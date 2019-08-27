 Експрезидент Федерації велоспорту Башенко, який нахамив спортсменці, не визнає своєї відставки

Сьогодні на фейсбук-сторінці Федерації з'явилося спростування цього звільнення, передає Цензор.НЕТ.

Башенко не визнає законність позачергової конференції 20 серпня, на якій його було відправлено у відставку, а його місце зайняв Андрій Гривко.

За словами Башенка, на заході не було представників Києва, Київської, Луганської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Черкаської та Кіровоградської областей.

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Башенко також нагадав про конференцію 15 листопада, на якій він хоче провести нове голосування за нового президента ФВУ.

Як повідомлялося, 20 серпня Башенка, який "прославився" своєю хамською поведінкою зі спортсменками, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України.

Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Анни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

20 серпня Олександр Башенко був звільнений з посади.