить позафракційний Валерій Лубінець, його першим заступником буде Максим Ткаченко з "СН", секретарем Рустем Умєров ("Голос").

Комітетом з питань регламенту керуватиме Сергій Кальченко ("СН"), перший заступник - Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), секретарем буде Михайло Папієв (ОПЗЖ).

Денис Монастирський ("СН") очолить комітет правоохоронної діяльності, його першим заступником буде Андрій Осадчук ("Голос"), одним із заступників Григорій Мамка з ОТЗЖ, секретарем - позафракційний Сергій Мінько.

Комітет з питань свободи слова очолить Нестор Шуфрич з ОПЗЖ, його першим заступником стане Альона Шкрум ("Батьківщина"), секретарем - Сергій Швець ("СН").

У комітеті з питань соціальної політики головуватиме Галина Третьякова ("СН"), першим заступником буде Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), заступником - Вадим Струневич ("СН") і Наталія Королевська, секретарем - позафракційний Микола Бабенко.

Комітет транспорту і інфраструктури очолить Володимир Крейденко ("СН"), першим заступником буде Юлія Клименко, одним із заступників Микола Тищенко ("СН"), секретарем - позафракційний Геннадій Вацак.

Комітет з питань фінансів очолить Данило Гетманцев ("СН"), першим заступником буде Ярослав Железняк ("Голос"), одним із заступників Олександр Дубинський, секретарем Ігор Палиця.

Комітетом з цифрової трансформації керуватиме Михайло Крячко ("СН"), першим заступником буде Кіра Рудик з "Голосу", секретарем - Сергій Ларін з ОПЗЖ.

За підрахунками Ірини Геращенко "Слуга народу" отримала 70 керівних посад у комітетах, ОПЗЖ - 15, Голос - 13, "Батьківщина" - 15, ЄС - 4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144947
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по распределению должностей, то выходит, что рошеновских мародёров киданули?
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По логике пороходрочеров Янукович должен был вернуться обратно в кресло. Но нет. Он как был нахрен никому не нужен, так и остается никому еще более нахрен не нужным.
То же ждет и вашего Поросячого гетьмана. 70 керівних посад парламентських комітетів у "Слуги народу", ОПЗЖ - 15, "Батьківщина" -15, "Голос" - 13, "ЄС" - 4 - Цензор.НЕТ 2990
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Не кип'ятись, будуть Порохла кликати. Вже викликали на допит на 3 вересня у ДБР...
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Медведчук, ОПЗЖ и "ЕС" -єто все одно и то же, не надо тут кривлякаться и делать вид, что єто не так
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Зашаталась земля, под копытами порохохрюшек.
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Призначити Шуфрича головою комітету з "Свободи слова" це плювок в обличчя української журналістики, ну невже не знайшлось якоїсь порядної людини і журналіста за проофесією ?
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Так по квоте- это оппозиция. Где там у них журналисты в депутатах???
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Зеленский собирает фракцию «Слуги народа» на закрытое совещание
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Оце потролили.Видали № Шапіто "4-и танкісти і пес"
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Всего 4 пэсыка?Ну вони от них будет,как от 400!Естественно остальные отбросы с галерки будут подгавкивать вместе с ними.Одна шваль.
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Тявкати їм ніхто не дасть. Скулити, хіба що, і скиглити.
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Пєцю обіділі!
А ну, Пєця, запускай короночку - соплі і сльози 70 керівних посад парламентських комітетів у "Слуги народу", ОПЗЖ - 15, "Батьківщина" -15, "Голос" - 13, "ЄС" - 4 - Цензор.НЕТ 1559
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Дурні ви. Чому радієте? На похмілля буде вава.
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