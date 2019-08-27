 Богатирьова повернулася в Україну, її передали Нацполіції просто в аеропорту, - Інтерфакс-Україна

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
"Богатирьова сьогодні повернулася в Україну. Була в аеропорту "Жуляни" (Київ. - Ред.) передана Нацполіції", - сказав співрозмовник агентства у вівторок ввечері.
Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Генеральна прокуратура України від 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.
Також Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.
Не без її відома знищувалася і обкрадалася Армія і інші підрозділи безпеки. Її і посадили на цю посаду щоб це усе безконтрольно нищіти напередодні вторгнення Рашки на терен України!
Может с мигалками и ескортом сразу домой. Натерпелась горемика.
Шо ж за "товар" притаранила??
🤔
05.11.15 15:18 Лукаш задержали 1,5 часа назад.
и шо?
13 марта, 2018 Доказательств вины Лукаш следствие пока не нашло - Луценко
Исключение экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш из санкционного списка Евросоюза ничего не означает, поскольку ее имущество не было под арестом, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
https://24tv.ua/klan_bogtirovoyi_hoche_povernuti_sobi_kontrol_nad_derzhavnimi_zakupivlyami_likiv_n1197504
P.S. Я ще пам'ятаю ті часи коли препарат "Таміфлю" продавали державі з 400% -й накруткою.
Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
Остывшая. Холодная.
Змеюка подколодная.
А тут нежданчик от погранца..
Наступний на в"їзд Микола Янович!???????????
Дезентерія хвороба заразна!!!!!!!!!!!!!
Хто дасть гарантію , що ця ВР протримається 12 міс.?????????????? Їх задача якумого скоріше піти і звільнити місце для тих хто очолював корупцію........хто по суьті володіє землею України (тільки не міг пред"явити свої права на неї).
Вітання 73% ДЛБ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).
- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
Зелебобы, хавай.Те
Вони зробили ВАС разом!
Аллан Левитов
Наступний на в"їзд Микола Янович!???????????
Дезентерія хвороба заразна!!!!!!!!!!!!!
Хто дасть гарантію , що ця ВР протримається 12 міс.?????????????? Їх задача якумого скоріше піти і звільнити місце для тих хто очолював корупцію........хто по суьті володіє землею України (тільки не міг пред"явити свої права на неї).
Вітання 73% ДЛБ.
23 ч. ·
Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) .
❗️Збір о 10:30
Что сказать, почти все село работает на санаторий, принадлежащий семье Богатыревой.
Люди, что батраки. Санаторный бизнес, ресторанный, пивоварни...
ничего...cкоро вместе с зеЛяй драпать будет уже навсегда!на расею
🤑
Её же ЗЕбеня пригласил на место Супрун...
Послезавтра в раде назначение...
.Будет висеть.