 Комітет із нацбезпеки ВР очолить Завітневич зі "Слуги народу", чоловік однокласниці Зеленського

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він власник Смілянського ливарного заводу, випускник факультету радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку та Київського національного економічного університету, є офіцером запасу.
Водночас Завітневич також є чоловіком однокласниці президента Зеленського.
Його першим заступником стане командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайло Забродський з "ЄС", заступниками лікар, мажоритарниця з 217 округу Мар'яна Безугла та волонтер Юрій Мисягін ("Слуга народу"), секретар - кіборг, офіцер СБУ Костенко Роман ("Голос").
Кстати чей кум Александр Завитневич? 😁 может, его в Раду назначили?
остальніе зеботі несмогли
вот его и назначили
Организатор Марша Дмитро Шатровський: https://www.youtube.com/watch?v=9t53pcFHxbM
- не очікували такої кількості людей;
- вразила самоорганізація людей і дисципліна;
- великі знижки - "Моршинська" надала безплатно 2000 пляшок, звуковий супровід набагато дешевше
выпускник факультета радиоинженерии Киевского военного института управления и связиИсточник: https://censor.net.ua/n3144945
Он владелец Смелянского литейного завода
как же ентот инженер прикупил себе аж цельный заводик?? когда успел, за какие шиши??
он же бедныйзаводик был когда-то государственным, пастроенбыл, работала там 1000 чел.
...снова пашинские...
Источник: https://censor.net.ua/n3144945
На честно заработанные наверно купил...откладывал копеечку к копеечке.....не доедал...и купил...
Далі читати не став.
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А ленка-апалченка не будет задавать вопросов? Ну типа, шо особенного в той однокласнице, шо в список впихнули целого мужа и сразу на главу комитета?
Проблема в тому КОГО вони призначають керівниками.
Отдать.. Как на прокорм, что ли?..
высокие... высокие отношения (с)
Надеюсь и йолка - 2 не за горами
Нынче шутка за шуткой, флешмоб за флешмобом...
ні??????
Ведь кто как не владелец литейного завода лучше всех рубит в национальной безопасности и обороне?