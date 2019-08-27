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Все про:МВС (1305) опитування (397) Нацполіція (8101) ДСНС (2037)

 Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Уже три роки поспіль простежується поступове зростання довіри громадян до поліцейських сил порівняно з міліцейською правоохоронною системою.

Такі дані надають результати соціологічних досліджень, зокрема авторитетних фахівців-соціологів Центру ім. Разумкова проведеними в лютому 2019-го, червні 2018-го і в жовтні 2017 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

37,8% українців довіряють Національній поліції. У 2014 міліціонерам довіряло лише 5%.

Останнє соціологічне опитування проводилося в лютому 2019 року. За його результатами найбільший рівень довіри громадян з органів системи МВС - у Державної служби з надзвичайних ситуацій (61%). Державній прикордонній службі довіряють 52%, Національній гвардії України - 50%, Департаменту патрульної поліції - 40,4%. Якщо порівнювати з результатами соцопитування, проведеного в 2018 році, рівень довіри до патрульних поліцейських збільшився на 5,2%.

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Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144940
 
 
 Топ коментарі
 
Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..

https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y
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Скоро впаде. Почали повертати тих що не пройшли атестацію після Майдану. Даїшникам уже повернули норми скільки треба здати грошей після зміни.
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Звісно що лишається. Він купив собі місце вірною службою Коломойському.
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Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..

https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y
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Уровень доверия ко всем органам будет расти в геометрической прогрессии, если украинцы увидят шоблу папыредныков в наручниках, со слезами и соплями дающих признательные показания в суде.
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Богатырёву с цветами уже встретил зебильчик??
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...вот когда тебя закроют на Павлова - мое доверие к медицине станет просто беспрецедентным... Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС - Цензор.НЕТ 4116
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Ты главное не намочи клавиатуру от необузданно влажных фантазий. Придется ведь новую покупать.
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але ж... як же ж так? адже... клятий Порох до чого довів...
в Україні свавілля сміття з табельними стовбурами...
будь-який цивільний непослух будуть чавити без жалю...
зате патрульний не знає що робити, коли злочинець дістає гармату з кишені...
зрадонька...
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Скоро впаде. Почали повертати тих що не пройшли атестацію після Майдану. Даїшникам уже повернули норми скільки треба здати грошей після зміни.
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Ну это же пардон БРЕХНЯ ,доверять мусорам могут только ДЕБИЛЫ .
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только..ЗЕбилы скажем прямо. Это Аваковское мафиозное кодло беркутов и титушни под прикрытием косатой гебнявой воровки и Бабломойского..
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лол. аха ха ха. стабильно падает к этому пластику никчемному
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Такие данные предоставляют результаты социологических исследований, в частности авторитетных специалистов-социологов Центра им. Разумкова проведенными в феврале 2019-го, июне 2018-го и в октябре 2017 года, пишет Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3144940
Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС - Цензор.НЕТ 4853
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МВД сами строят инфографику доверия....так же как и показатели их деятельности...))))) есть у меня смутные сомнения что независимый соцопрос покажет возростание доверия к патрульной полиции и нацполиции)))
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Звісно що лишається. Він купив собі місце вірною службою Коломойському.
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рівень довіри до міліції (поліції) всю історію України на високому рівні ...
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Солідарна Молодь

23 ч. ·

Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) .
❗️Збір о 10:30
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це сьодні вранці було, розгальмуйся
а цього мудачка посадити б
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Схоже, термін порохобот себе остаточно вичерпав. Мародер на смітнику, худоба з ботоферми скаженіє від передчуття своєї останньої екскурсії на м'ясокомбінат.
Тому пропоную дати їм нову назву: екскременти. Зважаючи на давні копрофагічні традиції порохохудоби, заперечень не буде!
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пойдет....- любые боты за деньги это мерзость...
А зе-дафни, как народ их называет ЗЕБИЛАМИ, так пускай и остается....
Лучше наверное не придумать...
Согласен..?
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Кто ж тебе так крепко мозжечок прищемил?
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Ваше мнение очень интересно для Вас?😂 Я за пороха не голосовал в 2014-ом...и вам не советовал. Не голосовал за него и в первом туре. Во втором туре вьібор между ним и зельцем бениньім бьіл очевиден каждому человеку с критическим мьішлением, пониманием причинно-следственньіх связей, образованинм, позволяющим видеть прецедентьі и аналогии. Еще за мандузека голосовало сепарье и люмпен откровенньій. Вьі калобот?😀
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Аха-ха...в азиатских деспотиях путинских телезебилов всегда 75-100%😂У нас их не более 19% от числа избирателей. С бьідлом и сепарьем- до 30%. Не унижайте Украину, тупьіе люмпеньі и россиянцьі помойньіе. Насчет 8%- я за ЕС не голосовал. Глупьіе вьі любители жопного юмора .😁
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Аваков- символ коррупции в пострьіговской Украине...пойдет на повьішение и будет курировать всех силовиков.😂 Реальньій хозяин ньінешней зекраиньі.
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Я в сортах гуано разбираться не собираюсь...тем более, єто одна зеко *****.
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А почему Украинской государственной компанией управляют какие то люди из Англии?
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Какое доверие? К к кому? К полицаям-бездельникам и беспредельщикам?? К бомбилам СБУшникам?? Что вы курите? Из какого очка вы достаете эти инфографики?? "Правоохранители" так называемые это и есть главные преступники сейчас.
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Не возникало у меня с ними никаких напрягов. Нормально работают они, в Мариуполе, по крайней мере. Дважды меня ловили, на распитии слабоалкоголки. Первый раз- предупредили. Второй раз- штраф выписали 84 гривны. Всё- по делу. Их у нас- много. Ну и хорошо.
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Что серьезно за слабоалкоголку штрафуют? И суд был? Как то неверится)))
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Если Нафтогазом Украины управляют англичане и американцы ,так пускай эти англичане с американцами стоят в окопе против российской агрессии,.,а то получается что они только грабят Украинцев
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Уж извините но рефотра милиции в полицию провалилась из треском.Те парни и девушки в крторых мы и видели новое и справедливое провалилась уже на раенном уровне.Так как любые реформы надо начинать с верху.Жаль что ребята пришедшие в новую полицию разочаровались в ней.
Наглядный пример,кто знает какая судьба полициантов задержавших родственника Ланя на ворованом дипе?Джип ездит а менты уволены по не соответствию.
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После победьі над грузинами все бьіло похерено за год...
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Менты неисправимы показало время , как были мусорами так и остались,те кто переводил бабушек через дорогу исчезли как будто их и не было
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А энти, пардоньте, сосиологи полярность, бува, не перепутали??? Бо шо-то они минус за плюс выдают!! Какое, нах, доверие??
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От попандопули.Малють так, що від справжніх не відрізниш.
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вера населения, что в колбасе есть мясо, неукоснительно растет уже десятый год подряд
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