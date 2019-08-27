 Під Іловайськом загинуло 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 досі в полоні, - Генштаб озвучив уточнені цифри втрат 2014 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Генштабу на запит BBC News Украина.
"Кількість загиблих військовослужбовців в боях за Іловайськ - 220 осіб, 44 - поранені, 40 - зникли безвісти, 13 утримують в заручниках (станом на 22 серпня 2019)", - повідомив Генштаб.
Там уточнили втрати безпосередньо під час виходу "зеленим" коридором: "Саме 29 серпня 2014 року: загинуло - 129 осіб, поранено - 18 осіб, зникли безвісти - 22 людини (станом на 22 серпня 2019 - 10 залишаються), в заручниках - 10 (за станом на 29.08.2014)".
У Генштабі також зазначають, що "до загиблих додано кількість зниклих безвісти, які були ідентифіковані з експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019 р".
Такі цифри не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014 разом з армією.
Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ під Іловайськом становлять 366 бійців.
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