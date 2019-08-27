 "Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віцеспікера Ради, - Герасимов

Про це повідомив обраний народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.
"Сьогодні (27 серпня - ред.) відбулося засіданні і ми вирішили висунути на віцеспікера Мустафу Джемілєва", - сказав він.
Також "ЄС" пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза керівником комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.
Раніше в партії "Слуга народу" визначилися з кандидатурами на посаду голови Верховної Ради і його першого заступника. Ще одну посаду віцеспікера президентська партія залишила опозиції.
Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
23 ч. ·
Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) .
❗️Збір о 10:30
Зебилы тут на говно уже изошлись, ща Крым российским признают, лишь бы не крымско-татарским.
Джамілев не тої національної меншини , що рулить зараз в Україні
Джамілев не тої національної меншини , що рулить зараз в Україні
Доречі, а коли в Україні з"явиться національнтй округ національної меншини зі столицею Чернівці, шо рулить зараз в Україні.