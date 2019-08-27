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 Події
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Все про:поранення (1499) Донбас (12844) Об'єднані сили (357)

 Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено воїна ОС, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) обстрілювали з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Талаківки (з танкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Водяного (з ручних протитанкових гранатометів), Павлополя (з автоматичних гранатометів), Мар'їнки (з підствольних гранатометів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил - поблизу Світлодарська (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).

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"Упродовж цієї доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - повідомили в пресцентрі.

Нагадаємо, 26 серпня ворог 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144935
 
 
 Топ коментарі
 
Натягни на нього брудну шкарпетку з дірками.
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Нехай пуляють. Хто не заховався, я не винуватий.
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Натягни на нього брудну шкарпетку з дірками.
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Нехай пуляють. Хто не заховався, я не винуватий.
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А почему нельзя пригласить войска ООН и поставить их по линии разграничения или построить там *стену Яценюка* чтобы *настамнеты* и *потерьнеты* друг друга не обстреливали?
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Ця стіна повинна бути висотою в кілька кілометрів, інакше стрілятимуть через неї.
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Можно внятно объяснить,почему в рамках определённых соглашений нас обстреливают и убивают уже 5 лет,и только сейчас это вызывает бурную негативную реакцию у определённого круга...персонажей.(спойлер-логически нельзя)
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Патамушта только січас ми не відповідаємо на обстріли.
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Объясняю. Потому, что раньше мы отвечали на каждый выстрел, даже с запасом,а сейчас пацанов просто расстреливают, как баранов. Если не отвечать, враг чувствует безнаказанность и борзеет.
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Мля,ещё один....Прям обстреливают наших,а они как бараны блеют:"Зеленский же запретил!"Какие же вы соя-ублюдки...И ещё,сравни хотя бы наши потери летом 18-го и сейчас 19-го.И заткнись.Просто заткнись.
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Не пи"дел бы ты...Тут же на цензоре регулярно выкладываются видео,как мы відповідаємо.Ублюдки соевые...Любое вранье-лишь бы за петю.
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Нееее, посмотри когда эти ответки были, с пацанами созваниваемся, все печально.
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а пацаны тоже как и штаб ООС говорят что потерь нет?
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Ну а наши как всегда пукнули в ответ из АКМмов.Ведь перемирие же.
О Господи где же ниши 52-я и 54-я которую срочно ,,ротировали,,
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https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y

Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
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один ранен (с) новый вид брехни от зебобы
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