 Краще не створювати у ВР комітет з питань тимчасово окупованих територій, якщо його очолить представник "Опозиційної платформи - За життя".

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука сказав на прес-конференція "Три роки роботи МінТОТ: успіхи та досягнення" у вівторок у Києві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На жаль, профільний комітет так і не створено. За моїми оцінками, необхідно було створювати відповідний комітет у Верховній Раді. Але краще його не створювати, ніж, створивши, віддати Медведчуку", - сказав Тука.
Він також припустив, що МінТОТ буде ліквідовано під час формування нового уряду.
Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.
Скорочено: ЗаЖОП
А где те которые требовали его посадить?
Смотрю тема висит а в ней никто не пишет.
Странно.
Значит Медведчук больше не агент кремля?
Один сплошной "Вечерний квартал".
1. По плану ***** - отдельные пункты.
2. По плану Порошенко, в чём он убедил Меркель и Оланда, - всё одновременно.
Например как то ОБСЕ их вертело когда Штанмайер там председательствовал.
Ми на порозі державного перевороту та узурпації влади купкою маніпуляторів - і тоді "закони 16 січня" стануть лише справою часу, з відповідними наслідками."
Валерій Прозапас
Цензор пригрел тут кучу агентов кремля потому что они оппозиционные борцы с тоталитарным режимом пеци.
Сейчас и пеци нет.
А агенты кремля продолжают гадить Украине.
Предлагаю выявлять их вопросом о посадке агента кремля Медведчука.
План Штанмайера это план Медведчука.