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 Політика України
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 Самовисуванці пропонують на посаду віцеспікера обрану нардепку з Волині Костанкевич

Народні депутати, обрані до Верховної Ради IX скликання за мажоритарними округами як самовисуванці, висувають Ірину Констанкевич на посаду віцеспікера парламенту.

Про це повідомив обраний нардепом Дмитро Лубинець, передає Цензор.НЕТ.

"Як представник народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ми висунули на віцеспікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни", - сказав Лубинець журналістам у вівторок ввечері.

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Констанкевич, яка є членом партії "УКРОП", обрана до Верховної Ради IX скликання по мажоритарному округу № 23 (Волинська обл.). З цього ж округу вона пройшла в парламент VIII скликання, де не перебувала в жодній фракції чи депутатській групі.

Крім того, за словами Лубинця, попередньо, самовисуванці отримають можливість делегувати свого представника на посаду голови комітету з прав людини.

Нагадаємо, партія "Голос" відмовилася від поста віцеспікера Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144912
 
 
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А ві хотели из зажопья кого нибудь? Медведчука или рабиновича. Или Королевскую?
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кажись они коня или кобылу хотят поставить на должностя
шоб посадить лпосля, и на долго
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ну и шо шо с Волини ,вроде там запроданців мало . Ярош вон с Днепра и нормальний .а Герман западенка от мозга костей и тварюка .похеру откуда человек .
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Ця тьотя з команди Палиці(керівник фонду), а Палиця - соратник Коломойського.
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