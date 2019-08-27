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 Політика України
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Все про:ВР (5375) комітет (194)

 Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу", чоловік однокласниці Зеленського

Головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони буде депутат від партії "Слуга народу" Олександр Завітневич.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він власник Смілянського ливарного заводу, випускник факультету радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку та Київського національного економічного університету, є офіцером запасу.

Водночас Завітневич також є чоловіком однокласниці президента Зеленського.

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Його першим заступником стане командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайло Забродський з "ЄС", заступниками лікар, мажоритарниця з 217 округу Мар'яна Безугла та волонтер Юрій Мисягін ("Слуга народу"), секретар - кіборг, офіцер СБУ Костенко Роман ("Голос").

Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі Слуги народу, чоловік однокласниці Зеленського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144945
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо, что кумовство ушло в прошлое. Да здравствует новый кумище.
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В Офисе Прездента были шокированы количеством людей на Марші захисників 24 августа.

Организатор Марша Дмитро Шатровський: https://www.youtube.com/watch?v=9t53pcFHxbM
- не очікували такої кількості людей;
- вразила самоорганізація людей і дисципліна;
- великі знижки - "Моршинська" надала безплатно 2000 пляшок, звуковий супровід набагато дешевше
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В то же время Завитневич также является мужем одноклассницы президента Зеленского.
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ПЕС-сель со своими хотелками опять послан в пешей эротическое путешествие)))
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Странно что при такой сокрушительной победе СН они себе забрали комитеты

Кстати чей кум Александр Завитневич? 😁 может, его в Раду назначили?
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так он единственій название виучил Комитет по нацбезопасности
остальніе зеботі несмогли
вот его и назначили
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Краще б йому свині ввижалися.Вони тут скрізь паскудять.
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Усіх поросять на шаурму пустять-ото обригаються.
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зедрочра - сабака в детсве покумала теперь ему пес везеде мерщится
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а куды пашинского с сынкой уе -баном от кормушки подвинут? хорошо бы на нары
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Хорошо, что кумовство ушло в прошлое. Да здравствует новый кумище.
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В то же время Завитневич также является мужем одноклассницы президента Зеленского.
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В Офисе Прездента были шокированы количеством людей на Марші захисників 24 августа.

Организатор Марша Дмитро Шатровський: https://www.youtube.com/watch?v=9t53pcFHxbM
- не очікували такої кількості людей;
- вразила самоорганізація людей і дисципліна;
- великі знижки - "Моршинська" надала безплатно 2000 пляшок, звуковий супровід набагато дешевше
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Это хорошо пусть клоун знает что майдан будет куда круче прошлого. И он не за горами.
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Завитневич. Ещё один запорожец. Правящий кибуц уже вырисовывается... Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6635
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Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа"

выпускник факультета радиоинженерии Киевского военного института управления и связиИсточник: https://censor.net.ua/n3144945

Он владелец Смелянского литейного завода


как же ентот инженер прикупил себе аж цельный заводик?? когда успел, за какие шиши??


он же бедныйзаводик был когда-то государственным, пастроенбыл, работала там 1000 чел.


...снова пашинские...



Источник: https://censor.net.ua/n3144945
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Зачем вы так на инженера, начинал с малого кусачки, КМки, ИМС, химия, тигель, как ЗИПа закончились мона и народное хозяйство поднимать, вот такой кидок судьбы лил драгметаллы, а теперь чугун.
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Он владелец Смелянского литейного заводаИсточник: https://censor.net.ua/n3144945

На честно заработанные наверно купил...откладывал копеечку к копеечке.....не доедал...и купил... Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5374
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Ні бізнесменів у політиці! Ні - олігархії!. Чує моє серце, через п'ять років на одного олігарха в Україні стане більше. А заводик приросте суміжниками і перетвориться на комбінат. 😊
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Александр Завитневич, директор Смелянского литейного завода в Черкасской области, которому, по сообщениям СМИ, могут отдать Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, является супругом Натали Завитневич, которая училась вместе с Владимиром Зеленским в средней школе №95 города Кривого Рога. А сейчас консультирует его семью как психолог.
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Кароче, криворізька шпана рулить, як свого часу рулила юзівська.
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Простой пролетарий,который удачно женился,хотя думал,что это его жена удачно вышла замуж Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7996Жизнь многогранна
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"Он владелец Смелянского литейного завода"
Далі читати не став.
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Завитневич также является мужем одноклассницы президента Зеленского.
_____________

А ленка-апалченка не будет задавать вопросов? Ну типа, шо особенного в той однокласнице, шо в список впихнули целого мужа и сразу на главу комитета? Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9469
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Мужем одноклассницы президента 😁😁😂😂
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После того, как у них в доме поселился Богдан, Елена Владимировна уже не задает вопросов.
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Так практично усе забрали Слуги народу. Треба писати лише про ті комітети, які не під Слугами народу.
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Проблема не в тому, що вони забрали майже всі комітети.
Проблема в тому КОГО вони призначають керівниками.
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.. которому, по сообщениям СМИ, могут отдать Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины..

Отдать.. Как на прокорм, что ли?.. Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8021
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Ну чого? На розбудову. Власної бізнес-імперія. Нові обличчя народ вимагав? Вимагав. От і серед олігархів теж нові обличчя будуть.
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Чьерт пабери, не хотят ни один важный комитет отдать ПЕСу, а им так хотелось... Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7110
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Реванш, шо ты будешь делать
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Реванш...какое красивое жидовское имя... а то зеленский... выдумают тоже... тьфу
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Кадровые решения меня удивляют и очень сильно..
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Не. Удивляет что это кого-то удивляет!
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Неужели генерал Вооруженных Сил или офицер СБУ хуже разбираются в нацбезопасности от этого литейщика. Позорище !!!
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Зелики , вы являетесь свиделями рождения новой политической элиты Украины . Потом не жалуйтесь .
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Пришли времена януковоща - 2, муж одноклассницы, сосед, водитель, массажист и маникюрша станут министрами и прильнут к корытам )
Надеюсь и йолка - 2 не за горами
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У них, пархатых, так принято... серу из ушей высасывают
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Уже пошли мужья одноклассниц. А как же отбор на важнейшие посты в государстве среди лучших профессионалов, людей уже проявивших себя, тех,кого уже знают люди, как хороших специалистов? Значит Зеленский снова, в который уже раз обманул украинский народ.
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Не обманул, а пошутил. Что вы как из прошлого века?
Нынче шутка за шуткой, флешмоб за флешмобом...
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Он хороший человек , а то что муж однокласницы зеленского это просто совпадение . Ожидаем серьезных назначений соседей по горшку из детского сада зеленского .
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Президент четко и ясно сказал, что не будет назначать кумовьев и армейских друзей. И тут он не обманул, т.к. кумовьев у него нет (он не христианин) и армейских друзей тоже (он не служил). А про мужей одноклассницы ничего он ничего не говорил. Шах и мат, порохоботики.
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А главами комитетов назначает президент? Я то думал там представители всех партий согласовывают, как и его замов.
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Нет, не президент. Президент назначает, например, руководителей СБУ. А тут как раз не муж одноклассницы, а сам одноклассник Баканов пригодился.
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Кинэць эпохы соевого кумивства!!!! Цэ пэрэмога!!!!
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Повторює усе за своїм кумиром Х@лом. Той теж припхав до влади та дармових грошей усіх своїх друзів. Є маленька надія що в Україні цей сценарій не спрацює. ☹️
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Не сработает. Украинцы хоть и слишком терпеливые, но доходят до точки кипения намного раньше россиян.
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а хазяйку собачки, з якою собачка зюзі потрахалась, зюзя на якусь посаду призначив?
ні??????
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По-идее должны устроить на должность в муниципальную службу обращения с животными. Но могли и министром финансов, в наше время это будет не то чтоб очень удивительно. Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу", чоловік однокласниці Зеленського - Цензор.НЕТ 1483
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А у пАрАшенковского главного прокурора без образования Луценко,являвшимся его кумом,жена была депутатом в ВР 5 лет,а у его сынка после двух месяцев в АТО столько привелегий включая квартиру,как ни одного из боевых участников АТО.А ещё за 5 лет появился бизнес основанный на выпиливании и вывозе в Европу древесины со всей Украины!!!Лысые Карпаты и его заслуга!Где расследования по этому поводу?
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Щыздата, так вы зебилы, выбрали еще хуже и этим гордитесь. Ну, не дебилы бл?
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У Луцика хотя бы высшее образование есть -у зешоблы и это редкость))) зешобла вообще всей кодлой повестками подтерлась) лысые Карпаты заслуга новоявленного зебила -авакяна) так что жри дерьмо и не отвлекайся
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Очень жалко,что все комитеты не отдали дворняге.Вот было б весело тогда!
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А цей "ахвіцєр запаса" яким чином відкосив від мобілізації?По енурезу?
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срался жидким как и говнокомандующий, чем не глава комитета?
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уявляєте, як ця кодла випадкових жлобів, що прекрасно розуміє, що потрапила туди ненадовго, почне продаватися направо й наліво, щоб встигнути нахапати?
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Коли Зе влаштує депутатом, або хоча б бухгалтером у Офіс Президента свою маму?
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Бггг)))) зебилы уже обмазываются дерьмом...
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Якщо викласти саму суть всіх коментів всіх ЗЄбілів у всіх темах,то залишиться: "Педро і порохоботи - кондоми.А ЗЄ і ми,ЗЄлохторат,нє такіє.Ми чєстніє ляді".
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И естественно исключительно потому, что он офигительнейший специалист, каких поискать.
Ведь кто как не владелец литейного завода лучше всех рубит в национальной безопасности и обороне?
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Что есть сказать,зебилы?Кроме этого вашего :"А у ПарАшенКА...."?
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Важкий день у зебеніних троляк, риги з однокласниками косаками пруть. І кожного відмазать, і по кожному стрілки на Пороха перевести
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Зебилов на политсайтах мизер...с осени 2018-го их активно изображает лахта.
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Так партия ж собиралась в Одноклассниках
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Хох...кто там своего коня сенатором назначал? И чем все кончилось. Грустно и мерзко.
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