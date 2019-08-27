 Самовисуванці пропонують на посаду віцеспікера обрану нардепку з Волині Костанкевич

Про це повідомив обраний нардепом Дмитро Лубинець, передає Цензор.НЕТ.

"Як представник народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ми висунули на віцеспікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни", - сказав Лубинець журналістам у вівторок ввечері.

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Констанкевич, яка є членом партії "УКРОП", обрана до Верховної Ради IX скликання по мажоритарному округу № 23 (Волинська обл.). З цього ж округу вона пройшла в парламент VIII скликання, де не перебувала в жодній фракції чи депутатській групі.

Крім того, за словами Лубинця, попередньо, самовисуванці отримають можливість делегувати свого представника на посаду голови комітету з прав людини.

Нагадаємо, партія "Голос" відмовилася від поста віцеспікера Верховної Ради.