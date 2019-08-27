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 Політика України
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Все про:ВР (5375) комітет (194)

 Група з підготовки першої сесії ВР визначила керівництво комітетів, за їх призначення голосуватимуть на пленарному засіданні

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Підготовча депутатська група затвердила кандидатури на керівні посади в парламентських комітетах, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики має очолити новообраний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський, Комітет з питань антикорупційної політики — Анастасія Красносільська ("Слуга народу"), Комітет з питань бюджету — Юрій Арістов ("Слуга народу"). Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики — Олександр Ткаченко ("Слуга народу"), Комітет з питань екологічної політики та природокористування — Олег Бондаренко ("Слуга народу"), Комітет з питань економічного розвитку — Дмитро Наталуха ("Слуга народу").

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг — Андрій Герус ("Слуга народу"), Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування — Михайло Радуцький ("Слуга народу"), Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва — Богдан Яременко ("Слуга народу").

Читайте також: Іншим політичним силам ми пропонуємо очолити 4 комітети Ради і комісію у справах ветеранів, - Разумков

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом — Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність"), Комітет з питань молоді і спорту — Андрій Кожем’якін ("Батьківщина"), Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — Олександр Завітневич ("Слуга народу"). Читайте також У Раді з’явиться підкомітет з нагляду за спецслужбами Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — Андрій Клочко ("Слуга народу"), Комітет з питань освіти, науки та інновацій — Сергій Бабак ("Слуга народу"), Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин — Дмитро Лубінець (позафракційний).

Комітет з питань правової політики — Ірина Венедіктова ("Слуга народу"), Комітет з питань правоохоронної діяльності — Денис Монастирський ("Слуга народу"). Разом з тим на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради "Слуга народу" запропонує кандидатуру пізніше. Комітет з питань свободи слова очолить Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа — За життя"), Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — Галина Третьякова ("Слуга народу"), Комітет з питань транспорту та інфраструктури — Володимир Крейденко ("Слуга народу"). Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — Данило Гетманцев ("Слуга народу"), а Комітет з питань цифрової трансформації — Михайло Крячко ("Слуга народу").

Як зауважують Українські новини, група також пропонує Раді створити спеціальну комісію у справах ветеранів і збільшила склад бюджетного комітету до 34 осіб.

Голова групи і лідер "Слуги Народу" Дмитро Разумков обґрунтував це тим, що занадто велика кількість профільних фахівців серед депутатів бажають працювати у бюджетному комітеті.

Крім того, група визначила зали засідання фракцій, партії "Слуга Народу" відведено конференц-зал парламенту.

"Для засідання нашої фракції в усіченому або малому форматі пропонується цей зал, конференц-зал, "кінозал". Щодо "Оппозиційної платформи - За життя" - це зал №3, зал нарад на Грушевського, 5. Щодо "Батьківщини" - зал №3, перший поверх, Грушевського, 5, "ЄС" - це кабінет 12 на Грушевського, 18/2 і "Голос" - це кабінет №11", - сказав обраний депутатом Ради від "Слуги Народу" Сергій Іонушас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Краще не створювати у ВР комітет з питань тимчасово окупованих територій, якщо його очолить представник "Опозиційної платформи - За життя", - Тука

Група узгодила з Центральною виборчою комісією порядок отримання посвідчення депутата україни та нагрудного знака до 13:00 29 серпня.

Також депутатам потрібно буде неодноразово надавати документи для отримання компенсації за оренду житла.

Раніше документи подавалися щомісяця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144941
 
   
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ПЭСыки после завтра у вас судный день. После снятия непрекосновенности и назначения нового генпрокурора начнут всех мародеров сажать. ПЭСыки готовтесь. Группа по подготовке первой сессии ВР определила руководство комитетов, за их назначение будут голосовать на пленарном заседании - Цензор.НЕТ 2393
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А разве они не збежали в Ростов ещё 21 апреля как визжали ЗЕбилы??
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100% Портновы, Разумковы ,Дубинины, Бабломойский Шефиры, Комарницкие, ещё Богатырёва прилетела ..твой банде самое место на каторге. Жаль только ЗЕловун их не посадит..потому что он сам такой же сепар бандит
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Тобто за те, що я висловлював особисті думки посадять🤗?
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Тебя посадят потом у что ты козломордый сепар ЗЕбил...
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Осталось 2 дня, а потом постепенно вам порохоботам пипец придет.
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ути пути зебильчик..визжит про конец ещё с 21 апреля. Чучело козломордое кацапское ...24 августа Петя с твоим клоуном на Майдане шампанское пили и селфи делали, и тебе ЗЕбилу росой на рожу поливали)))
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що зеленский уже продал украину и через 2 дня новій владелец заходит?
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зедрочерам везеде соевые мерещатся
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зебилам - уже гдето на ютюбе зеленский расказал что сняли неприкосновеность
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Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Источник: https://censor.net.ua/n3144941
Зебіли ви це зробили... А інших ще не прилаштували?


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Где же среди них Порошенко, основатель партии регионов и бывший министр при Януковиче.
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Так він же не маладагвардеєц, це ваши маладиє ліца.
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и зеленский как продвижениц русского мира
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Этот комитет всегда даётся оппозиции ! Нужно было объявлять , что песики самая самая оппозиция !
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"Кутузова" тепер пиз....ти не можна чи можна?
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Богатырёву иди встречай козломордый кацап ЗЕсепар.
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Співати будем разом:
- Ще не вмерла Украіни
Ні Слава, ні Воля!
А ти кац скули над скрепами.
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А куди подівся головний ПЄС?
Щось його не чути!
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Це ти шукав адекватних і лайкнув неадекватному Поліграфу?
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Ну вот все и поделили. Теперь кивает на Раду и ещё на что то не получится. Поведение е Богдана лишь подтвердило принцип украинской политики. Победитель получает все. Один уже, который имел все, сейчас один в Ростове....
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Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")

Юрій Арістов став засновником та бенефіціаром близько 20 компаній, пов'язаних з ІТ та будівництвом. Чимало також спеціалізуються на імпорті живих морепродуктів та охолодженої риби преміум класу. Найбільші з них - компанії «Океанополіс» (створена у 2012 році) та «Атлантік-UMMA» (2015). Також створена мережа ресторанів «Fish house» та «Oysters Cava Bar». Найбільший імпортер риби та морепродуктів в Україні. У 2018 році була створена ТОВ «Столична ікорна компанія».
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