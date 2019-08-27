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Все про:суд (5470) УПЦ КП (204) Філарет (243)

 Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

27 серпня, Окружний адміністративний суд Києва розпочав засідання за позовом Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури про скасування наказу про її ліквідацію, проте був змушений перенести слухання на 11 вересня через порушення правопорядку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ОАСК.

Зазначається, що один зі слухачів, не зважаючи на зауваження, систематично порушував порядок, а інші присутні підтримали його. Як передає UA:Перший, прихильники УПЦ КП почали кричати "Ганьба" і вимагати відновити свій патріархат.

"З огляду на те, що під час розгляду цієї справи в залі перебувало понад 50 вільних слухачів, які висловлювали підтримку цій особі, слухати справу було неможливо і суддею було оголошено перерву до 11 вересня", - повідомили в ОАСК.

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Після перенесення засідання вільні слухачі викликали слідчо-оперативну групу для фіксації заяви про злочин і заблокували зал судових засідань. У зв'язку з цим секретаріат суду був змушений перенести низку судових засідань в інших справах.

"Через події, які мали місце 27 серпня під час розгляду справи за позовом УПЦ КП суддя зобов'язаний звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя", - заявили в ОАСК.

Нагадаємо, 20 червня "собор" УПЦ КП, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію.

Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації 01
Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144920
 
 
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Вот старый чемодан..
Я знал, что это агент *****...
Так оно и есть...
Одной ногой в могиле, а он пакости делает...
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Філарет створив в Україні агентуру фсб яка буде пакостити Україні довгі роки!
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И ПОЧЕМ ВОПЛИ Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации - Цензор.НЕТ 5433 НАРОДУ.... ДЛЯ ОПИУМУ. Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации - Цензор.НЕТ 6968 .Батюшка Филарет????
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У меня таких картинок нет,поэтому запостю эту,это змей искуситель,🐍
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Задрали вже ці попівські свари. Навіщо про це повідомляти кожен день?
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А почему бы не подкинуть монетку, перед этим хорошенько поползав на коленях и прочитав парочку свитков с заклинаниями? Кто проиграет = "гореть вечно", а главное - его секта переходит к счастливчику.
То есть будет либо: бесы попутали Епифания и Порошенка и Варфоломей - еретик. Либо: бесы попутали Филарета ибо он оже слишком дряхлый, желчный и должен быть казнен отанафемствован
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вчергове показує,що оцей тип - антиукраїнський провокатор на ЦН
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Откуда данные, что их вербовали ПОГОЛОВНО?))) Чьи будем? Тех или тех?))) Хотя ответ и так очевиден))) О поголовности могла знать только одна сторона)))
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Власть хоть народ выбирал,а попов кто выбирал,сами себя поназначали прикрываясь Богом,ещё и бабло поделить не могут,народа всех в Польшу в курятники
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Я вот тоже не понимаю причем тут минкульт, приказ ликвидировать православную церковь... да они Сталина переплюнули... не важно как она называется.
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Типичный прием Порошенко для отжима собственности. Левый регистратор рисует нужную бумажку и готово. Тут речь идет об огромном куске. И отбирают, естественно, у своих. Попробовали бы у католиков или евреев что отобрать.
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секта Святага Деменция и пророка иаго Филарета, провели выездной молебен и филаретослужение в публичном доме Окружного АдминСуда..
короче, шлюхи подрались.. вот и весь сказ..
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Твоя ненависть к Украинской Церкви и Украине общеизвестна. Но ничего у вас,тварей, не получится. УПЦ КП была и будет. Удавись от злости.
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ну, а оцей антиукраїнський провокатор хоч не сильно приховує, що воно - ольгінська шобла.
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Нужно почитать. Веруны так смешно извиваются в истерике, если аргументированно высмеять сказочки шо они в них "верят"

Пуканы верозавров так же легко присмаливаются крепким аргументом как и щетина свиньи паяльной лампой)
ммм, это прикольно)

\\\\\\\\\\\\\\Книга «Библейская правда» - результат многолетнего исследования и изучения библейских текстов. Автор комментариев пришёл к выводу, что тексты эти содержат массу ложных свидетельств, неточностей, явных натяжек, внутренних противоречий. В действиях персонажей отсутствует логика и здравый смысл, мораль их - глубоко порочна, чужда принципам гуманизма, современной этике человеческих взаимоотношений. Автор убедительно доказывает, что многие события, описанные в Библии, выдуманы от начала до конца, большинство персонажей никогда не существовало. Имена, даты, числа, чудеса, пророчества - плод досужего вымысла. Религиозные догмы построены на ложной основе. Автор сознательно не прибегает к помощи научной и атеистической литературы, не приводит ссылок, которые могли бы подтвердить его доводы. Достаточно, считает он, сопоставления цитат из разных библейских книг, чтобы доказать полную несостоятельность утверждений церковников, что Библия - предельно правдивая, освящённая Господом Святая Книга. Он, не без оснований, считает, что вполне достаточно внимательно прочесть Библию, чтобы стать убежденным атеистом. И предлагает Читателю самому убедиться в этом. В качестве иллюстраций использованы гравюры немецкого художника XVI столетия Ганса Гольбейна младшего. \\\\\\\\\\\\\\\
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коллега! будет время, прочтите сей знатный труд.. на мой взгляд, это один из не многих выдающихся антирелигиозных трудов Е.Ф. Грекулов «Православная инквизиция в России»
но при этом, я являюсь сторонником создания Автокефальной Православной Церкви Украины, хотя сам являюсь "православным атеистом"..
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Да все эти Томосы и безвизы были для Порошенко не более чем подготовка к предвыборной компании.Кто имел бабло на визы тот его и имеет или ездит по дипломатическим паспортам,а кто денег не нимел так их по сей день зарабатывает даже не задумывается о заграницах.А Томос при повальной религиозной необразованости народа это только фейк Порошенка который религиозный народ увидел еще в его зарождении.
Томос для Украины это прямой обман Порошенка украинцев что должно фигурировать в криминальном обвинении этого урода как обман народа в корысных целях.Тем более что он знал что врученую ему бумажку еще должны подтвердить.
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,,Слез,, це вже добре,а таким як Ви якраз місце в бутирці та ще закоркованій на віка.
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дурдом на марше - порохоботов с "цензора" уже сдают в аренду полоумным попам! Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации - Цензор.НЕТ 1157
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Що то мені здається тут проглядається рука ********** гебні ... Вони майстри на такі провокації .
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А що це за "свободные слушатели" - антонім до "несвободные или крепостные"?

Якийсь калічний переклад з української, де був текст з виразом "вільні слухачі"... Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації - Цензор.НЕТ 2624
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в принципе и правда непонятно, что это за церковь, томос и автокефалию для которой выбивают криминальные авторитеты типа нарика. явно порошенковский проект по сбиванию бабла. я за филарета. человек с нуля создал настоящую украинскую церковь, даже пошел на это под угрозой анафемы и 25 лет строил ее не прося помощи у разных соевых мародеров. а теперь его тупо кинули
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Филарета не кинули , Филарета просто нае*али как и верующую часть людей , томос оказался не совсем томос , украинская церковь поменяла московский патриархат на стамбульский , а Филарет хотел именно независимую церковь , Петя Порошенко тупо нае*ал всех
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"Сторонники Филарета"__________________бабла они "сторонники", а не этого полоумного деда!!!
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ПЦУ есть и это хорошо и логично. Украине родную украинскую церковь!
Филарет - як з літ, то й з розуму.
Расейскому пархату нечего делать в Украине
Вот и весь сказ
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у Филарета видать есть грешки от совка и КГБ в лице ***** заставили его повернуть назад
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*пусть ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ угомонит его ..этого безумного старца с которым они корешили так сказать и делали вместе ТОМОС! а то старец уже задрал все ресурсы только каждый день о нём...крышу деду снесло в 100 лет окончательно...((
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когда дед под угрозой анафемы создал независимую украинскую церковь, соевый мародер еще своему бате подбарыживать помогал. так что тут еще неизвестно, кто гандон
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похоже мацковия взяла Филарета за одно место , у КГБ на 100% был компромат на него и заставила повернуть вспять , другог не вижу.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВАЛИ НА ХАУЗ К БАТЬКЕ .ТАМ И ВЕДИ ДИСКУСИИ..НЕ ЛЕЗЬ В УКРАИНСКИЕ ДЕЛА В КАКИХ ТЫ ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. ну абривиатура у тебя такая! Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації - Цензор.НЕТ 7062
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