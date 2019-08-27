 Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Такі дані надають результати соціологічних досліджень, зокрема авторитетних фахівців-соціологів Центру ім. Разумкова проведеними в лютому 2019-го, червні 2018-го і в жовтні 2017 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
37,8% українців довіряють Національній поліції. У 2014 міліціонерам довіряло лише 5%.
Останнє соціологічне опитування проводилося в лютому 2019 року. За його результатами найбільший рівень довіри громадян з органів системи МВС - у Державної служби з надзвичайних ситуацій (61%). Державній прикордонній службі довіряють 52%, Національній гвардії України - 50%, Департаменту патрульної поліції - 40,4%. Якщо порівнювати з результатами соцопитування, проведеного в 2018 році, рівень довіри до патрульних поліцейських збільшився на 5,2%.
https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y
в Україні свавілля сміття з табельними стовбурами...
будь-який цивільний непослух будуть чавити без жалю...
зате патрульний не знає що робити, коли злочинець дістає гармату з кишені...
зрадонька...
23 ч. ·
Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) .
❗️Збір о 10:30
а цього мудачка посадити б
Тому пропоную дати їм нову назву: екскременти. Зважаючи на давні копрофагічні традиції порохохудоби, заперечень не буде!
А зе-дафни, как народ их называет ЗЕБИЛАМИ, так пускай и остается....
Лучше наверное не придумать...
Согласен..?
Наглядный пример,кто знает какая судьба полициантов задержавших родственника Ланя на ворованом дипе?Джип ездит а менты уволены по не соответствию.