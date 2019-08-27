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 Політика України
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Все про:ВР (5375) Джемілєв (226) Європейська Солідарність (91)

 "Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віцеспікера Ради, - Герасимов

"Європейська солідарність" Петра Порошенка пропонує призначити лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва віцеспікером Верховної Ради.

Про це повідомив обраний народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Сьогодні (27 серпня - ред.) відбулося засіданні і ми вирішили висунути на віцеспікера Мустафу Джемілєва", - сказав він.

Також "ЄС" пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза керівником комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.

Раніше в партії "Слуга народу" визначилися з кандидатурами на посаду голови Верховної Ради і його першого заступника. Ще одну посаду віцеспікера президентська партія залишила опозиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144925
 
   
 Топ коментарі
 
пэтя все, уносите его, сдулся не зайдя в раду
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узнаю петин "почерк" - поставить на должность "свадебного генерала" и за его спиной оптяпывать всевозможные грязные делишки!
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О Свына курочит, не по детски!
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https://www.youtube.com/watch?v=dNoe5lm8p_Y

Давай помиримось. Зеленський роздав нові вказівки зе фанатам..
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Солідарна Молодь

23 ч. ·

Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) .
❗️Збір о 10:30
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Хороший ход.
Зебилы тут на говно уже изошлись, ща Крым российским признают, лишь бы не крымско-татарским. "Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віцеспікера Ради, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8945
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не вийде
Джамілев не тої національної меншини , що рулить зараз в Україні
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Тут все дискуссии идут между националистами, которые стараются Украину сделать украинской и советской ватой, которая тянет страну назад в совок. Достигнуть согласия невозможно.
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не вийде
Джамілев не тої національної меншини , що рулить зараз в Україні
Доречі, а коли в Україні з"явиться національнтй округ національної меншини зі столицею Чернівці, шо рулить зараз в Україні.
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