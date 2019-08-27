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 Суспільство
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Все про:відставка (544) спорт (760) велосипедисти (74)

 Експрезидент Федерації велоспорту Башенко, який нахамив спортсменці, не визнає своєї відставки

Олександр Башенко був звільнений з посади президента Федерації велоспорту України після публічних образ чемпіонки Європейських ігор Анни Соловей.

Сьогодні на фейсбук-сторінці Федерації з'явилося спростування цього звільнення, передає Цензор.НЕТ.

Башенко не визнає законність позачергової конференції 20 серпня, на якій його було відправлено у відставку, а його місце зайняв Андрій Гривко.

За словами Башенка, на заході не було представників Києва, Київської, Луганської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Читайте також: Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України

Башенко також нагадав про конференцію 15 листопада, на якій він хоче провести нове голосування за нового президента ФВУ.

Експрезидент Федерації велоспорту Башенко, який нахамив спортсменці, не визнає своєї відставки 01

Як повідомлялося, 20 серпня Башенка, який "прославився" своєю хамською поведінкою зі спортсменками, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України.

Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Анни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

20 серпня Олександр Башенко був звільнений з посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144928
 
 
 Топ коментарі
 
Ха) Бидло ніколи не зізнається що воно бидло
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А кто из обезбашенных зажравшихся наглецов может признать законной свою отставку? Федерация велоспорта как бы его вотчина, где он дань собирает.
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Да у этого хама бабла наворованного, что грязи. И велоспорт ему так, для фишки
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Да у этого хама бабла наворованного, что грязи. И велоспорт ему так, для фишки
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А кто из обезбашенных зажравшихся наглецов может признать законной свою отставку? Федерация велоспорта как бы его вотчина, где он дань собирает.
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а знаєте, прочитавши твір Башенко, сиджу та регочу... Чого варте лише:"Щодо Грівка", а далі по тексту, чи:"...запроваджений експерімент"... Міг би зірвати куш на "Розсміши коника"? Експрезидент Федерації велоспорту Башенко, який нахамив спортсменці, не визнає своєї відставки - Цензор.НЕТ 4503
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Ха) Бидло ніколи не зізнається що воно бидло
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Ну для початку йому потрібно хоча б протверезіти . Воно ж весь час п'яне .
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По этому черту надо звонить Баканову. (С) Бурят.
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А мона по наследству перрредавать должности??

🤗
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Ещё бы одна каденция и это было бы в Конституции записано
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Вполне ожидаемая реакция. А вы шо думали,хам так просто уйдёт??
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Все эти деятели живут в своей реальности и очень оторваны от жизни

До них доходит очень туго, что все. Лавочка закрылась

Увольнение, кстати, только в суде можно оспорить, а не постиком в ФБ
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О, а бібісіська казала шо ти вже всьо, подалась у мандри.
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Вспомни за сколько иуда продался.Твой ник тебе подскажет.
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проблема всех этих таких вот деятелей в том, шо они вчера были от сохи, а сёдня уже не в грязи, а в князях. с голубой кровью и белыми костями. сегодняшнее максимальное быдло, это дети тех кто штормовал в перестройку, создавая себе первоначальный капитал. и теперь попробуй от таких от избавиться. первое поколения вырасшее от быдла, отличается особымы нечеловеческими качествами и полным отсутствием какой либо морали.
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Это те кому сейчас под 50 и старше

Имхо они сами штурмовали 90-е ещё в свои 20 и 20+
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они вчера да. а сегодня уже и оних же дети,- золотое быдло получше чем их папики. таланты с них так и прут. некоторые в своих 20-25 уже талантливыми парламентариями с боевым опытом поставали или почётными консулами, или как их там. оццов и сынов из таких вот генераций, я вобщем то и имел ввиду. первые - князья из грязи бандитизма первоначального накопление капитала, а оних же дети, уже производная из того гамна, из которого их родаки себя тогда слепили. где то так.
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Кого-то может и родители- партийные функционеры
А кто-то обычный бандюхай из 90-х или их шестёрка, ширма
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Суцільний нігілізм, пофігізм і далі за списком. Зебєня, наводь порядок, а не їж шаурму, коли вже віліз на табуретку.
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Та можешь не признавать.. сиди там в отставке и не признавай себе
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ты незабывай про *самые гуманные суды в мире* вот там точно *поле чудес*
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Типовий порохосос. Ті також ніяк не можуть змиритись зі своїм програшем.
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Ти дивись яка падлюка!Гнать в три шеи и близко к спорту не подпускать!
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Чмо не может отклеиться от своего кресла.
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А #издити його не пробували? По особливому досвіду знаю - допомагає, аж джмелики потім регочуть.
До речі, якщо моєї дружині, або сестрі таке сказали, 3,13здив би довго та боляче. Потім подав до суду за скривавлені тактичні перчатки (відшкодування затрат на прання).
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Башенко став, напевно, членом ЗЄприслуги і його поновлять
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27 суб'єктів мінус 8 відсутніх (зі слів хамла) усе одно в результаті більшість - 19.
Так що усе легітимно.
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Этот товарисч разговаривает как быдлан из подворотни. Уже только за одно это он не имеет право быть руководителем. Пусть сначала научится разговаривать по-человечески.
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Нехай навчається в криворізьких університетах.
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У дяди явное псих.растройство,кто ему доверил судьбы людей решать
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Ну, еБашенко, если не признаешь свою отставку, то в качестве протеста можешь вскрыть себе вены. Есть и еще подходящие тебе варианты протеста. Спроси у Чечетова.
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Що це за федерація!! З одним хамлом не може справитися.
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Ничего, судя по последним перлам, от того же Богдана- лиха беда начало(с)!!! Мы вот-вот такое услышим, от "Илиты", что наши тут с вами взаимные дрязги покажутся игрой в песочнице. Не Нострадамус я, но тут- предрекаю.
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Свинові Иліти? Так вони давно на смітнику!
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Был уже один такой, до сих пор себя легитимным считает...
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Мудак доиграется, лучше бы ушел по тихому, а то копнут по глубже...
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борьба за корыто как за окружной суд - наверно денежное место?
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Может этой гниде пора уже настучать по е.альнику? Сук а, еще отгавкивается!
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