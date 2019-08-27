 Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент

Про це 27 серпня Крим.Реалії повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформує Цензор.НЕТ.
"29 серпня має відбутися суд. Сьогодні я отримав відгук, який написало Міністерство майнових і земельних відносин та який вони представили в суд. Суть полягає в тому, що фонд майна наполягає на припиненні будь-яких договорів між управлінням єпархії і Мінмайна через те, що управління Кримської єпархії не зареєстровано за законодавством Росії", - сказав архієпископ Климент.
Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбоване і поламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.
Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.
Может забить колы на линии разграничения и сделать границу страны без всяких там пенсий и дотаций для граждан ,,русского мира,,.
Мне кажется что после этого решения война закончится до выплат первых пенсий и субсидий.
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року. Таким чином суд призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. У Православній церкві України відреагували на це рішення і зауважили, що жоден суд не зможе "зробити Московський патріархат - не московським".
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