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Все про:Генштаб ЗС (403) Іловайськ (172)

 Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року

Українська армія втратила в боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі в полоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Генштабу на запит BBC News Украина.

"Кількість загиблих військовослужбовців в боях за Іловайськ - 220 осіб, 44 - поранені, 40 - зникли безвісти, 13 утримують в заручниках (станом на 22 серпня 2019)", - повідомив Генштаб.

Там уточнили втрати безпосередньо під час виходу "зеленим" коридором: "Саме 29 серпня 2014 року: загинуло - 129 осіб, поранено - 18 осіб, зникли безвісти - 22 людини (станом на 22 серпня 2019 - 10 залишаються), в заручниках - 10 (за станом на 29.08.2014)".

У Генштабі також зазначають, що "до загиблих додано кількість зниклих безвісти, які були ідентифіковані з експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019 р".

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Такі цифри не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014 разом з армією.

Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ під Іловайськом становлять 366 бійців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144943
 
 
 Топ коментарі
 
Трагедия под Иловайском на совести Верховного Главнокомандующего. Ему некогда было заниматься Армией, оффшоры ждали....
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Прямо вот 220. Ага, верю.
Шоб ты сука мальдивская в аду горела
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зато петрилло "красиво" хороводил и парадил когда убивали наших ребят.
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Читаем, читаем, только ведь там всего было 1000 человек , как могло погибнуть 1200? И чего вы добиваетесь уродцы, свою трусость оправдываете?
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завтра у прокат на екрани України виходить фільм "Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»

https://www.kinofilms.ua/ukr/movie/807580/?video=29375#play
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Через пять лет скажут что никто там не погиб, да и ни чего там такого не произошло. Значит и наказывать некого и не за что...
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