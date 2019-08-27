 "Батьківщина" знову пропонує Олену Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми переглянули свою позицію і знову пропонуємо Олену Кондратюк на посаду віцеспікера", - заявив на підготовчій групі представник "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.
Як відомо, в п'ятницю "Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на користь позафракційної Ірини Констанкевич, яка до депутатства очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.
Представники "Батьківщини" літали в 2017 році на борту літака Палиці в Женеву на зустріч із Коломойським.
Водночас ЄС висунула на посаду віцеспікера кандидатуру Мустафу Джемілєва.
Кандидатура ОТЗЖ досі не відома. "Голос" на цю посаду не претендує.
Посади спікера і першого віцеспікера отримають Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
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Не фан цього обрізеного, але, як кажуть, люби небоже правду.
Богдан, як і всі зє!біли, просто БРЕХЛО!
От і бігає з боку на бік, як та мавпа з анекдоту...
это климакс!.. это возрастное!
Перші п'ять коментаторів - повний відпад... Відразу видно - паразити, чи просто порохоботи... Не бачу між ними різниці...
Загляну пізніше...
Сподіваюся на присутність адекватних...
Елену Константиновну Кондратюк связывают с одним из главных украинских олигархов, Виктором Пинчуком.
Вообще то можно почитать,а не спрашивать на форуме
Але думку адекватних дописувачів...
За вашу думку, дякую...