 Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ОАСК.
Зазначається, що один зі слухачів, не зважаючи на зауваження, систематично порушував порядок, а інші присутні підтримали його. Як передає UA:Перший, прихильники УПЦ КП почали кричати "Ганьба" і вимагати відновити свій патріархат.
"З огляду на те, що під час розгляду цієї справи в залі перебувало понад 50 вільних слухачів, які висловлювали підтримку цій особі, слухати справу було неможливо і суддею було оголошено перерву до 11 вересня", - повідомили в ОАСК.
Після перенесення засідання вільні слухачі викликали слідчо-оперативну групу для фіксації заяви про злочин і заблокували зал судових засідань. У зв'язку з цим секретаріат суду був змушений перенести низку судових засідань в інших справах.
"Через події, які мали місце 27 серпня під час розгляду справи за позовом УПЦ КП суддя зобов'язаний звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя", - заявили в ОАСК.
Нагадаємо, 20 червня "собор" УПЦ КП, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію.
Я знал, что это агент *****...
Так оно и есть...
Одной ногой в могиле, а он пакости делает...
То есть будет либо: бесы попутали Епифания и Порошенка и Варфоломей - еретик. Либо: бесы попутали Филарета ибо он оже слишком дряхлый, желчный и должен быть
казненотанафемствован
короче, шлюхи подрались.. вот и весь сказ..
Пуканы верозавров так же легко присмаливаются крепким аргументом как и щетина свиньи паяльной лампой)
ммм, это прикольно)
\\\\\\\\\\\\\\Книга «Библейская правда» - результат многолетнего исследования и изучения библейских текстов. Автор комментариев пришёл к выводу, что тексты эти содержат массу ложных свидетельств, неточностей, явных натяжек, внутренних противоречий. В действиях персонажей отсутствует логика и здравый смысл, мораль их - глубоко порочна, чужда принципам гуманизма, современной этике человеческих взаимоотношений. Автор убедительно доказывает, что многие события, описанные в Библии, выдуманы от начала до конца, большинство персонажей никогда не существовало. Имена, даты, числа, чудеса, пророчества - плод досужего вымысла. Религиозные догмы построены на ложной основе. Автор сознательно не прибегает к помощи научной и атеистической литературы, не приводит ссылок, которые могли бы подтвердить его доводы. Достаточно, считает он, сопоставления цитат из разных библейских книг, чтобы доказать полную несостоятельность утверждений церковников, что Библия - предельно правдивая, освящённая Господом Святая Книга. Он, не без оснований, считает, что вполне достаточно внимательно прочесть Библию, чтобы стать убежденным атеистом. И предлагает Читателю самому убедиться в этом. В качестве иллюстраций использованы гравюры немецкого художника XVI столетия Ганса Гольбейна младшего. \\\\\\\\\\\\\\\
но при этом, я являюсь сторонником создания Автокефальной Православной Церкви Украины, хотя сам являюсь "православным атеистом"..
Томос для Украины это прямой обман Порошенка украинцев что должно фигурировать в криминальном обвинении этого урода как обман народа в корысных целях.Тем более что он знал что врученую ему бумажку еще должны подтвердить.
Якийсь калічний переклад з української, де був текст з виразом "вільні слухачі"...
😇
Филарет - як з літ, то й з розуму.
Расейскому пархату нечего делать в Украине
Вот и весь сказ