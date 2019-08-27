 Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Такі дані надають результати соціологічних досліджень, зокрема авторитетних фахівців-соціологів Центру ім. Разумкова проведеними в лютому 2019-го, червні 2018-го і в жовтні 2017 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

37,8% українців довіряють Національній поліції. У 2014 міліціонерам довіряло лише 5%.

Останнє соціологічне опитування проводилося в лютому 2019 року. За його результатами найбільший рівень довіри громадян з органів системи МВС - у Державної служби з надзвичайних ситуацій (61%). Державній прикордонній службі довіряють 52%, Національній гвардії України - 50%, Департаменту патрульної поліції - 40,4%. Якщо порівнювати з результатами соцопитування, проведеного в 2018 році, рівень довіри до патрульних поліцейських збільшився на 5,2%.

Дивіться також: Водні поліцейські Херсонщини врятували дівчину, яку віднесло на матраці у відкрите море. ВІДЕО+ФОТО