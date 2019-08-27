 "Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віцеспікера Ради, - Герасимов

Про це повідомив обраний народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Сьогодні (27 серпня - ред.) відбулося засіданні і ми вирішили висунути на віцеспікера Мустафу Джемілєва", - сказав він.

Також "ЄС" пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза керівником комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.

Раніше в партії "Слуга народу" визначилися з кандидатурами на посаду голови Верховної Ради і його першого заступника. Ще одну посаду віцеспікера президентська партія залишила опозиції.