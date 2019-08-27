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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5375) комітет (194) Тука (330) Міністерство з питань окупованих територій (360)

 Краще не створювати у ВР комітет з питань тимчасово окупованих територій, якщо його очолить представник "Опозиційної платформи - За життя".

У Верховній Раді 9-го скликання краще не створювати комітет з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій, якщо його очолить представник від фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука сказав на прес-конференція "Три роки роботи МінТОТ: успіхи та досягнення" у вівторок у Києві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, профільний комітет так і не створено. За моїми оцінками, необхідно було створювати відповідний комітет у Верховній Раді. Але краще його не створювати, ніж, створивши, віддати Медведчуку", - сказав Тука.

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Він також припустив, що МінТОТ буде ліквідовано під час формування нового уряду.

Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144918
 
 
 Топ коментарі
 
За Життя - Оппозиційна Платформа.
Скорочено: ЗаЖОП
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Мертвечук с компанией и без комитетов гадят где только можно.
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Згоден з Тукою на всі 100. Зажопники створять там свою ріспубліку за жість без біндер.
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За Життя - Оппозиційна Платформа.
Скорочено: ЗаЖОП
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Мертвечук с компанией и без комитетов гадят где только можно.
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Это что он так про Медведчука?
А где те которые требовали его посадить?
Смотрю тема висит а в ней никто не пишет.
Странно.
Значит Медведчук больше не агент кремля?
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Методичка змінилася, бо він їхній однодумець для зради України.
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На сельскохозяйственной ярмарке в Брянской области коров переодели в военную форму. Об этом рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях бывший предприниматель, а ныне оппозиционный блогерАлександр Коломейцев, сообщает «Радыё Свабода».
Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Цензор.НЕТ 8721
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Предложить ОППе комитеты по вопросам прав человека, ВОТ, евроинтеграции и ветеранов...
Один сплошной "Вечерний квартал".
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Популярный в ЖЖ белорусский блогер Максим Мирович , специализирующийся на критике советского прошлого, опубликовал в «Фейсбуке» фото памятника Ленину, который ему нравится.

Не стоит создавать в ВР комитет по вопросам временно оккупированных территорий, если его возглавит представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Цензор.НЕТ 7769
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Какой-то эвфемизм получился вместо ленина.
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Згоден з Тукою на всі 100. Зажопники створять там свою ріспубліку за жість без біндер.
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Ты на украинском языке пиши а то у нас есть те кто на русском не понимают.
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Я не голосовал за зелю . Моя совесть чиста . Комитет по вопросам временно оккупированных территорий возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" ?
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Комитет ничего не решает! Есть Минские соглашения и есть Президент, который вносит или не вносит вопросы по Донбассу!
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В раше должны понять , что Минские соглашения они должны вставить себе в зад .
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Есть разные Минские соглашения, которые выполняются по-разному:
1. По плану ***** - отдельные пункты.
2. По плану Порошенко, в чём он убедил Меркель и Оланда, - всё одновременно.
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Там, по Минским соглашениям, есть еще план Штайнмайера...
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По Минским соглашениям его нет и не надо выдумывать фейки.
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Минские соглашения можно как дышло вертеть.
Например как то ОБСЕ их вертело когда Штанмайер там председательствовал.
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"...ніяка війна, ніяка анексія з окупацією не заважають бенефіціарам "нових ліц" поспішно готувати згвалтування Конституції та фактичне згортання демократії.

Ми на порозі державного перевороту та узурпації влади купкою маніпуляторів - і тоді "закони 16 січня" стануть лише справою часу, з відповідними наслідками."
Валерій Прозапас
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Тука, какие у тебя есть достижения, кроме Грымчака?
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Я взятки не брал и международных денег по восстановлению Донбасса не воровал! Еще раз - ТУКА, какие в твоем министерстве достижения?
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Ты Медведчука когда садить собираешься?
Цензор пригрел тут кучу агентов кремля потому что они оппозиционные борцы с тоталитарным режимом пеци.
Сейчас и пеци нет.
А агенты кремля продолжают гадить Украине.
Предлагаю выявлять их вопросом о посадке агента кремля Медведчука.
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Мне Медведчук - по барабану, но он хоть не взяточник и не вор! Поэтому, его ни Петро не мог посадить, ни Зеля не может!
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Естественно по барабану.
План Штанмайера это план Медведчука.
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Какая неожиданность - и Штайнамайер тоже хочет остановить войну?
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Штанмайер хочет построить северный поток.
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А как оцениваются "достижения" на оккупированных территориях?
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Зачем это министерство тогда создавали, да еще приписали " внутренне перемещенных лиц"?
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Какие должны быть достижения на оккупированных территориях?
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Вот поэтому это министерство и ликвидируют!
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Основна функція має бути допомогти налагодити життя втікачам від рузьке світу.
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хоть в чём то ТУКА прав на 100%! нашли кому дать комитет...сепарам...невкоем случае!!! Краще не створювати у ВР комітет з питань тимчасово окупованих територій, якщо його очолить представник "Опозиційної платформи - За життя". - Цензор.НЕТ 8900
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Правильно сказал. Нельзя его Ху*лу отдавать. Иначе это будет "комитет по вопросам постоянно оккупированных территорий".
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