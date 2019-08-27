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 Політика України
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Все про:ВР (5375) Батьківщина (340) Кондратюк Олена (3)

 "Батьківщина" знову пропонує Олену Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради

Фракція "Батьківщина" після деяких дискусій знову запропонувала на посаду віцеспікера ВР Олену Кондратюк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми переглянули свою позицію і знову пропонуємо Олену Кондратюк на посаду віцеспікера", - заявив на підготовчій групі представник "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.

Як відомо, в п'ятницю "Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на користь позафракційної Ірини Констанкевич, яка до депутатства очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.

Дивіться також: "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради. ВIДЕО

Представники "Батьківщини" літали в 2017 році на борту літака Палиці в Женеву на зустріч із Коломойським.

Водночас ЄС висунула на посаду віцеспікера кандидатуру Мустафу Джемілєва.

Кандидатура ОТЗЖ досі не відома. "Голос" на цю посаду не претендує.

Посади спікера і першого віцеспікера отримають Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144937
 
 
 Топ коментарі
 
Хотів почитати думку форумчан про цю пані ...
Перші п'ять коментаторів - повний відпад... Відразу видно - паразити, чи просто порохоботи... Не бачу між ними різниці...
Загляну пізніше...
Сподіваюся на присутність адекватних...
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Оце новина!!! На 100 днів ЗЁ...
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Тебе ещё 5 лет тявкать,береги силы😁
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Та ми ж усі вже втекли. Аж "Жуляни" "розбомбили". Та й фінансування, за вашими побрехеньками, нам припинили...
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Присосался ты к телу Украины клоп,ну ничего оторвем вас и в баночку положим,будешь пол менять,что бы удачно замуж выйти😁
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Богдан загнал оглоблю Пэсыкам-Пэтикам...., а ведь ещё и провернёт!
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Він поки просто мандить, щоб не прозріли ті, кого євреї обдурили, підтримує у них тонус очікувань, типу ось-ось, ще трохи.
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Юля газовая мерзота, про неё уже нечего добавить
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Я хотів коментарів про цю Кондратюк від прихильників Юлі, яка відмовлялася давати своїх людей на посаду віце-спікера.
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Поки що нічого не можу сказати чому так і хто така ця Кондратюк. Хотілось би почути від Тимохи які аргументи переважили.
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ТЮ, як відомо "і розумна, і красива".

От і бігає з боку на бік, як та мавпа з анекдоту...
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перепады настроения, подала кандидатуру, потом отозвала, потом снова подала..
это климакс!.. это возрастное!
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Хотів почитати думку форумчан про цю пані ...
Перші п'ять коментаторів - повний відпад... Відразу видно - паразити, чи просто порохоботи... Не бачу між ними різниці...
Загляну пізніше...
Сподіваюся на присутність адекватних...
 показати весь коментар
 
 
Елена Кондратюк пришла на работу в Раду с сумкой французской фирмы SAINT LAURENT, которая сначала стоила 30 000 гривен, а сейчас подешевела в два раза.

Елену Константиновну Кондратюк связывают с одним из главных украинских олигархов, Виктором Пинчуком.

Вообще то можно почитать,а не спрашивать на форуме
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Мене цікавить думка форумчан по-перше...
Але думку адекватних дописувачів...
За вашу думку, дякую...
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що, навіть пристойну сумку собі неспроможна купити, як у Ірунчика Л. чи у Марини П.? Що за дешевка? Ні, таку не візьмемо у віцеспікери.
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