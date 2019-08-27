EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  11519  191
Все про:Богатирьова (94) Київ (6425)

 Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна

Ексміністр охорони здоров'я України часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в країну і відразу ж була передана співробітникам Нацполіції України.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Богатирьова сьогодні повернулася в Україну. Була в аеропорту "Жуляни" (Київ. - Ред.) передана Нацполіції", - сказав співрозмовник агентства у вівторок ввечері.

Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Генеральна прокуратура України від 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

Також Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.

Читайте також: Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144936
 
   
 Топ коментарі
 
нацполиция еще не выпустили и не извинилась?
 показати весь коментар
 
Через два дня выйдет...и там еще и министром станет...зебобики у,власти...рыги для них друзья...
 показати весь коментар
 
А чого портнов і ця лярва при порошенку ховалися у кацапів, а зараз вилазять?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Нагадаю, вона була головою РНБО часів Януковоща, тобто головою Ради Національної Безпеки і Оборони.

Не без її відома знищувалася і обкрадалася Армія і інші підрозділи безпеки. Її і посадили на цю посаду щоб це усе безконтрольно нищіти напередодні вторгнення Рашки на терен України!
 показати весь коментар
 
 
100% согласен. Она уже всё порешала со своими ЗЕКомандовцами и Портновым...формально арестуют, но ЗЕКкоманда сепаритистов, антиукраинская власть её сразу отпустит. При Порошенко даже боялась нос показать...при ЗЕкловуне ещё и министром станет..
 показати весь коментар
 
 
Не арестуют. Вишь слово какое - "передали" нацполиции.
Может с мигалками и ескортом сразу домой. Натерпелась горемика.
 показати весь коментар
 
 
Штепу порося вже посадило за грати...Краще мовчіть вже
 показати весь коментар
 
Відпустять,скоро і інша наволч приїде.
 показати весь коментар
 
 
КанеШно, почувствовала гнида, что все сойдет с рук. Власть поменялась, теперь "справедливый" суд освободит под лічниЄ АбізатЄльства і буде ця гнида ходити посміхатись та на мертвечукових телеканалах розказувати про поганого Порошенка та хунту яка захопила владу. Я не удивлюсь если скоро появятся и все остальные гниды. Зебилы рулят...
 показати весь коментар
 
 
Да, забыл сказать. Не зналабы эта тварь о том, что будет именно так как я описал, то хрен бы она вернулсь, падлюка...
 показати весь коментар
 
 
Без договорняка фиг бы появилась!
Шо ж за "товар" притаранила??
🤔
 показати весь коментар
 
 
дежа вю !!!
05.11.15 15:18 Лукаш задержали 1,5 часа назад.
и шо?

13 марта, 2018 Доказательств вины Лукаш следствие пока не нашло - Луценко
Исключение экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш из санкционного списка Евросоюза ничего не означает, поскольку ее имущество не было под арестом, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
 показати весь коментар
 
 
А может в Украине разрабатывается "египетский сценарий". Помните как в Египте революция "арабская весна", к власти на выборах пришла радикальная группа "братья мусульмане", не кто им не мешал так сказать выходить из подполья и расшифровываться, а потом опа на "нежданчик" переворот их всех повязали и за решетку, как говорится "собрали в одном месте и одним махом накрыли" Ну это я конечно шучу. Это не наш случай и не наши методы. У нас возвращаются значит сигнал, что не тронут. Отдувался один Ефремов и то отпустили., как до него Штепу ( ну та уже и депутат постреволюционной Украины)
 показати весь коментар
 
о... аптекарщица нарисовалась а за ней и хведорович енакиевский ,тот шо завгаром был подходе
 показати весь коментар
 
 
кому-то сільно пріглянулісь актіви королєви трамадола
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А може таки її запросили...
Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 9549
 показати весь коментар
 
 
Как не звали? А может посмотришь статистику по выборам? Убрать воров, шовинистов, порохоботов и те кто при шоколадном хорошо воровали, вот и получится 75%. Так что картинка явно не в тему...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Kino Gang, а чему ты удивляешься? Ты смотри на шавок Пороха. Вся власть старая: и парламент, и правительство. А обвиняют новую власть, которая еще не власть. Но им по х... Главное тявкать и за это получить иудовские сребренники.
 показати весь коментар
 
 
Та да, при писюнистах вся срань возвращается.
 показати весь коментар
 
 
не в министорки ли приехала устраиваться?
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилам сепаратистам такие кадры нужны, может и министершей стать..
 показати весь коментар
 
 
Да ты шо? Такой умный на диване с пивком или покрепче?
 показати весь коментар
 
Богатырёву с цветами встречал уже хохол малоросс 73%??
 показати весь коментар
 
 
Весьма серьёзные обвинения. Она что, не знала что на ней висит, раз вернулась в страну? Или получила гарантии скорого оправдания и снятия обвинений?
 показати весь коментар
 
 
Прибула щоб відновити фармацевтичну мафію з якою боролася Ульяна Супрун?
 показати весь коментар
 
 
Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків

https://24tv.ua/klan_bogtirovoyi_hoche_povernuti_sobi_kontrol_nad_derzhavnimi_zakupivlyami_likiv_n1197504
 показати весь коментар
 
 
Роман, дякую Вам за посилання на статтю.
P.S. Я ще пам'ятаю ті часи коли препарат "Таміфлю" продавали державі з 400% -й накруткою.
 показати весь коментар
 
https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y

Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
 показати весь коментар
 
 
згідний з зебілами, це не реванш, це співпадіння
 показати весь коментар
 
 
курс лечения от алкоголизма прошла? хабалка подзаборная- это доунбасские кадры-президент зек,алкашка министорка
 показати весь коментар
 
 
може по пьяни ни туда билет взяла, думала на багамы , а прилетела на нары
 показати весь коментар
 
 
Януковська кобиляча підхвісниця,вже тут!А хліб сіль був,перед тім як повезли в кутузку?
 показати весь коментар
 
 
Зато красивая, напомаженная, вся в брюликах, гламурных шмотках и с натянутой мордой. Настоящий украинский министр. Не то, что какая-то там патлатая Супрун.
 показати весь коментар
 
 
А должно было быть:
Остывшая. Холодная.
Змеюка подколодная.
 показати весь коментар
 
 
Капець поліцейські попали... Вона ж приїхала щоб стати Міністром охорони здоров'я.
 показати весь коментар
 
 
яку ж посаду їй запропонують?!!!!!!!!!
Наступний на в"їзд Микола Янович!???????????
Дезентерія хвороба заразна!!!!!!!!!!!!!
Хто дасть гарантію , що ця ВР протримається 12 міс.?????????????? Їх задача якумого скоріше піти і звільнити місце для тих хто очолював корупцію........хто по суьті володіє землею України (тільки не міг пред"явити свої права на неї).
Вітання 73% ДЛБ.
 показати весь коментар
 
 
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.

Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).

- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".

Зелебобы, хавай.Те
Вони зробили ВАС разом!

Аллан Левитов
 показати весь коментар
 
 
Ну, Алан може вчинити ізящну наругу над зеленими шмарклями)))
 показати весь коментар
 
яку ж посаду їй запропонують?!!!!!!!!!
Наступний на в"їзд Микола Янович!???????????
Дезентерія хвороба заразна!!!!!!!!!!!!!
Хто дасть гарантію , що ця ВР протримається 12 міс.?????????????? Їх задача якумого скоріше піти і звільнити місце для тих хто очолював корупцію........хто по суьті володіє землею України (тільки не міг пред"явити свої права на неї).
Вітання 73% ДЛБ.
 показати весь коментар
 
 
Протримається. Зараз планується величезна мобілізація. Щоб чоловіки сиділи під обстрілами і не думали про Майдан.
 показати весь коментар
 
 
при дурному кловуні вся п"здота повертається продовжити незавершену справу-красти.
 показати весь коментар
 
 
Новый министр здравоохранения в команде Зе-клоунов Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 190
 показати весь коментар
 
 
через пол года будет в раде..... как-то так само произойдет........
 показати весь коментар
 
 
Ух ей срока впаяют! Только гос измена - 15 лет! А еще за нарко-мафию.))) И надо конфисковать еще все у нее!!! Потому что все деньги и богатства добытые преступным путем!
 показати весь коментар
 
Вже все порішали. Портнов совість нації, соратник Яника по розкраданню України , зрадник і гнобитель українців, ще недавно погрожував проблемами всім патріотам захисникам держави править балом у команді Зе по поверненню злодіїв та бандитів ригіоналів.Рая вже башлянула міліончик Зе команді і скоро буде народу України показувати дулі та надсміхатиь. 'Как ми іх сделали'.Черга в повернені Азіров, Яник .... . Ось так українці розводять Вас як котят. Ну як будете дальше терпіти?!
 показати весь коментар
 
 
Солідарна Молодь

23 ч. ·

Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) .
❗️Збір о 10:30
 показати весь коментар
 
 
Отдыхал пару лет назад в Квасах, что под Раховом на Закарпатье.
Что сказать, почти все село работает на санаторий, принадлежащий семье Богатыревой.
Люди, что батраки. Санаторный бизнес, ресторанный, пивоварни...
 показати весь коментар
 
 
Так это и есть те самый новые лица о которых шутоголовый паяц втирал своим ЗЕбилам у фейсбуках??
 показати весь коментар
 
 
Отпустят и оправдают. Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 830 Портнов даст команду и все порешает. коррумпированые Суды сделают свое дело...и связи тоже, кто за ней стоит.
 показати весь коментар
 
 
все говно опять возвращается..при зеЛЕной падале!
ничего...cкоро вместе с зеЛяй драпать будет уже навсегда!на расею
 показати весь коментар
 
 
Раз прилетела, значит наверху уже всё порешали. Смотрите её скоро в ВР.
 показати весь коментар
 
 
Та чё вы так возбудились?
Её же ЗЕбеня пригласил на место Супрун...
Послезавтра в раде назначение...

 показати весь коментар
 
 
А должна была висеть на верёвке тварь
.Будет висеть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свиновата навіть жалкує, що Богатирьову схопили. Все пішло дещо не за їх сценарієм. Але погавкати за звичаєм треба. Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 7622
 показати весь коментар
 
Чомусь Цензор скромно умовчав, що Богатирьова ще була секретарем РНБО при кумові Порошенка. Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 5362
 показати весь коментар
 
і шо? а ось тобі правда:За період з дня утворення Ради національної безпеки і оборони України посаду Секретаря Ради обіймали БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна ( з 24 грудня 2007 р. по 14 лютого 2012 р.);тобто кінець року , а в 2008 хто презом був?
 показати весь коментар
 
 
Я ж написав, презом був кум і соратник Порошенка.
 показати весь коментар
 
Делаем ставки, как быстро ее выпустят, восстановят в должности, и выплатят компенсацию за 5 лет?
 показати весь коментар
 
 
Ще велике питання,кого в Україні більше,чи агентів кемля,чи агентів усраіля,полізли як таракани!
 показати весь коментар
 
Пошла жара твари риги начали легализироватся
 показати весь коментар
 
так они с 14 года благодаря свиновальцу в законе.
 показати весь коментар
 
Нет - дешёвым лекарствам от Супрун , даёшь дорогие ( сделанные в подвале здания министра МОЗ в мариинском парке ) от Богатырёвой . Никакой политики , голобородьки просто выживают в Украине как могут
 показати весь коментар
 
чиво? при супрунше ликы стали дешевыми?????
 показати весь коментар
 
порохоботы! раю задержали - вам поживиться нечем!
 показати весь коментар
 
 
Скоро Раї самий чесний суд компенсації призначить за всі роки скитаній по світу ... Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 7076
 показати весь коментар
 
 
Не вовремя Рая вернулась из "С.траны С.вятого С.текломоя Р.азбавленного", ох не вовремя... Понятное дело, что это возвращение было задолго согласовано с командой "новых зеленых лиц", что за это возвращение Рая заранее пробашляла бабла и поклялась на полной версии "рассмеши комика" в вечной преданности во имя Бени, Боди и Зели, ныне и присно и вовеки веков.... Но кто ж знал, что на День Независимости Украины 30 тыщ простых людей, прежде всего Воинов-ветеранов российско-украинской войны, не за бабло и не за "поржать" под пивасик, а по зову сердца, торжественно и при поддержке народа пройдут по центру Киева и на фоне этого Народного Марша Достоинства выступление "зеленой сопли" под реп вместо Гимна Украины будет выглядеть, как насмешка над национальным праздником... Поэтому теперь перед народом Украины будет разыграно очередное шоу "арестовать Раю" Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 4989 После Раю отпустят под залог 300 гривень, будьте уверены, друг новой власти Портнов уже работает над этим. А потом Рая, весной 2020 г., станет депутатом на местных выборах от какой-нибудь Кацапетовки в Даунецкой или Луганской области ... ну а дальше вы знаете
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору