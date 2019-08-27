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 Суспільство
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Все про:Крим (7346) архієпископ Климент (28) ПЦУ (429)

 Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент

Підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Про це 27 серпня Крим.Реалії повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформує Цензор.НЕТ.

"29 серпня має відбутися суд. Сьогодні я отримав відгук, який написало Міністерство майнових і земельних відносин та який вони представили в суд. Суть полягає в тому, що фонд майна наполягає на припиненні будь-яких договорів між управлінням єпархії і Мінмайна через те, що управління Кримської єпархії не зареєстровано за законодавством Росії", - сказав архієпископ Климент.

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбоване і поламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

Читайте також: Кримська єпархія ПЦУ оскаржила в суді розірвання договору оренди кафедрального собору в окупованому Сімферополі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144932
 
 
 Топ коментарі
 
Обратитесь в ПАСЕ, там же сказали что приняли РФ обратно не за их бабки, а что бы заставлять их соблюдать цивилизационные права людей в том числе и религиозные ( хотя так как они травят Свидетелей Иеговы и отдельные группы мусульман им "как раз место" в ПАСЕ. ) А к православным у них "особый подход" ( не входящим в секту свидетелей Пу почему то названной Московским патриархатом.), если кто не обратил внимание РФ нападает в основном именно на православных - Молдова, Грузия, Украина, принося человеческие жертвы на алтарь своего фараона, язычники , прости Господи.
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Чому не робити теж саме з російською мовою, церквою. Обридла ця толерантність.
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Нападение с целью захвата территорий и порабощения, убийства и т. д., если официально то война, если не официально ( "нас там нет") то терроризм.
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Це ланки одного ланцюга з Філаретом. Ларчик открьівался просто.(С)
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ось як просто рішать конфісіальнийє вопроси! Било би жиланійє
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То чому не вирішувати подібним чином питання з РПЦ?
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Церковь вообще коммерческая структура, ждущая от народа подаяния, а попы дармоеды , а потом рассекают на авто топ класса ещё и под градусом . По сути у каждого своя религия , правильнее всего быть агностиком ,как большинство учёных
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Обратитесь в ПАСЕ, там же сказали что приняли РФ обратно не за их бабки, а что бы заставлять их соблюдать цивилизационные права людей в том числе и религиозные ( хотя так как они травят Свидетелей Иеговы и отдельные группы мусульман им "как раз место" в ПАСЕ. ) А к православным у них "особый подход" ( не входящим в секту свидетелей Пу почему то названной Московским патриархатом.), если кто не обратил внимание РФ нападает в основном именно на православных - Молдова, Грузия, Украина, принося человеческие жертвы на алтарь своего фараона, язычники , прости Господи.
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Напад росіян на ці країни є тероризмом?
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Нападение с целью захвата территорий и порабощения, убийства и т. д., если официально то война, если не официально ( "нас там нет") то терроризм.
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Війна вони не об'являли. Тоді це православний тероризм, бо РПЦ підтримує агресію.
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Ну называть это "православным" я бы не стал. Церковь в РФ это служка власти и государства, часть аппарата. О каком там Боге вообще речь, это шаманы , только вместо бубна у них ТВ пропаганда.
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Чому не робити теж саме з російською мовою, церквою. Обридла ця толерантність.
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А нужен ли Украине сраный Крым?Или окупированые територии?Ведь за последние 5 лет войны в Украине востановилась настоящая армия,начался хоть и медленный но рост экономики даже без тех кто громогасно заявлял что кормит всю Украину.
Может забить колы на линии разграничения и сделать границу страны без всяких там пенсий и дотаций для граждан ,,русского мира,,.
Мне кажется что после этого решения война закончится до выплат первых пенсий и субсидий.
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На часі припиняти існування УПЦ МП - кремлівського сатанату і гнати московитських попів з Лаври але файна судова реформа дається в знаки.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року. Таким чином суд призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. У Православній церкві України відреагували на це рішення і зауважили, що жоден суд не зможе "зробити Московський патріархат - не московським".
https://24tv.ua/****************/
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руssке гундяєвське кривослав'я!!
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А в ведь по сути погибают то наши ребята не за окупированые територии а за возможность уродов получать украинские пенсии и закупать наши продукты.Ведь на блокпостах толпы тех из чьих дворов работают минометы и они их кормят и поят да еще и благословляя.
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